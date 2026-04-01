Προβολές Σινέ Πάνθεον: Το πρόγραμμα από 2 έως και 8/4/2026

Το πρόγραμμα προβολών στο σινέ Πάνθεον (2η αίθουσα) στη Δημ. Γούναρη και Κανακάρη στην Πάτρα τη νέα κινηματογραφική εβδομάδα από την Πέμπτη 2/4 έως & την Μ. Τετάρτη 8/4/2026 έχει ως εξής:

Με ώρα έναρξης 17:15 θα προβάλλεται από την Πέμπτη 2 Απριλίου έως & την Μ. Τετάρτη 8/4 το παιδικό φιλμ "Super Mario Galaxy: Η ταινία", μεταγλωττισμένο στα ελληνικά.

Με γενική είσοδο 5 ευρώ.

Διάρκεια: 98 λεπτά.

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 1/4/2026

Σκηνοθεσία: Aaron Horvath & Michael Jelenic.

Χρειάζεται πολλή αστεροδύναμη για να σωθεί ο γαλαξίας. To Super Mario Galaxy: Η ταινία είναι το νέο animation από τον κόσμο του παιχνιδιού Super Mario Bros που ακολουθεί το πρώτο κεφάλαιο. Η πρώτη ταινία κυκλοφόρησε το 2023 με εισπράξεις που ξεπέρασαν τα 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Στην παραγωγή συναντάμε ξανά τον Κρις Μελεντάντρι της Illumination και τον Σιγκέρου Μιγιαμότο της Nintendo. Οι Άρον Χόρβαθ και Μάικλ Τζέλενικ επιστρέφουν στη σκηνοθεσία, όπως και ο Μάθιου Φόγκελ που υπογράφει ξανά το σενάριο. Τη μουσική συνθέτει και πάλι ο Μπράιαν Τάιλερ.

Και η νέα ταινία είναι βασισμένη στο επιτυχημένο βίντεο γκέιμ της Nintendo.

Διανομή από την Tanweer.

Στο σινέ Πάνθεον με ώρα έναρξης 19:30 (εκτός Μ. Δευτέρας 6/4) θα παίζεται έως & την Μ. Τετάρτη 8/4 η ταινία "The Drama".

Καταλληλότητα: Κ15

Διάρκεια: 106 λεπτά

Κατηγορία: Δράμα, Κωμωδία

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 1/4/2026.

Διανομή από Σπέντζος Φιλμ.

Σκηνοθεσία: Kristoffer Borgli

Παίζουν οι ηθοποιοί: Ζεντάγια, Ρόμπερτ Πάτινσον, Αλάνα Χάιμ.

Λίγες μέρες πριν τον γάμο τους, ένα φαινομενικά ταιριαστό ζευγάρι δοκιμάζεται όταν αποκαλύπτονται ενοχλητικές αλήθειες.

Η σχέση τους θα μετατραπεί σ’ένα παιχνίδι ελέγχου και ζήλιας.

"Μια απρόσμενη κοινωνικοπολιτική νύξη προσδίδει χαρακτήρα και φρεσκάδα σε μια ρομαντική κομεντί που σοβαρεύει δικαιολογημένα. Δεν προδίδει όμως το μαύρο χιούμορ της αλλά ούτε και τα κλισέ του είδους", έγραψε το Αθηνόραμα για την ταινία.

Τέλος με ώρα έναρξης 21:30 (εκτός Μ. Τρίτης 7/4) συνεχίζεται η προβολή της Ελληνικής κινηματογραφικής παραγωγής «Τελευταία Κλήση» που ήδη πανελλαδικά, σε 2 εβδομάδες προβολής έχει κόψει 102.873 εισιτήρια.

Καταλληλότητα: Κ15

Ημερομηνία κυκλοφορίας: 19/3/2026

Σκηνοθεσία: Sherif Francis.

Παίζουν οι ηθοποιοί: Ορφέας Αυγουστίδης, Μαρία Ναυπλιώτου, Γιώργος Μπένος, Δημήτρης Λάλος, Ρένια Λουιζίδου, Νίκος Ψαρράς, Ερρίκος Λίτσης, Καλλιόπη Χάσκα, Γιάννης Καράμπαμπας, Βασίλης Ρίσβας, Πολύδωρος Βογιατζής, Θοδωρής Σκυφτούλης, Ράσμη Τσόπελα.

Σενάριο: Sherif Francis & Κατερίνα Μπέη.

Παραμονή Πρωτοχρονιάς του 2000. Μια κλοπή όπλων από ένα στρατόπεδο. Ένας γνωστός εγκληματίας κρατάει όμηρο μια οικογένεια στο Παγκράτι και απειλεί να την ανατινάξει αν δεν εμφανιστεί ζωντανά στην τηλεόραση. Ένα τηλεοπτικό κανάλι σε αναβρασμό και την αστυνομία να κοιτάζει έναν δραπέτη να την εκθέτει για πολλοστή φορά. Όλοι τους νήματα σε έναν ιστό που κάποιοι υφαίνουν στο παρασκήνιο.

Μια ταινία μυθοπλασίας εμπνευσμένη από διαφορετικά πραγματικά περιστατικά.

Διανομή: Tanweer.

*Την Μ. Δευτέρα 6/4 στις 19.00 & την Μ. Τρίτη 7/4 στις 21.30 θα προβάλλει στο σινέ Πάνθεον η Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας την τελευταία της ταινία για φέτος.