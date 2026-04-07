Αγρίνιο: Τροχαίο μέσα σε νεκροταφείο- Συγκρουστήκαν ΙΧ και βρέθηκαν στα... μνήματα

Διερευνάται ποιος είχε προτεραιότητα
Αναστάτωση σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης (7/4) εντός του νεκροταφείου στο Αγρίνιο από τροχαίο ατύχημα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, του agriniopress.gr στο συμβάν ενεπλάκησαν δύο ΙΧ επιβατικά που συγκρούστηκαν πλαγιομετωπικά υπό άγνωστες συνθήκες.
Ευτυχώς από το ατύχημα δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός ενώ στα οχήματα προκλήθηκαν σημαντικές υλικές ζημιές.
Για την καταγραφή του συμβάντος κλήθηκε στο σημείο περιπολικό της Τροχαίας Αγρινίου, η οποία και καλείται να απαντήσει στο ερώτημα ποιος από τους εμπλεκόμενους, είχε προτεραιότητα.
Πάτρα: «Χρυσό» ΣΚΡΑΤΣ χάρισε 1,2 εκατ. ευρώ σε υπερτυχερό παίκτη
Ιράν: Με ανθρώπινες αλυσίδες σε γέφυρες και εργοστάσια, απαντά στις απειλές του Τραμπ
Βόλος: Πατέρας και γιος ξυλοκόπησαν 54χρονο για ζημιά σε υδρορροή ύψους 150 ευρώ
