Σεισμός 3,5 Ρίχτερ στη Ναύπακτο- Αισθητός και στην Πάτρα

Ο σεισμός καταγράφηκε 2 χλμ. Δυτικά-Νοτιοδυτικά της Ναυπάκτου και σε εστιακό βάθος 21,8 χλμ
Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 23:30, το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης, Δυτικά της Ναυπάκτου.
Σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 5 χλμ.
Ο σεισμός έγινε αισθητός και στην Πάτρα.
ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς μια ανώνυμη επιστολή του 2021 αποκάλυψε το σκάνδαλο- «Βρωμάει η κατάσταση»
Δημοκρατικοί και υπερσυντηρητικοί διερωτώνται για την ψυχική υγεία του Τραμπ μετά τις απειλές του
Σούλι Πατρών: Γιατί συνελήφθησαν δυο γυναίκες για τους πυροβολισμούς
