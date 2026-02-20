Ο Βέλγος συλλέκτης για τις 262 φωτογραφίες: «Είμαι χαρούμενος και ανακουφισμένος που τελείωσαν όλα»

Τις πρώτες του δηλώσεις μετά το προσύμφωνο με το υπουργείο Πολιτισμού έκανε ο Βέλγος συλλέκτης των φωτογραφιών με τις τελευταίες στιγμές των 200 αντιστασιακών που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή την 1η Μαΐου του 1944.

«Είμαι χαρούμενος και ανακουφισμένος που τελείωσαν όλα. «Ήρθαμε σε συμφωνία. Δεν θα κάνω άλλη δήλωση. Δεν θα πω τίποτε άλλο μέχρι να τελειώσουν όλα» ανέφερε στην ΕΡΤ μετά τη συνάντηση με στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού.

Δείτε βίντεο: