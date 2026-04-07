The Times: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση -Αδυνατεί να ασκήσει καθήκοντα

Σε σοβαρή κατάσταση και χωρίς τις αισθήσεις του νοσηλεύεται στην πόλη Κομ ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, σύμφωνα με διπλωματικό υπόμνημα που επικαλείται η βρετανική εφημερίδα The Times, το οποίο αναφέρει ότι δεν είναι σε θέση να ασκήσει τα καθήκοντά του ούτε να συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων του καθεστώτος.

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, η αξιολόγηση πληροφοριών που περιλαμβάνεται στο υπόμνημα βασίζεται σε πληροφορίες αμερικανικών και ισραηλινών υπηρεσιών και φέρεται να έχει κοινοποιηθεί σε χώρες του Κόλπου. Πρόκειται για την πρώτη φορά που δημοσιοποιείται συγκεκριμένη πληροφορία για την τοποθεσία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν μετά την έναρξη του πολέμου, καθώς εκτιμάται ότι είχε τραυματιστεί κατά τα αρχικά πλήγματα της 28ης Φεβρουαρίου.

Το ίδιο έγγραφο αποκαλύπτει επίσης ότι έχουν ήδη γίνει προετοιμασίες για την ταφή του πατέρα του και πρώην ανώτατου ηγέτη, Αλί Χαμενεΐ, στην πόλη Κομ, μετά τον θάνατό του στα πρώτα πλήγματα του πολέμου.

Οι πληροφορίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως από τις ιρανικές αρχές, ωστόσο η δημοσιοποίησή τους αναμένεται να πυροδοτήσει έντονες συζητήσεις για τις εσωτερικές ισορροπίες εξουσίας στην Τεχεράνη σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την περιοχή και ενώ εκπνέει η προθεσμία του τελεσιγράφου του Ντόναλντ Τραμπ για επίτευξη συμφωνίας.