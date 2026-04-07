ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη Βουλή η δικογραφία για Αθανασίου και Χατζηβασιλείου

Στη Βουλή έφτασε νωρίς το απόγευμα η νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορά στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ.

Με βάση τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, για τον βουλευτή Λέσβου και τον βουλευτή Σερρών υπάρχουν ενδείξεις για ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος.

Η Επιτροπή Δεοντολογίας αναμένεται να συνεδριάσει στις 20 Απριλίου προκειμένου να αποφασίσει εάν θα εισηγηθεί την άρση ή μη της ασυλίας των δύο «γαλάζιων» βουλευτών.

Την τελική απόφαση θα λάβει η Ολομέλεια του Κοινοβουλίου σε ημερομηνία που θα αποφασίσει η Διάσκεψη των Προέδρων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα γίνει προσπάθεια, η συνεδρίαση της Ολομέλειας να συμπεριλάβει τόσο τη γνώμη της επιτροπής Δεοντολογίας για τους δύο όσο και τη σημερινή γνώμη της επιτροπής για τους 11 βουλευτές της Ν.Δ. για τους οποίους εισηγήθηκε άρση της ασυλίας τους.

Σημειώνεται, ότι ο κ. Αθανασίου, μέλος της επιτροπής Δεοντολογίας, δεν μετείχε στη σημερινή συνεδρίασή της και αντικαταστάθηκε από τη βουλευτή του κυβερνώντος κόμματος, Ιωάννα Λυτρίβη.