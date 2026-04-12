Πίνακας του Πικάσο αξίας άνω του ενός εκατ. δολαρίων θα πωληθεί για 116 δολάρια

Δίνοντας χρήματα που αντιστοιχούν σε ένα δείπνο στο Παρίσι, κάποιος θα μπορέσει σύντομα να αποκτήσει έναν πίνακα του Πικάσο αξίας άνω του 1 εκατομμυρίου δολαρίων.

Όπως γράφει το CNN, η λαχειοφόρος αγορά «1 Picasso για 100 ευρώ» δίνει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να αποκτήσουν το έργο του 1941 «Tête de Femme» του διάσημου καλλιτέχνη. Η τιμή ενός λαχνού είναι, όπως φαίνεται και από το όνομα του διαγωνισμού, 100 ευρώ, δηλαδή περίπου 116 δολάρια.

Συνολικά διατίθενται 120.000 λαχνοί για την κλήρωση της 14ης Απριλίου. Τα έσοδα θα διατεθούν στο Ίδρυμα Έρευνας για το Αλτσχάιμερ, το οποίο στηρίζει την κλινική έρευνα για τη νόσο σε όλη την Ευρώπη.

Αυτή είναι η τρίτη διοργάνωση της καμπάνιας. Η πρώτη, πραγματοποιήθηκε το 2013, με τα έσοδα να διατίθενται για τη συντήρηση της Τύρου, μιας ιστορικής πόλης στον νότιο Λίβανο. Η δεύτερη καμπάνια, το 2020, στήριξε προγράμματα καθαρού νερού και υγιεινής κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19.

Ο Ολιβιέ Βιντμαγιέ Πικάσο, εγγονός του θρυλικού Ισπανού καλλιτέχνη, δήλωσε στο CNN ότι ο παππούς του δημιούργησε το «Tête de Femme» στο ίδιο εργαστήριο όπου ζωγράφισε το αριστούργημά του «Guernica».

Όπως ανέφερε, θεωρεί ότι το έργο υποτιμάται: «Αξίζει πολύ περισσότερο από 1 εκατομμύριο δολάρια», είπε, «οπότε θα είναι πραγματικά ένα σπουδαίο απόκτημα για όποιον το αγοράσει».

Το «Tête de Femme» έχει ύψος περίπου 15 ίντσες και πλάτος 10 ίντσες. Η έκφραση της γυναίκας, ζωγραφισμένη σε διαφορετικές αποχρώσεις του γκρι, είναι σκόπιμα παραμορφωμένη στο χαρακτηριστικό κυβιστικό ύφος του Πικάσο. Η Opera Gallery αναφέρει ότι το έργο αντανακλά μια στιγμή εσωστρέφειας του καλλιτέχνη.

Ο Βιντμαγιέ Πικάσο, δήλωσε ότι μια φίλη του ήταν αυτή που συνέλαβε την ιδέα για το «1 Picasso για 100 ευρώ» και πιστεύει ότι ο παππούς του θα στήριζε αυτή την πρωτοβουλία.

Αναφέρει, επίσης ότι όποιος αγοράσει το «Tête de Femme» είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι επιθυμεί με αυτό. Για παράδειγμα, ο νικητής της πρώτης διοργάνωσης επέλεξε να εκθέσει το έργο που κέρδισε σε μουσείο.