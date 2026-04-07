Artemis II: Η πρώτη φωτογραφία της Γης από την αθέατη πλευρά του φεγγαριού

Το πλήρωμα του Artemis II έγραψε ιστορία φτάνοντας μακρύτερα από κάθε άλλον άνθρωπο. Εντυπωσιάζει η πρώτη φωτογραφία της Γης από την αθέατη πλευρά του φεγγαριού

Η έκτη ημέρα της σεληνιακής αποστολής Artemis II έχει αναζωπυρώσει το παγκόσμιο ενδιαφέρον για την εξερεύνηση του διαστήματος και έχει δώσει νέα ώθηση στους στόχους της NASA να επιστρέψει στη Σελήνη. Κατά τη διάρκεια της εξάωρης προσέγγισης, το πλήρωμα της κάψουλας Orion κατέγραψε μοναδικές εικόνες από την αθέατη πλευρά του φεγγαριού. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η καθηλωτική φωτογραφία που δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος, η οποία απεικονίζει τη Γη να “δύει” πίσω από τον σεληνιακό ορίζοντα.

EARTHSET.
April 6, 2026.

Humanity, from the other side. First photo from the far side of the Moon. Captured from Orion as Earth dips beyond the lunar horizon. Photo: NASA — The White House (@WhiteHouse) April 7, 2026

Οι πέντε καλύτερες στιγμές 1. Κατάρριψη ενός ρεκόρ 56 ετών Οι τέσσερις αστροναύτες κατέρριψαν το ρεκόρ απόστασης που είχε τεθεί από την αποστολή Apollo 13 το 1970, όταν έφτασαν στη μέγιστη προβλεπόμενη απόσταση από τη Γη (406.778 χιλιόμετρα (252.760 μίλια). Εκτιμάται ότι ξεπέρασαν το προηγούμενο ρεκόρ κατά 6.606 χιλιόμετρα. Παρότι το πλήρωμα του Artemis II ταξίδεψε πιο μακριά από τη Γη από κάθε άνθρωπο στο παρελθόν, ο Καναδός αστροναύτης Jeremy Hansen φάνηκε να έχει στραμμένο το βλέμμα του στο μέλλον. Μετά την κατάρριψη του ρεκόρ, προκάλεσε «αυτή τη γενιά και την επόμενη να διασφαλίσουν ότι αυτό το ρεκόρ δεν θα διαρκέσει για πολύ».

Η αποστολή Artemis II ακολουθεί σε γενικές γραμμές την ίδια τροχιά με το Apollo 13 μετά τη φράση «Houston, we’ve had a problem», που διέλυσε κάθε ελπίδα προσελήνωσης εκείνης της αποστολής. Γνωστή ως «τροχιά ελεύθερης επιστροφής» (free-return lunar trajectory), η διαδρομή αυτή εκμεταλλεύεται τη βαρύτητα της Γης και της Σελήνης, μειώνοντας την ανάγκη για καύσιμα. Πρόκειται για μια διαδρομή σε σχήμα οκτώ, η οποία θα θέσει τους αστροναύτες σε πορεία επιστροφής για το σπίτι τους, μόλις βγουν από την πίσω πλευρά του φεγγαριού. 2. Καταγράφοντας τη Σελήνη Το πλήρωμα είχε στη διάθεσή του περισσότερες από έξι ώρες για να παρατηρήσει και να καταγράψει τη σεληνιακή επιφάνεια, προσδίδοντας μια ανθρώπινη οπτική σε χαρακτηριστικά της Σελήνης που μέχρι τώρα γνωρίζαμε μόνο μέσω φωτογραφιών από ρομποτικά μέσα. Οι αστροναύτες μετέδιδαν ζωντανά σχόλια στους επιστήμονες στο Χιούστον για όσα έβλεπαν. «Τι μεγαλειώδης θέα εδώ έξω», δήλωσε ο Reid Wiseman καθώς έβγαζε φωτογραφίες. Ορισμένες κορυφές ήταν τόσο φωτεινές, είπε ο πιλότος Victor Glover, που έμοιαζαν σαν να είναι καλυμμένες με χιόνι. Η ειδικός αποστολής Christina Koch περιέγραψε τους σεληνιακούς κρατήρες λέγοντας ότι μοιάζουν με «καπέλο λάμπας με μικροσκοπικές τρύπες από καρφίτσες, μέσα από τις οποίες λάμπει το φως».

Πέρα από τη λήψη εικόνων με ισχυρές φωτογραφικές μηχανές Nikon, οι αστροναύτες χρησιμοποίησαν και τα iPhone τους για πιο αυθόρμητες φωτογραφίες. Το πλήρωμα αναμένεται να επιστρέψει με χιλιάδες εικόνες, ανάμεσά τους, τα σημεία προσελήνωσης των Apollo 12 κ