Όσκαρ 2026: Ανακοινώθηκαν οι πρώτοι παρουσιαστές της 98ης τελετής

Στη σκηνή της 98ης τελετής απονομής των Όσκαρ την Κυριακή 15 Μαρτίου 2026 θα δώσουν το «παρών» οι περσινοί νικητές των Α' Ρόλων, Άντριεν Μπρόντι (Adrien Brody) και Μάικι Μάντισον (Mikey Madison), μαζί με τους διακριθέντες των Β' Ρόλων, Κίραν Κάλκιν (Kieran Culkin) και Ζόι Σαλντάνια (Zoe Saldaña), για να βραβεύσουν τους διαδόχους τους, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών.

Οι τέσσερις ηθοποιοί είναι οι πρώτοι παρουσιαστές που ανακοινώθηκαν για την λαμπερή, όπως αναμένεται, τελετή της 15ης Μαρτίου, στην οποία οικοδεσπότης για δεύτερη φορά θα είναι ο Κόναν Ο'Μπράιεν (Conan O'Brien) ενώ θα μεταδοθεί ζωντανά από το δίκτυο ABC.

Η τελική ψηφοφορία των Όσκαρ θα πραγματοποιηθεί από τις 26 Φεβρουαρίου έως τις 5 Μαρτίου 2026.

Να θυμίσουμε πως το φιλμ «Sinners-Αμαρτωλοί» του Ράιαν Κούγκλερ (Ryan Coogler), ηγείται της φετινής κούρσας, έχοντας γράψει ιστορία με 16 υποψηφιότητες.

Οι φετινές υποψήφιες για το Βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου είναι η Τζέσι Μπάκλεϊ (Jessie Buckley) για το «Hamnet», η Ρόουζ Μπερν (Rose Byrne) για το «If I Had Legs I’d Kick You», η Ρενάτε Ρέινσβε (Renate Reinsve) για το «Sentimental Value», η Έμα Στόουν (Emma Stone) για το «Bugonia» και η Κέιτ Χάντσον (Kate Hudson) για το «Song Sung Blue».

Οι υποψήφιοι για το Βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου είναι ο Τιμοτέ Σαλαμέ (Timothée Chalamet) για το «Marty Supreme», ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο (Leonardo DiCaprio) για το «One Battle After Another», ο Ίθαν Χοκ (Ethan Hawke) για το «Blue Moon», ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν (Michael B. Jordan) για το «Sinners» και ο Βάγκνερ Μόουρα (Wagner Moura) για το «The Secret Agent», το οποίο προβλήθηκε και στην Πάτρα.

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ