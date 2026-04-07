«Ορεινή Ελλάδα»: «Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, προορισμός τεσσάρων εποχών»

Στην εκδήλωση «Παρουσίαση Προγράμματος Προβολής της Ορεινής Ελλάδας – Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Όλο τον χρόνο», που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Υπουργείου Τουρισμού και της υπουργού Όλγας Κεφαλογιάννη, συμμετείχε ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Πάνος Σακελλαρόπουλος, τη Μ. Δευτέρα 6 Απριλίου 2026, εκπροσωπώντας τον Περιφερειάρχη Νεκτάριο Φαρμάκη.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Περιφέρειας, η εκδήλωση ανέδειξε τη δυναμική της Ορεινής Ελλάδας ως ενός ολοκληρωμένου τουριστικού προορισμού τεσσάρων εποχών, που απαντά στις σύγχρονες ανάγκες των ταξιδιωτών για αυθεντικές εμπειρίες, επαφή με τη φύση, πολιτισμό, γαστρονομία και ποιοτική φιλοξενία.

Ο κ. Σακελλαρόπουλος κατά τις συζητήσεις τους. είχε τη δυνατότητα να αναφερθεί στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, καθώς, η περιοχή, διαθέτει ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα για να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή τη νέα τουριστική πραγματικότητα. Από τον Χελμό και τα Καλάβρυτα έως την Ορεινή Ναυπακτία, την ορεινή Ηλεία και τα βουνά της Αιτωλοακαρνανίας, ο ορεινός όγκος της Δυτικής Ελλάδας συγκεντρώνει προορισμούς μοναδικής φυσικής ομορφιάς, με πλούσιες δυνατότητες για εναλλακτικό και βιώσιμο τουρισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στον ρόλο των χιονοδρομικών κέντρων ως πυρήνων πολυεπίπεδων δραστηριοτήτων. Το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα σύγχρονης και δυναμικής αξιοποίησης, προσφέροντας αθλητικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εμπειρίες πέραν της χειμερινής περιόδου.

«Η προβολή της Ορεινής Ελλάδας αποτελεί στρατηγική επιλογή για την ενίσχυση του βιώσιμου τουρισμού, τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών και την ανάδειξη της χώρας ως προορισμού που συνδυάζει το φυσικό περιβάλλον, την πολιτιστική κληρονομιά, την τοπική γαστρονομία και την αυθεντική φιλοξενία. Η Δυτική Ελλάδα – Olympian Land – με τις ορεινές περιοχές της, δεν προσφέρει απλώς τοπία. Προσφέρει ταυτότητα, ιστορία, παράδοση και εμπειρίες που συνδέουν τον επισκέπτη με τις ρίζες του τόπου και την αληθινή ελληνική φιλοξενία» ανέφερε σε δηλώσεις του ο Αντιπεριφερειάρχης.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού, τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους επαγγελματίες του τουρισμού, συνεχίζει σταθερά να εργάζεται για την ανάδειξη του ορεινού της πλούτου και τη βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.