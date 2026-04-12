Καμίνια: Σχεδόν 100 σούβλες έστησε κρεοπωλείο για τους πελάτες του σήμερα

Η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη παραδοσιακά στο ψήσιμο και πιο συγκεκριμένα στο σούβλισμα.

Σε πολλές περιοχές οι σούβλες... φέρνουν γύρους από νωρίς το πρωί με καταστήματα να στήνουν από τα ξημερώματα για να εξυπηρετήσουν τον όγκο πελατών που έχουν να διαχειριστούν σήμερα.

Πολλοί δεν έχουν τη δυνατότητα να σουβλίσουν στο σπίτι τους και εκεί υπάρχουν οι καταστηματάρχες που δηλώνουν... έτοιμοι να σηκώσουν το βάρος των απαιτήσεων της ημέρας. Ενας κρεοπώλης στα Καμίνια του Δήμου Πατρέων έστησε δεκάδες σούβλες για να δίνει αρνί... take Away.

Συγκεκριμένα, έστησε περισσότερες από 90 σούβλες στο μαγαζί του προκειμένου να εξυπηρετηθούν και οι καταναλωτές που δεν έχουν τη δυνατότητα να σουβλίζουν το αρνί στο σπίτι τους.