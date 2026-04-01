Μεγάλη Παρασκευή στη Ναύπακτο - Κάλεσμα του Δήμου στον κόσμο να ζήσει από κοντά τη μοναδική εμπειρία

Η Ναύπακτος αναδεικνύεται κάθε χρόνο σε έναν από τους πλέον ξεχωριστούς προορισμούς για τις ημέρες του Πάσχα, προσφέροντας μία μοναδική εμπειρία βαθιάς κατάνυξης που συνδυάζει την παράδοση, την ιστορία και το φυσικό τοπίο.

Το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής, το Ενετικό Λιμάνι μεταμορφώνεται σε ένα σκηνικό σπάνιας ομορφιάς και συγκίνησης. Οι δεκάδες αναμμένες δάδες στις πολεμίστρες των τειχών και ο φλεγόμενος σταυρός στην είσοδο του Λιμανιού δημιουργούν μία εικόνα που καθηλώνει και δύσκολα ξεχνιέται.

Εκεί όπου η παράδοση συναντά τη συγκίνηση του θείου Δράματος

Η περιφορά του Επιταφίου στη Ναύπακτο δε θυμίζει τίποτε συνηθισμένο. Οι Επιτάφιοι των δύο κεντρικών Ενοριών, του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Δημητρίου και του Ιερού Ναού της Αγίας Παρασκευής, συναντώνται, σχηματίζοντας μία ενιαία πομπή, για να κατευθυνθούν στο Ενετικό Λιμάνι. Τα φώτα σβήνουν, ο κόσμος σιωπά και η πόλη μοιάζει να κρατά την ανάσα της. Οι πένθιμοι ήχοι από τις καμπάνες των Ενοριών συνοδεύονται από την Παπαχαραλάμπειο Δημοτική Φιλαρμονική Ναυπάκτου.

Πριν από την άφιξη της πομπής στο Ενετικό Λιμάνι, η Μικτή Χορωδία Ναυπάκτου ερμηνεύει το λαϊκό ορατόριο «Ύμνοι Αγγέλων σε Ρυθμούς Ανθρώπων» του Σταύρου Κουγιουμτζή, σε στίχους του Ντίνου Χριστιανόπουλου, και στη συνέχεια αποδίδει τα Εγκώμια της Μεγάλης Παρασκευής, υπό τη διεύθυνση της μαέστρου Ελένης Παπαδοπούλου-Αραβαντινού. Φέτος, συμμετέχουν ο σολίστ τενόρος Αντώνης Κορωναίος, οι μουσικοί Ηλίας Καλούδης και Γιώργος Κονής, καθώς και η Παιδική-Νεανική Χορωδία Ναυπάκτου, ενώ απαγγέλει η ηθοποιός Φιλαρέτη Κομνηνού.

Με την άφιξη της πομπής, τελείται κοινή δέηση των δύο ενοριών από τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ.κ. Ιερόθεο, προσδίδοντας μία έντονη αίσθηση συλλογικότητας και πνευματικής ενότητας. Η βραδιά κορυφώνεται με δεκάδες πυροτεχνήματα να φωτίζουν τον ουρανό προαναγγέλλοντας το χαρμόσυνο μήνυμα της Ανάστασης.

Ένα έθιμο με ρίζες στο χρόνο

Το έθιμο που σήμερα συγκινεί χιλιάδες επισκέπτες ξεκίνησε απλά, τη δεκαετία του 1950, όταν οι ψαράδες της περιοχής άρχισαν να τοποθετούν αναμμένες δάδες στις πολεμίστρες του Λιμανιού. Με τα χρόνια, το έθιμο αγκαλιάστηκε από την τοπική κοινωνία και τον Δήμο Ναυπακτίας και εξελίχθηκε σε ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά τελετουργικά της Μεγάλης Εβδομάδας.

Γιατί αξίζει να ζήσεις το Πάσχα στη Ναύπακτο

Σε μικρή απόσταση από τα μεγάλα αστικά κέντρα, η Ναύπακτος προσφέρει κάτι που δύσκολα βρίσκει κανείς αλλού: ένα Πάσχα αυθεντικό, με έντονη παράδοση, ιστορικό φόντο και αληθινή συγκίνηση. Ο Δήμος Ναυπακτίας καλεί επισκέπτες από όλη την Ελλάδα να ζήσουν από κοντά αυτή τη μοναδική εμπειρία και να γνωρίσουν την πόλη σε μία από τις πιο όμορφες και ιδιαίτερες στιγμές της.