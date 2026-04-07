Artemis II: Η πρώτη φωτογραφία της Γης από την αθέατη πλευρά του φεγγαριού

Το πλήρωμα του Artemis II έγραψε ιστορία φτάνοντας μακρύτερα από κάθε άλλον άνθρωπο. Εντυπωσιάζει η πρώτη φωτογραφία της Γης από την αθέατη πλευρά του φεγγαριού
Η έκτη ημέρα της σεληνιακής αποστολής Artemis II έχει αναζωπυρώσει το παγκόσμιο ενδιαφέρον για την εξερεύνηση του διαστήματος και έχει δώσει νέα ώθηση στους στόχους της NASA να επιστρέψει στη Σελήνη.
Κατά τη διάρκεια της εξάωρης προσέγγισης, το πλήρωμα της κάψουλας Orion κατέγραψε μοναδικές εικόνες από την αθέατη πλευρά του φεγγαριού. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η καθηλωτική φωτογραφία που δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος, η οποία απεικονίζει τη Γη να “δύει” πίσω από τον σεληνιακό ορίζοντα.
Οι πέντε καλύτερες στιγμές 1. Κατάρριψη ενός ρεκόρ 56 ετών
Οι τέσσερις αστροναύτες κατέρριψαν το ρεκόρ απόστασης που είχε τεθεί από την αποστολή Apollo 13 το 1970, όταν έφτασαν στη μέγιστη προβλεπόμενη απόσταση από τη Γη (406.778 χιλιόμετρα (252.760 μίλια). Εκτιμάται ότι ξεπέρασαν το προηγούμενο ρεκόρ κατά 6.606 χιλιόμετρα.
Παρότι το πλήρωμα του Artemis II ταξίδεψε πιο μακριά από τη Γη από κάθε άνθρωπο στο παρελθόν, ο Καναδός αστροναύτης Jeremy Hansen φάνηκε να έχει στραμμένο το βλέμμα του στο μέλλον. Μετά την κατάρριψη του ρεκόρ, προκάλεσε «αυτή τη γενιά και την επόμενη να διασφαλίσουν ότι αυτό το ρεκόρ δεν θα διαρκέσει για πολύ».
Η αποστολή Artemis II ακολουθεί σε γενικές γραμμές την ίδια τροχιά με το Apollo 13 μετά τη φράση «Houston, we’ve had a problem», που διέλυσε κάθε ελπίδα προσελήνωσης εκείνης της αποστολής.
Γνωστή ως «τροχιά ελεύθερης επιστροφής» (free-return lunar trajectory), η διαδρομή αυτή εκμεταλλεύεται τη βαρύτητα της Γης και της Σελήνης, μειώνοντας την ανάγκη για καύσιμα. Πρόκειται για μια διαδρομή σε σχήμα οκτώ, η οποία θα θέσει τους αστροναύτες σε πορεία επιστροφής για το σπίτι τους, μόλις βγουν από την πίσω πλευρά του φεγγαριού.
2. Καταγράφοντας τη Σελήνη
Το πλήρωμα είχε στη διάθεσή του περισσότερες από έξι ώρες για να παρατηρήσει και να καταγράψει τη σεληνιακή επιφάνεια, προσδίδοντας μια ανθρώπινη οπτική σε χαρακτηριστικά της Σελήνης που μέχρι τώρα γνωρίζαμε μόνο μέσω φωτογραφιών από ρομποτικά μέσα.
Οι αστροναύτες μετέδιδαν ζωντανά σχόλια στους επιστήμονες στο Χιούστον για όσα έβλεπαν. «Τι μεγαλειώδης θέα εδώ έξω», δήλωσε ο Reid Wiseman καθώς έβγαζε φωτογραφίες. Ορισμένες κορυφές ήταν τόσο φωτεινές, είπε ο πιλότος Victor Glover, που έμοιαζαν σαν να είναι καλυμμένες με χιόνι. Η ειδικός αποστολής Christina Koch περιέγραψε τους σεληνιακούς κρατήρες λέγοντας ότι μοιάζουν με «καπέλο λάμπας με μικροσκοπικές τρύπες από καρφίτσες, μέσα από τις οποίες λάμπει το φως».
Πέρα από τη λήψη εικόνων με ισχυρές φωτογραφικές μηχανές Nikon, οι αστροναύτες χρησιμοποίησαν και τα iPhone τους για πιο αυθόρμητες φωτογραφίες.
Το πλήρωμα αναμένεται να επιστρέψει με χιλιάδες εικόνες, ανάμεσά τους, τα σημεία προσελήνωσης των Apollo 12 και 14 από το 1969 και το 1971, καθώς και τα όρια της νότιας πολικής περιοχής, που θεωρείται η προτιμώμενη τοποθεσία για μια μελλοντική προσελήνωση.
3. «Θα σας δούμε από την άλλη πλευρά»
Ώρες μετά την κατάρριψη του ρεκόρ απόστασης, η κάψουλα πέρασε πίσω από τη Σελήνη, προκαλώντας διακοπή επικοινωνίας διάρκειας περίπου 40 λεπτών.
«Θα σας δούμε από την άλλη πλευρά», είπε ο Glover λίγα λεπτά πριν χαθεί η επικοινωνία.
Κατά τη διάρκεια της «σιωπής», το σκάφος πραγματοποίησε τη κοντινότερη προσέγγισή του στη Σελήνη και έφτασε στη μέγιστη απόσταση από τη Γη. Ο καθηγητής αστρονομίας Derek Buzasi χαρακτήρισε αυτή την περίοδο απομόνωσης των αστροναυτών ως «συναρπαστική, με έναν ελαφρώς τρομακτικό τρόπο», θυμίζοντας ότι το ίδιο συνέβαινε και στις αποστολές Apollo της δεκαετίας του ’60 και ’70, όταν «κρατούσαμε όλοι λίγο την ανάσα μας».
Καθώς το κέντρο ελέγχου στο Χιούστον αποκατέστησε την επικοινωνία με το Artemis, τα πρώτα λόγια από την κάψουλα ήρθαν από την Koch, η οποία είπε: «Θα επιλέγουμε πάντα τη Γη, θα επιλέγουμε πάντα ο ένας τον άλλον».
4. Ένα μήνυμα από το παρελθόν
Το πλήρωμα ξεκίνησε τη σημαντική αυτή ημέρα με τη φωνή του Jim Lovell, διοικητή του Apollo 13, ο οποίος είχε ηχογραφήσει ένα μήνυμα αφύπνισης δύο μήνες πριν από τον θάνατό του τον περασμένο Αύγουστο.
«Καλώς ήρθατε στην παλιά μου γειτονιά», είπε ο Lovell, που είχε επίσης συμμετάσχει στο Apollo 8, την πρώτη αποστολή ανθρώπων κοντά στη Σελήνη. «Είναι μια ιστορική ημέρα και ξέρω πόσο απασχολημένοι θα είστε, αλλά μην ξεχάσετε να απολαύσετε τη θέα».
Το πλήρωμα ταξίδευε έχοντας μαζί του το μεταξωτό σήμα του Apollo 8 που είχε συνοδεύσει τον Lovell στη Σελήνη, και το παρουσίασε καθώς πλησίαζε η κρίσιμη διέλευση. «Είναι πραγματικά τιμή μας που το έχουμε μαζί μας», είπε ο Wiseman. «Πάμε να έχουμε μια υπέροχη μέρα».
5. Μια συγκινητική στιγμή
Λίγες στιγμές μετά την κατάρριψη του ρεκόρ του Apollo 13, οι αστροναύτες ζήτησαν άδεια να ονομάσουν δύο νέους σεληνιακούς κρατήρες που είχαν ήδη παρατηρήσει. Πρότειναν το όνομα Integrity (Ακεραιότητα), που είναι το όνομα της κάψουλάς τους, και το όνομα Carroll, προς τιμήν της συζύγου του κυβερνήτη Reid Wiseman, η οποία πέθανε από καρκίνο το 2020. Ο Wiseman, πρώην πιλότος μαχητικών, μεγαλώνει μόνος του τις δύο κόρες τους από τότε.
«Είναι ένα φωτεινό σημείο στο φεγγάρι. Και θα θέλαμε να το ονομάσουμε Carroll», δήλωσε ο Hansen. Ο Wiseman δάκρυσε καθώς ο Καναδός αστροναύτης υπέβαλε το αίτημα στο κέντρο ελέγχου, και οι τέσσερις αστροναύτες αγκαλιάστηκαν κλαίγοντας.
Εκπρόσωπος της NASA στο Χιούστον δήλωσε ότι τα ονόματα που προτάθηκαν από το πλήρωμα του Artemis θα διαβιβαστούν στη Διεθνή Αστρονομική Ένωση, το όργανο που είναι υπεύθυνο για την ονοματοδοσία των ουράνιων σωμάτων και των χαρακτηριστικών τους.
