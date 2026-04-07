Νέα εφαρμογή Rio-Antirrio Ferries: Live δρομολόγια και ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο- Τι λέει στο thebest.gr ο δημιουργός της

Μια καινοτόμο εφαρμογή φέρνει το Πορθμείο Ρίου-Αντιρρίου στο κινητό, παρέχοντας live πληροφορίες για τα δρομολόγια και τις αναχωρήσεις των ferry boat.

Ο Νίκος Σαλτάρης, καπετάνιος με 16 χρόνια εμπειρίας στο Πορθμείο Ρίου-Αντιρρίου, παρουσιάζει στο thebest.gr τη νέα live εφαρμογή Rio-Antirrio Ferries, η οποία σχεδιάστηκε για να καλύψει τις ανάγκες του πορθμείου και των επιβατών. Όπως αναφέρει, «έφτιαξα την εφαρμογή σε 20-25 μέρες, ειδικά για τις ανάγκες του Πορθμείου. Δεν υπάρχουν στην Ελλάδα εφαρμογές σαν αυτή».

Ο ίδιος τονίζει τη σημασία της εφαρμογής, υπογραμμίζοντας ότι «είναι πολύ σημαντικό να γράφει πότε αναχωρεί ένα ferry boat. Δεν είναι ένας στατικός πίνακας που απλά μας δείχνει τα δρομολόγια. Δείχνει live τις πληροφορίες που χρειάζεται ο καθένας μας». Ο στόχος, όπως εξηγεί ο κ. Σαλτάρης, «είναι κάποια στιγμή στο μέλλον η εφαρμογή να γίνει διαθέσιμη στο Play Store και στο App Store, ενώ αυτή την περίοδο βρίσκεται υπό κατασκευή».

Η εφαρμογή ενημερώνει και για έκτακτες καταστάσεις, όπως η Κυριακή του Πάσχα ή όταν υπάρχουν ισχυροί άνεμοι και κακοκαιρία, δείχνοντας ποιες αναχωρήσεις δεν εκτελούνται. Όπως περιγράφει ο δημιουργός της, πρόκειται για «μια συνοπτική παρουσίαση όλων των χρήσιμων πληροφοριών σε ένα κλικ, όλα στο κινητό. Αυτό υπάρχει μόνο στα μεγάλα λιμάνια».

Με τη νέα εφαρμογή, οι χρήστες μπορούν να δουν:

-LIVE ώρες αναχωρήσεων

-Πού βρίσκεται το πλοίο αυτή τη στιγμή

-Τιμές ναύλου και ενημερώσεις

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για δοκιμή και πληροφορίες εδώ.

Με αυτή την καινοτομία, το Πορθμείο Ρίου-Αντιρρίου γίνεται πιο προσβάσιμο και φιλικό για τους επιβάτες, προσφέροντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο.