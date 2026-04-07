Σκρέκας: Δεν έκανα ρουσφέτι, ζήτησα αποκατάσταση λάθους

«Θα καταθέσω υπόμνημα και ζητώ την άρση ασυλίας μου, θέλουμε γρήγορη διερεύνηση για να αποκατασταθεί η αλήθεια» δήλωσε το πρωί της Μεγάλης Τρίτης ο πρώην γραμματέας της ΝΔ, Κώστας Σκρέκας, το όνομα του οποίου περιλαμβάνεται στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως είπε στο MEGA «έχω απόλυτη βεβαιότητα ότι αυτό που έγινε ήταν δίκαιο και νόμιμο» ενώ στην ερώτηση αν θα είναι υποψήφιος βουλευτής στις επόμενες εκλογές απάντησε «ανεξάρτητα από την υπόθεση αυτή και εγώ και όλοι βουλευτές και πολιτευτές είμαστε στην απόλυτη διάθεση του προέδρου της ΝΔ, Κυριάκου Μητσοτάκη».