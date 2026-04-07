Πυρκαγιά σε μονοκατοικία στην Πάτρα- Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής απέτρεψε τα χειρότερα

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Μεγάλης Τρίτης στην Πάτρα, όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε μονοκατοικία επί της οδού Ποσειδώνος.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στην κουζίνα του σπιτιού, προκαλώντας υλικές ζημιές στον συγκεκριμένο χώρο, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να επεκταθεί σε άλλα τμήματα της οικίας ή σε γειτονικές κατοικίες.

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας έσπευσαν αμέσως στο σημείο και κατάφεραν να θέσουν την πυρκαγιά υπό έλεγχο σε σύντομο χρονικό διάστημα, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή της. Από το περιστατικό δεν προέκυψε κανένας τραυματισμός, ενώ τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.