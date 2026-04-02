ΕΛΣΤΑΤ: Στο 8,5% η ανεργία τον Φεβρουάριο του 2026

Στο 8,5% διαμορφώθηκε το ποσοστό ανεργίας στη χώρα τον Φεβρουάριο, από 9,2% τον Φεβρουάριο του 2025 και 7,9% τον Ιανουάριο του 2026, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι άνεργοι ανήλθαν σε 410.506 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 26.664 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2025 (6,1%) και αύξηση κατά 32.345 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο 2026 (8,6%).

Στις γυναίκες το ποσοστό της ανεργίας ανήλθε σε 11,3% από 11,9% τον Φεβρουάριο πέρυσι και στους άνδρες σε 6,2% από 7,1%.

Κατά μεγάλες ομάδες ηλικιών, στην ομάδα 15 – 24 ετών το ποσοστό της ανεργίας ανήλθε σε 17,6% από 17,8% τον Φεβρουάριο 2025 και στις ηλικίες 25 – 74 ετών σε 8% από 8,8%.

Σύμφωνα επίσης με την έρευνα εργατικού δυναμικού από την ΕΛΣΤΑΤ, οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.412.218 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 118.997 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2025 (2,8%) και αύξηση κατά 8.870 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο 2026 (0,2%).

Ενώ, τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 2.906.805 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 121.794 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2025 (4%) και μείωση κατά 45.511 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο 2026 (1,5%).