Πάσχα 2026: Οι τιμές για τσουρέκι και σοκολατένια αυγά - Πόσο θα κοστίσουν στους νονούς

Στα ίδια επίπεδα με τα περσινά, κινούνται φέτος οι τιμές των τσουρεκιών (είτε απλά, είτε με γέμιση) στα ζαχαροπλαστεία της χώρας κατά την περίοδο του Πάσχα.

Αυτό οφείλεται στο ότι οι τιμές σε κάποιες πρώτες ύλες είναι αυξημένες λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή και σε κάποιες άλλες πεσμένες. Και μάλιστα, σημαντικά μειωμένες είναι οι τιμές στα σοκολατένια αυγά φέτος σε σχέση με πέρυσι. Όπως τονίζει στο enikonomia.gr, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ζαχαροπλαστών Ελλάδος, Γιάννης Γλύκος, οι μέσες πανελλαδικές τιμές στα απλά τσουρέκια κυμαίνονται από 12 ευρώ έως και 15 ευρώ το κιλό, ενώ τα γεμιστά πωλούνται περίπου στα 15 ευρώ, όσο δηλαδή ήταν το κόστος τους κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Ωστόσο, λίγο πιο φθηνά πωλούνται φέτος τα τσουρέκια στα σούπερ μάρκετ. Όπως αναφέρουν παράγοντες της αγοράς στο enikonomia.gr, τα τσουρέκια κοστίζουν από 12 ευρώ έως και 13 ευρώ το κιλό.

Οι τιμές στα σοκολατένια αυγά

Φέτος τα σοκολατένια αυγά (γάλακτος, υγείας κλπ) πωλούνται από 10 ευρώ έως και 20 ευρώ το κιλό. «Δεν έχουν παιχνίδια, είναι χειροποίητα, στολισμένα και έχουν ζωγραφιές », σημειώνει ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ζαχαροπλαστών Ελλάδος και προσθέτει πως οι τιμές τους είναι μειωμένες κατά περίπου 10% φέτος σε σχέση με πέρυσι.

Και εξηγεί τον λόγο για τον οποίο συμβαίνει αυτό. Τα ζαχαροπλαστεία εφοδιάστηκαν σοκολάτα πριν από 15 ημέρες, την περίοδο που η τιμή της ήταν μειωμένη, όπως και στο κακάο η τιμή ήταν πεσμένη, τονίζει. Και αναφέρει ενδεικτικά παραδείγματα με τις τιμές στα σοκολατένια αυγά. Αναλυτικά:

Σοκολατένιο αυγό 200-220 γραμμαρίων με ζωγραφιά και χωρίς παιχνίδι, φέτος πουλιέται κατά μέσο όρο πανελλαδικά από 8 ευρώ έως και 10 ευρώ το τεμάχιο από 8,80 ευρώ με 11 με ευρώ που πουλιόταν πέρυσι.

Σοκολατένιο αυγό 500 γραμμαρίων με ζωγραφιά χωρίς παιχνίδι, φέτος κοστίζει πανελλαδικά κατά μέσο όρο από 18 ευρώ με 20 ευρώ το τεμάχιο έναντι 19,8 ευρώ με 22 ευρώ που ήταν η τιμή του πέρυσι.

Σοκολατένιο αυγό 1 κιλού με ζωγραφιά χωρίς παιχνίδι, φέτος πουλιέται κατά μέσο όρο σε πανελλαδικό επίπεδο από 35 ευρώ με 40 ευρώ το τεμάχιο από 38,50 ευρώ με 44 ευρώ που πωλούνταν πέρυσι.

Αρκετά «τσιμπημένες » είναι όμως και οι τιμές των σοκολατένιων αυγών στα σούπερ μάρκετ. Οι τιμές στα σοκολατένια αυγά γνωστών brand στα σούπερ μάρκετ κινούνται από 70 ευρώ με 80 ευρώ, ενώ κάποια μπορεί να έχουν ακόμη και 90 ευρώ το κιλό, τονίζουν παράγοντες της αγοράς.

Eνδεικτικά, σοκολατένιο αυγό 150 γραμμαρίων γνωστής εταιρείας με παιχνίδι πουλιέται στα 15 ευρώ το τεμάχιο, ωστόσο μπορεί να βρει κανείς ακόμη πιο ακριβό, στα 17 ευρώ, σύμφωνα με τους ίδιους παράγοντες της αγοράς.