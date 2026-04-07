Εκεί που αψηφάται η βαρύτητα: Γιατί στο φράγμα του Χούβερ δεν μπορεί να πέσει το νερό

Υπάρχουν κάποια μέρη στη Γη που η φυσική τίθεται... εν αμφιβόλω. Ένα εξ αυτών είναι και το φράγμα Χούβερ στο Μπλακ Κάνιον του ποταμού Κολοράντο στις ΗΠΑ, στα σύνορα μεταξύ των πολιτειών Νεβάδα και Αριζόνα των ΗΠΑ.

Αυτό που εντυπωσιάζει δεν είναι μόνο ότι πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα φράγματα στον κόσμο, αλλά διαθέτει και ένα μοναδικό σχεδιασμό που το καθιστά αναγνωρίσιμο σε όλο τον κόσμο.

Παρότι το φράγμα μπορεί να διαχειριστεί περίπου 1,1 εκατ. λίτρα νερού ανά δευτερόλεπτο, αν προσπαθήσετε να ρίξετε λίγο από το δικό σας νερό, δεν θα τα καταφέρετε. Αυτή είναι η θεωρία.