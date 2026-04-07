ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς μια ανώνυμη επιστολή του 2021 αποκάλυψε το σκάνδαλο- «Βρωμάει η κατάσταση»

Μια ανώνυμη επιστολή φαίνεται πως ήταν η άκρη του νήματος που οδήγησε να ξετυλιχθεί το κουβάρι του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Κύριε διοικητά του Εσωτερικών Υποθέσεων, δεν αντέχουμε άλλο...», ανέφερε η εισαγωγή της καταγγελίας στην ΕΛΑΣ, της οποίας οι αποστολείς συστήνονταν ως μια ομάδα υπαλλήλων του Οργανισμού, σύμφωνα με το OPEN.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ογκωδέστατης δικογραφίας, που πλέον βρίσκεται στη Βουλή, όλα ξεκίνησαν στις 26 Ιουλίου 2021. Εκείνη την ημέρα έφτασε στο Τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας - στους γνωστούς «Αδιάφθορους» - ένα άκρως εμπιστευτικό έγγραφο. Ήταν μια επιστολή γραμμένη από υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίοι αποφάσισαν να σπάσουν τη σιωπή τους βλέποντας το... όργιο των παράνομων επιδοτήσεων.

Όπως εξήγησαν, είχαν γίνει αποδέκτες αμέτρητων παραπόνων από πραγματικούς αγρότες και κτηνοτρόφους, των οποίων «έχει καταστραφεί η ζωή με την απάνθρωπη και ταυτόχρονα παράνομη συμπεριφορά ορισμένων υπαλλήλων».

Το modus operandi των επιτήδειων

Η επιστολή δεν έμεινε σε αόριστες καταγγελίες, αλλά περιέγραψε με ανατριχιαστική ακρίβεια τη μεθοδολογία της εγκληματικής οργάνωσης.

Σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες, «μαϊμού» κτηνοτρόφοι έβαζαν στην τσέπη εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο, απομυζώντας τα ευρωπαϊκά κονδύλια που προορίζονταν για τους νόμιμους δικαιούχους. Το κόλπο ήταν καλοστημένο: Η ομάδα εντόπιζε μεγάλες ανεκμετάλλευτες εκτάσεις του δημοσίου. Στη συνέχεια, έβαζαν «αχυρανθρώπους» και δικούς τους ανθρώπους να δηλώνουν αυτές τις εκτάσεις στις φορολογικές τους δηλώσεις ως ιδιόκτητες.

Ακολούθως, κατέθεταν πλαστά έγγραφα υποστηρίζοντας πως δήθεν εκτρέφουν ζώα στις συγκεκριμένες εκτάσεις, προκειμένου να εισπράξουν τις παχυλές επιδοτήσεις, χωρίς οι ίδιοι να γνωρίζουν καν πού βρίσκονται τα χωράφια.

«Καθαρίστε το σύστημα από τους βρωμιάρηδες»

Το πιο καθοριστικό στοιχείο της επιστολής ήταν η κατονομασία των εμπλεκομένων. Οι ανώνυμοι συντάκτες παρέθεσαν μια λίστα με 16 συγκεκριμένα ονόματα, μεταξύ των οποίων βρίσκονταν υψηλόβαθμοι υπάλληλοι, αλλά και το όνομα του προέδρου του Οργανισμού.

Η επιστολή κατέληγε με μια έκκληση προς τις διωκτικές αρχές να επέμβουν άμεσα για να σώσουν τον Οργανισμό και τον πρωτογενή τομέα της χώρας: «Βρωμάει η κατάσταση και δεν μπορούμε να βρούμε καμία λύση στο πρόβλημα αυτό. Μόνο σε εσάς ελπίζουμε να καθαρίσετε το σύστημα από αυτούς τους βρωμιάρηδες με τις παρανομίες τους. Καταστρέφουν ολόκληρο το έθνος, το θέμα είναι εθνικό».

Έτσι, αμέσως μετά την παραλαβή και την αξιολόγηση της επιστολής, οι «Αδιάφθοροι» άνοιξαν τον φάκελο της υπόθεσης, επιστρατεύοντας «κοριούς» και ξεκινώντας τις παρακολουθήσεις που οδήγησαν τελικά στην αποκάλυψη του σκανδάλου.