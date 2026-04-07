Βαρθολομιό: Περπατούσαν στην παραλία και βρήκαν δέμα με....ναρκωτικά

Σχηματισμός δικογραφίας σε βάρος αγνώστων δραστών για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών-μεταφορά
Από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος αγνώστων δραστών για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών-μεταφορά.
Ειδικότερα, όπως ανακοινώνει η αστυνομία, χθες το μεσημέρι, σε παραλία του Βαρθολομιού, εντοπίστηκε από αλλοδαπούς περιπατητές, ένα δέμα που περιείχε λευκή σκόνη, ναρκωτικής ουσίας (κοκαΐνης), συνολικού μικτού βάρους -1.060- γραμμαρίων.
Ο χώρος εξερευνήθηκε από το Γραφείο Εγκληματολογικών Ερευνών Ήλιδας και συνοδούς αστυνομικών σκύλων ανίχνευσης εκρηκτικών υλών της Διεύθυνσης
Αστυνομίας Ηλείας, ενώ το δέμα κατασχέθηκε και θα αποσταλεί στη Χημική Υπηρεσία Πελοποννήσου, Δ. Ελλάδας & Ιονίου προς εξέταση.
Πάτρα: «Άρτος Αγάπης» και ενίσχυση των ευάλωτων ενόψει Πάσχα- Το μήνυμα του Μητροπολίτη Χρυσοστόμου και τα στοιχεία του ΚΟΔΗΠ
Πάτρα: Sold out τα εστιατόρια για το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής- Τα… γαστρονομικά έθιμα της πόλης για το Πάσχα
Δυτική Ελλάδα: Έλεγχοι για το κάπνισμα σε καταστήματα- Βεβαιώθηκαν 81 παραβάσεις
