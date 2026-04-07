Σία Αναγνωστοπούλου: «Άμεση αποκατάσταση και επαναλειτουργία του εξομοιωτή στο Ακτινοθεραπευτικό Τμήμα του ΠΓΝ Πατρών»

Η ανακοίνωση της Σίας Αναγνωστοπούλου αναφέρει τα εξής:

Κοινοβουλευτική αναφορά προς τον Υπουργό Υγείας κατέθεσε η βουλευτής Αχαΐας Σία Αναγνωστοπούλου σχετικά με την την ανακοίνωση της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείων Αχαΐας (Ε.Ι.Ν.Α.) μέσω της οποίας καταγγέλλεται η αναστολή λειτουργίας του εξομοιωτή στο Ακτινοθεραπευτικό Τμήμα του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Ακτινοθεραπευτικό Τμήμα του νοσοκομείου πλημμύρισε με λύματα προερχόμενα από την υπερκείμενη Παιδιατρική Κλινική μετά τις πρόσφατες βροχοπτώσεις. Το γεγονός αυτό οδήγησε στην αναστολή λειτουργίας του εξομοιωτή, με αποτέλεσμα να διακοπούν οι προγραμματισμένες θεραπείες για νέους ογκολογικούς ασθενείς, οι οποίοι πλέον παραπέμπονται σε άλλα νοσοκομεία.

Με την παρέμβασή της, η βουλευτής υπογραμμίζει ότι η διακοπή των θεραπευτικών πρωτοκόλλων θέτει σε άμεσο κίνδυνο την υγεία των ασθενών, αναγκάζοντάς τους είτε να υποστούν δυσβάσταχτη ταλαιπωρία είτε να καταφύγουν στον ιδιωτικό τομέα. Οι επαναλαμβανόμενες αστοχίες στις κτιριακές υποδομές και η συνεχιζόμενη υποβάθμιση των παροχών υγείας δημιουργούν εικόνες ντροπής για το δημόσιο σύστημα υγείας, που πλήττουν τους πλέον ευάλωτους πολίτες. Τέλος ζητά από το Υπουργείο Υγείας την άμεση λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την αποκατάσταση των ζημιών και την ασφαλή επαναλειτουργία του τμήματος, ώστε να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση των ασθενών στις κρίσιμες θεραπείες τους.