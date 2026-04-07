Εκεί που αψηφάται η βαρύτητα: Γιατί στο φράγμα του Χούβερ δεν μπορεί να πέσει το νερό

Υπάρχουν κάποια μέρη στη Γη που η φυσική τίθεται... εν αμφιβόλω. Ένα εξ αυτών είναι και το φράγμα Χούβερ στο Μπλακ Κάνιον του ποταμού Κολοράντο στις ΗΠΑ, στα σύνορα μεταξύ των πολιτειών Νεβάδα και Αριζόνα των ΗΠΑ.
Αυτό που εντυπωσιάζει δεν είναι μόνο ότι πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα φράγματα στον κόσμο, αλλά διαθέτει και ένα μοναδικό σχεδιασμό που το καθιστά αναγνωρίσιμο σε όλο τον κόσμο.
Παρότι το φράγμα μπορεί να διαχειριστεί περίπου 1,1 εκατ. λίτρα νερού ανά δευτερόλεπτο, αν προσπαθήσετε να ρίξετε λίγο από το δικό σας νερό, δεν θα τα καταφέρετε. Αυτή είναι η θεωρία.
Αυτό που επηρεάζει την φυσική είναι ουσιαστικά οι πολύ ισχυροί άνεμοι που ανεβαίνουν κατά μήκος του τοίχου του φράγματος, ωθώντας το νερό προς τα πάνω με μεγάλη ταχύτητα. Αλλά δεν είναι ένα φαινόμενο που αναπαράγεται εύκολα σε άλλες μεγάλες, τεχνητές κατασκευές. Ο σχεδιασμός του φράγματος του Χούβερ είναι αυτό που ουσιαστικά δημιουργεί αυτό το αποτέλεσμα.
Το φράγμα Χούβερ βρίσκεται πάνω από το Μπλακ Κάνιον, του οποίου οι ψηλοί τείχη λειτουργούν ως χοάνη ανέμου τις ημέρες με αέρα. Οι άνεμοι στην κοιλάδα μπορούν να φτάσουν τα 80 χιλιόμετρα την ώρα. Φυσικά, όταν ο αέρας χτυπά το τοίχωμα του φράγματος, δεν έχει πού αλλού να πάει παρά μόνο προς τα πάνω. Ο άνεμος επιταχύνεται καθώς ανεβαίνει στην πρόσοψη του Φράγματος Χούβερ, επειδή το νερό στην κορυφή ψύχει τον αέρα.
Έτσι, τις ημέρες με άνεμο, δημιουργείται ένα εξαιρετικά ισχυρό ανοδικό ρεύμα —που μερικές φορές ονομάζεται ανύψωση κορυφογραμμής ή ανύψωση πλαγιάς— το οποίο μπορεί να κάνει μικρές ποσότητες νερού να φαίνονται σαν να αιωρούνται.
Φυσικά έχουν υπάρξει αρκετοί που νίκησαν για... λίγο το φαινόμενο σε ημέρες με ελαφρώς λιγότερο αέρα.
