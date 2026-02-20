Ο Βέλγος συλλέκτης για τις 262 φωτογραφίες: «Είμαι χαρούμενος και ανακουφισμένος που τελείωσαν όλα»

Ο συλλέκτης υπέγραψε προσύμφωνο με το υπουργείο Πολιτισμού για την απόκτηση των φωτογραφιών από το ελληνικό κράτος
Τις πρώτες του δηλώσεις μετά το προσύμφωνο με το υπουργείο Πολιτισμού έκανε ο Βέλγος συλλέκτης των φωτογραφιών με τις τελευταίες στιγμές των 200 αντιστασιακών που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή την 1η Μαΐου του 1944.
«Είμαι χαρούμενος και ανακουφισμένος που τελείωσαν όλα. «Ήρθαμε σε συμφωνία. Δεν θα κάνω άλλη δήλωση. Δεν θα πω τίποτε άλλο μέχρι να τελειώσουν όλα» ανέφερε στην ΕΡΤ μετά τη συνάντηση με στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού.
Δείτε βίντεο:
Όπως φαίνεται το υλικό που διαθέτει είναι αυθεντικό και οι 262 εικόνες ντοκουμέντα αποτυπώνουν τις Γερμανικές θηριωδίες στη χώρα μας από την περίοδο της Κατοχής.
Εμπειρογνώμονες του υπουργείου Πολιτισμού μετέβησαν στο Βέλγιο να διαπιστώσουν την αυθεντικότητα των φωτογραφιών με τους 200 εκτελεσθέντες την Πρωτομαγιά του 1944 στην Καισαριανή, που ήρθαν πρόσφατα στη δημοσιότητα.
Όπως τονίζει η Λίνα Μενδώνη στη δήλωσή της και οι 262 φωτογραφίες της συλλογής του Γερμανού αξιωματικού που υπηρετούσε στη Μαλακάσα είναι αυθεντικές και θα αγοραστούν όλες από το υπουργείο Πολιτισμού.
