Νέος αυτοκινητόδρομος στην Πελοπόννησο: Οι προορισμοί που θα φέρει πιο κοντά

Πέρα, όμως, από τα έργα που συγκεντρώνουν τα φώτα της δημοσιότητας, υπάρχουν και άλλες παρεμβάσεις που εξελίσσονται με εξίσου γρήγορους ρυθμούς και αναμένεται να έχουν αντίστοιχο αντίκτυπο στην καθημερινότητα και την οικονομία των τοπικών κοινωνιών.

Έργα όπως ο Τριπλός Κόμβος Σκαραμαγκά ή ο νέος κόμβος στη Μεταμόρφωση που αναμένεται να βελτιώσουν σημαντικά την κίνηση στην Αθήνα, καθώς και η υπερυψωμένη οδική αρτηρία Flyover στη Θεσσαλονίκη, ήτοι η μελλοντική, μεγαλύτερη γέφυρα της χώρας δείχνουν τη στρατηγική κατεύθυνση που έχει επιλεγεί.

Τα τελευταία χρόνια, η πολιτεία έχει δώσει σαφές βάρος στην ανάπτυξη σύγχρονων υποδομών, επενδύοντας σε μεγάλα οδικά έργα που στοχεύουν τόσο στη βελτίωση της καθημερινότητας των οδηγών όσο και στην ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης.

Ένα σημαντικό βήμα στην κατασκευή του νέου οδικού άξονα που αναμένεται να αλλάξει την Πελοπόννησο πραγματοποιήθηκε τις τελευταίες ημέρες, με την πρώτη ασφαλτόστρωση να σηματοδοτεί την πρόοδο του έργου.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο αυτοκινητόδρομος Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη, ένα έργο συνολικού μήκους περίπου 49 χιλιομέτρων που υλοποιείται μέσω σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα από τον όμιλο AKTOR. Ο νέος άξονας θα συνδέει την Καλαμάτα με την Πύλο και τη Μεθώνη, περιοχές με έντονη τουριστική ανάπτυξη και ενδιαφέρον από τοπικούς εκδρομείς άλλα και μακρινούς επισκέπτες.

Πρόκειται μάλιστα για ένα έργο που πρόσφατα πέρασε σε νέα φάση, καθώς πριν από λίγες ημέρες πραγματοποιήθηκε η πρώτη ασφαλτόστρωση στο τμήμα Ασπρόχωμα – Μεσσήνη, νότια της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής της περιοχής.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, οι εργασίες εξελίσσονται ταυτόχρονα σε πολλαπλά μέτωπα, από την περιοχή του Ασπροχώματος έως και πριν την Πύλο, με στόχο την επιτάχυνση της κατασκευής και την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων.

Η συγκεκριμένη φάση της ασφαλτόστρωσης συνδέεται και με τον προγραμματισμό για την τμηματική παράδοση του έργου, καθώς σχεδιάζεται να δοθεί σύντομα στην κυκλοφορία το τμήμα που εκτείνεται από τον νέο, αναβαθμισμένο κυκλικό κόμβο στο διεθνές αεροδρόμιο της Καλαμάτα έως την περιοχή «Παναγάκια», κάτω από τη σιδηροδρομική γραμμή, στην κατεύθυνση από Μεσσήνη προς την Καλαμάτα.

Σημειώνεται πως ο αυτοκινητόδρομος Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη , ύψους 239,2 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ) περιλαμβάνει τα τμήματα Καλαμάτα-Ριζόμυλος μήκους 16,4 χλμ., Ριζόμυλος-Πύλος μήκους 24,4 χλμ. και Πύλος-Μεθώνη μήκους 7,9 χλμ., ενώ έχει χαρακτηριστεί ως τμήμα του Δευτερεύοντος Εθνικού Δικτύου της χώρας.

Το έργο αφορά στην αναβάθμιση του υφιστάμενου οδικού άξονα σε αυτοκινήτοδρομο ταχείας κυκλοφορίας, με αυξημένα επίπεδα οδικής ασφάλειας και μειωμένους χρόνους μετακίνησης, παρέχοντας βελτιωμένη πρόσβαση στο διεθνές αεροδρόμιο της Καλαμάτας, καλύτερη οδική σύνδεση με τη Μεσσήνη, τον αυτοκινητόδρομο Μορέα, το νοσοκομείο Καλαμάτας, αλλά και τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της περιοχής, καθώς και το ξενοδοχειακό συγκρότημα Costa Navarino.

Ειδικότερα, το έργο περιλαμβάνει πλήθος τεχνικών έργων, όπως κοιλαδογέφυρες μεγάλου ύψους και μήκους, πολλούς ισόπεδους κόμβους για τη σύνδεση του έργου με την Καλαμάτα, τον αυτοκινητόδρομο «Μορέα», το αεροδρόμιο «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος», τη Μεσσήνη (η οποία θα παρακάμπτεται από διαδρομή 4 χλμ.) και τους οικισμούς που διασχίζει το έργο, έναν μεγάλο ανισόπεδο κόμβο που θα το συνδέει με την Κορώνη, πλήθος κάτω διαβάσεων και αρκετές γέφυρες κ.ά.

Όπως επισημαίνεται, «Καινοτομία του έργου είναι ότι θα υπάρχει αδιάλειπτη συντήρηση και λειτουργία για 26 χρόνια μετά την κατασκευή και παράδοσή του, διασφαλίζοντας έτσι υψηλού επιπέδου υπηρεσίες για πολλά χρόνια».

Η ακτινογραφία του Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη

Το τμήμα Καλαμάτα-Ριζόμυλος αφορά στη βελτίωση του υφιστάμενου οδικού δικτύου συνολικού μήκους περίπου 16,4 χλμ. Η αρχή του έργου βρίσκεται σε υφιστάμενο ισόπεδο κόμβο, στην περιοχή της εξόδου από την πόλη της Καλαμάτας και το τέλος του στη ΧΘ 16+411 στην οποία συνδέεται με το οδικό τμήμα Ριζόμυλος-Πύλος.

Το τμήμα Πύλος-Ριζόμυλος χωροθετείται κοντά στην Πύλο σε απόσταση 380 μ. περίπου νοτιοδυτικά από τη θέση γνωστή ως «μηδέν», ενώ το πέρας της χάραξης στον οικισμό Ριζόμυλος όπου συναρμόζεται με τον οδικό άξονα Ριζόμυλος-Καλαμάτα.

Το τμήμα Πύλος-Μεθώνη χωροθετείται επί της υφιστάμενης Ε.Ο. Πύλος-Μεθώνη και ταυτίζεται με το τέλος της μελέτης «Ενιαία Παράκαμψη Γιάλοβας και Πύλου (Χ.Θ. 13+266,40), ενώ το πέρας χωροθετείται στη βόρεια είσοδο της πόλης Μεθώνης.

Ο νέος δρόμος θα είναι ταχείας κυκλοφορίας, δηλαδή με πιο ήπια χαρακτηριστικά και δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση, και στόχος είναι να έχει ολοκληρωθεί εντός του 2028.

