Σούλι Πατρών: Γιατί συνελήφθησαν δυο γυναίκες για τους πυροβολισμούς

Τρεις άνδρες, μεταξύ των οποίων και νεαρός Αλβανός με γνωστό παρελθόν στις υποθέσεις της νύχτας, ταυτοποιήθηκαν από την Ασφάλεια Πατρών για τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Μεγάλης Τρίτης στη γέφυρα της Περιμετρικής, στο Σούλι Πατρών, με αποτέλεσμα έναν τραυματία.

Από την πρώτη στιγμή, αστυνομικοί της Ασφάλειας ξεκίνησαν εκτεταμένες έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών. Στο πλαίσιο αυτό, συνελήφθησαν δύο νεαρές γυναίκες που εντοπίστηκαν στις κατοικίες των δύο ανδρών που φέρονται να πυροβόλησαν και να τραυμάτισαν τον 22χρονο. Κατά τις έρευνες βρέθηκαν βεγγαλικά, μικροποσότητα ναρκωτικών ουσιών και άλλα ενοχοποιητικά ευρήματα.

Ο 22χρονος που τραυματίστηκε από σφαίρα στο πόδι νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο του Ρίου εκτός κινδύνου.