Πρόγραμμα Options Cinemas: Από 2 έως και 8/4/2026

Στις νέες ταινίες της εβδομάδας συγκαταλέγονται το "Δυστυχώς Βρίζω - I Swear", το Ελληνικό φιλμ "Το Μυστικό του Δάσους" & το "Primavera"

Το πρόγραμμα προβολών στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε στην Ακτή Δυμαίων, στην Πάτρα τη νέα κινηματογραφική εβδομάδα από την Πέμπτη 2 έως & την Μεγάλη Τετάρτη 8 Απριλίου 2026 έχει ως εξής: Αίθουσα 4 στις 22.30 καθημερινά "Δυστυχώς Βρίζω-I Swear" Σε σενάριο και σκηνοθεσία του Κερκ Τζόουνς. Διαγνωσμένος με σύνδρομο Τουρέτ, μια νευρολογική διαταραχή η οποία κάνει το σώμα να φέρεται ανεξέλεγκτα, ο Τζον Ντέιβιντσον μεγαλώνει σε μια Βρετανία της δεκαετίας του ’80 που αδυνατεί να τον κατανοήσει. Αντιμέτωπος με παρεξηγήσεις, κοινωνικά στερεότυπα και προσωπικούς αγώνες, παλεύει να βρει τη φωνή και την ταυτότητά του. Μια αληθινή, αστεία και βαθιά συγκινητική ιστορία ενηλικίωσης — μια ταινία για τη δύναμη, την αποδοχή και το θάρρος να είσαι ο εαυτός σου, ακόμα κι όταν κανείς δεν σε καταλαβαίνει. Η ταινία «Δυστυχώς Βρίζω», στο ξεκίνημα προβολής της σε 21 αίθουσες πανελλαδικά, έκοψε 2.734 εισιτήρια. "Βασισμένη στην αληθινή ιστορία του Σκωτσέζου ακτιβιστή Τζον Ντέιβιντσον, αυτή η γλυκόπικρη δραμεντί για το σύνδρομο Τουρέτ, δεν αποφεύγει συγκινητικές, διδακτικές κοινοτυπίες, αλλά διασώζεται από το ιερόσυλο χιούμορ και τον εξαιρετικό Ρόμπερτ Αραμάγιο (που έκλεψε το BAFTA από τα φαβορί, Τίμοθι Σαλαμέ και Μάικλ Μπ. Τζόρνταν)", έγραψε το flix.gr. Πρωταγωνιστούν οι: Ρόμπερτ Αραμάγιο, Μάξιν Πικ, Σίρλεϊ Χέντερσον, Πίτερ Μούλαν, Ντέιβιντ Κάρλαϊλ, Στίβεν Κρι. Διάρκεια: 121 λεπτά Διανομή: NEO Films.

Αίθουσα 1 στις 20.40 καθημερινά "Το Μυστικό του Δάσους" Όταν το παρελθόν ξαναχτυπά την πόρτα του Κώστα, οι τύψεις για τον χαμό της οικογένειάς του μετατρέπονται σε δύναμη εκδίκησης, οδηγώντας τον να αποδώσει δικαιοσύνη στο νησί όπου μεγάλωσε. Αστυνομικό θρίλερ σε σενάριο & σκηνοθεσία των Μάκη Τσούφη και Στέλιου Ορφανίδη, με τους Κώστα Καραθωμά, Ιωάννα Πηλιχού, Αργύρη Γκαγκάνη, Χρήστο Κάλοου, Αλέξανδρο Ρήγα και Χάρη Εμμανουήλ. Παίζουν και οι Αλέξανδρος Ρήγας, Μπέσσυ Μάλφα και Μαρία Εγγλεζάκη. Διάρκεια: 97 λεπτά. Διανομή από The Film Group. Με κινηματογραφική ένταση, δυνατές ερμηνείες και μια ιστορία που ισορροπεί ανάμεσα στο σκοτάδι και το φως, "Το Μυστικό του Δάσους" αποτελεί ένα καθηλωτικό θρίλερ για τα όρια της δικαιοσύνης και το τίμημα της εκδίκησης.

Αίθουσα 2 στις 19.40 καθημερινά "Primavera" Βενετία, 18ος αιώνας. Η Σεσίλια ζει στο Ospedale della Pietà, το μεγαλύτερο ορφανοτροφείο της πόλης, όπου τα πιο ταλαντούχα από τα ορφανά κορίτσια μυούνται στην τέχνη της μουσικής. Ένας αέρας άνοιξης αναστατώνει τη Σεσίλια και η ζωή της αλλάζει για πάντα με την άφιξη ενός νέου δάσκαλου βιολιού. Το όνομά του: Αντόνιο Βιβάλντι. Κινηματογραφικό ντεμπούτο του διακεκριμένου σκηνοθέτη όπερας Νταμιάνο Μικελέτο. Με τους: Τέκλα Ινσόλια, Μικέλε Ριοντίνο, Φαμπρίτσια Σάκι. Διανομή από Tanweer. Διάρκεια: 110 λεπτά.

Αίθουσα 5 στις 21.20 καθημερινά, Αίθουσα 6 στις 20.00 και στις 22.20 καθημερινά, Αίθουσα 8 στις 18.40 μόνο Πέμπτη, Παρασκευή & Μ. Τετάρτη "The Drama" Ο Τσάρλι και η Έμμα, τρελά ερωτευμένοι μεταξύ τους, είναι έτοιμοι να παντρευτούν. Μια απροσδόκητη αποκάλυψη για το παρελθόν τους, όμως, θα ανατρέψει την τελευταία εβδομάδα πριν το γάμο τους. Από τον Κρίστοφερ Μπόργκλι ("Ονειρικό Σενάριο"), με πρωταγωνιστές τους Ρόμπερτ Πάτινσον, Ζεντάγια και Αλάνα Χάιμ. (Η ταινία, διανομής Σπέντζος Φιλμ, ξεκίνησε να προβάλλεται στις αίθουσες από την Τετάρτη 1/4). Διάρκεια: 106 λεπτά.

Αίθουσα 8 στις 21.00 και στις 23.10 καθημερινά "Undertone" Από τον Καναδό σεναριογράφο και σκηνοθέτη Ίαν Τούασον έρχεται η τρομακτική ιστορία μιας podcaster υπερφυσικών ιστοριών, η οποία λαμβάνει μια σειρά από ανησυχητικά ηχητικά αρχεία. Ενώ παράλληλα φροντίζει την κωματώδη, ετοιμοθάνατη μητέρα της στο σπίτι των παιδικών της χρόνων, προσπαθεί να κατανοήσει όλα όσα ακούει για τον αόρατο τρόμο που βίωσε ένα παντρεμένο ζευγάρι που περίμενε παιδί. Από την οθόνη του υπολογιστή της, με τη μητέρα της να αργοπεθαίνει στον επάνω όροφο, η σκεπτικίστρια Evy Babic (Nina Kiri) αναλύει τις αινιγματικές ηχογραφήσεις μέσα από τα ακουστικά της, στη μέση της νύχτας, με τον θαυμαστή και από απόσταση συν-παρουσιαστή της Justin (Adam DiMarco),προσπαθώντας να κατανοήσουν τον αόρατο τρόμο που βίωσε ένα παντρεμένο ζευγάρι που περίμενε παιδάκι μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Καθώς η Evy αντιμετωπίζει τα δικά της περίπλοκα προσωπικά ζητήματα και οι podcasters πλησιάζουν σε συγκλονιστικές αποκαλύψεις, μυστηριώδεις δυνάμεις αρχίζουν να διαχέονται από τα αρχεία ήχου στο περιβάλλον της Evy, επιταχύνοντας την ψυχολογική της κατάρρευση. Γυρισμένο στο σπίτι της παιδικής ηλικίας του Tuason στο Τορόντο και εμπνευσμένο από τη δική του εμπειρία ως φροντιστής, η ταινία «Undertone» βασίζεται στη φόρμουλα του micro-horror found-footage, χρησιμοποιεί καινοτόμες τεχνικές παραγωγής και σχεδιασμού ήχου, και αποτελεί το ντεμπούτο του Tuason στο βασίλειο του ακουστικού τρόμου. Διάρκεια: 94 λεπτά. Παίζουν οι Nina Kiri, Adam DiMarco, Michèle Duquet. Διανομή από Feelgood. Οι έως τώρα εισπράξεις της ταινίας στις ΗΠΑ έχουν φτάσει τα 18,5 εκατ. δολάρια.

Αίθουσα 5 στις 16.50 το σαββατοκύριακο, και στις 19.10 καθημερινά (μεταγλωττισμένο), Αίθουσα 2 στις 17.30 από Σάββατο έως & Μ. Τετάρτη, Αίθουσα 8 στις 16.30 το σαββατοκύριακο (με υπότιτλους) και στις 18.40 το σαββατοκύριακο και Μ. Δευτέρα & Μ. Τρίτη (μεταγλωττισμένο) "Super Mario Galaxy: Η ταινία" To Super Mario Galaxy: Η ταινία είναι το νέο animation από τον κόσμο του παιχνιδιού Super Mario Bros που ακολουθεί το πρώτο κεφάλαιο. Η 1η ταινία κυκλοφόρησε το 2023 με εισπράξεις που ξεπέρασαν τα 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Στην παραγωγή συναντάμε ξανά τον Κρις Μελεντάντρι της Illumination και τον Σιγκέρου Μιγιαμότο της Nintendo. Οι Άρον Χόρβαθ και Μάικλ Τζέλενικ επιστρέφουν στη σκηνοθεσία, όπως και ο Μάθιου Φόγκελ που υπογράφει ξανά το σενάριο. Τη μουσική συνθέτει και πάλι ο Μπράιαν Τάιλερ.



Στην πρωτότυπη στα αγγλικά κόπια ακούγονται οι: Κρις Πρατ, Άνια Τέιλορ Τζόι, Τσαρλς Ντέι, Τζακ Μπλακ, Κίγκαν Μάικλ Κι, Κέβιν Μάικλ Ρίτσαρντσον. Σενάριο: Μάθιου Φόγκελ Σκηνοθεσία: Άρον Χόρβαθ, Μάικλ Τζέλενικ Παραγωγή: Κρις Μελεντάντρι, Σιγκέρου Μιγιαμότο. Διάρκεια: 98 λεπτά. Διανομή από Tanweer.

Αίθουσα 1 στις 18.30 καθημερινά "The Last Game (Loja e Fundit)" Ο Luizi, ένας ξεχασμένος τραγουδιστής, γίνεται ξαφνικά διάσημος μέσα σε μια νύχτα και όλη η Αλβανία τρελαίνεται μαζί του. Για να καταφέρει να προστατεύσει την φήμη του και παράλληλα να κερδίσει την καρδιά της Kiara, της κοπέλας που αγαπά, αναγκάζεται να κρατάει ζωντανό ένα ψέμα, το οποίο παρασέρνει και τους δυο τους σε μια σειρά από αλυσιδωτές αστείες και χαοτικές καταστάσεις! Στα Αλβανικά με ελληνικούς υποτίτλους. Διάρκεια: 87 λεπτά. Κατηγορία: Ρομαντική κομεντί. Ημερομηνία κυκλοφορίας: 2/4/2026. Παίζουν οι ηθοποιοί: Luiz Ejlli, Kiara Tito, Akil Varfi, Eglein Laknori, Elona Hyseni, Gezim Rudi. Διανομή: Krijo Films.

Αίθουσα 1 στις 22.50 καθημερινά "The Mortuary Assistant" Κατά τη διάρκεια μιας νυχτερινής βάρδιας σε ένα απομονωμένο νεκροτομείο, μια νεαρή βοηθός αρχίζει να βιώνει ανεξήγητα φαινόμενα: σώματα κινούνται, ψίθυροι αντηχούν στο σκοτάδι και η ίδια η πραγματικότητα μοιάζει να παραμορφώνεται. Καθώς η νύχτα κλιμακώνεται σε εφιάλτη, έρχεται αντιμέτωπη με μια δαιμονική δύναμη αποφασισμένη να καταλάβει το σώμα της πριν ξημερώσει. To φιλμ Αμερικανικής παραγωγής 2026, είναι βασισμένο στο επιτυχημένο horror video game. Σκηνοθεσία: Jeremiah Kipp. Παίζουν οι ηθοποιοί: Willa Holland, Paul Sparks, John Adams. Διάρκεια: 91 λεπτά. Διανομή: Neo Films. Το video game "The Mortuary Assistant" έχει ήδη ισχυρό αποτύπωμα στο ελληνικό νεανικό κοινό, κυρίως μέσα από δημοφιλή gaming playthroughs. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το βίντεο του καναλιού Unboxholics, το οποίο έχει συγκεντρώσει σχεδόν 1 εκατομμύριο προβολές, καταδεικνύοντας την ευρεία αναγνωρισιμότητα και δυναμική του τίτλου στην εγχώρια αγορά. Η ταινία έχει κόψει κοντά στα 15.000 εισιτήρια πανελλαδικά.

Αίθουσα 2 στις 22.00 καθημερινά, Αίθουσα 7 στις 19.50 καθημερινά "Αποστολή Χαίρε Μαρία-Project Hail Mary" Ο καθηγητής φυσικών επιστημών Ράιλαντ Γκρέις ξυπνάει σε ένα διαστημόπλοιο έτη φωτός μακριά από το σπίτι του χωρίς να θυμάται ποιος είναι ή πώς βρέθηκε εκεί. Καθώς η μνήμη του αρχίζει να επιστρέφει, αρχίζει να ανακαλύπτει την αποστολή του: να λύσει τον γρίφο της μυστηριώδους ουσίας που προκαλεί το σβήσιμο του ήλιου. Η ταινία είναι σε σκηνοθεσία των βραβευμένων με Όσκαρ δημιουργών του Spider-Verse franchise, Φιλ Λορντ και Κρίστοφερ Μίλερ. Πρόκειται για μία περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας με πρωταγωνιστή τον γοητευτικό Καναδό σταρ Ράιαν Γκόσλινγκ (τον Κεν της κινηματογραφικής Barbie) και βασίζεται στο μπεστ σέλερ μυθιστόρημα του συγγραφέα των New York Times, Άντι Γουέιρ. Διανομή από την Feelgood. Διάρκεια: 156 λεπτά. Η ταινία πάει πολύ καλά στο εξωτερικό με εισπράξεις μέχρι στιγμής 322,4 εκατ. δολαρίων. Στη χώρα μας το «Αποστολή Χαίρε Μαρία» έχει κόψει έως & τις 29 Μαρτίου 2026, 45.000 εισιτήρια.

Αίθουσα 7 στις 23.00 καθημερινά "Είσαι Έτοιμος; 2-Ready or Not 2: Here I Come" Φιλμ τρόμου με κωμικά στοιχεία Αμερικανικής παραγωγής 2026 σε σκηνοθεσία Matt Bettinelli-Olpin και Tyler Gillett, και σενάριο των Guy Busick, R. Christopher Murphy. Πρόκειται για σίκουελ της ταινίας του 2019, "Ready or Not" που είχε φτάσει σε εισπράξεις τα 58 εκατ. δολάρια. Η 34χρονη Αυστραλή ηθοποιός Samara Weaving επιστρέφει παίζοντας και πάλι την Grace MacCaullay. Λίγα λεπτά αφότου επιβίωσε της σφοδρής δολοφονικής επίθεσης από την οικογένεια Le Domas, η Grace (Samara Weaving) ανακαλύπτει ότι έχει φτάσει στο επόμενο επίπεδο του εφιαλτικού παιχνιδιού — και αυτή τη φορά με την αποξενωμένη αδελφή της Faith (Kathryn Newton) στο πλευρό της. Η Grace έχει μόνο μία ευκαιρία να επιβιώσει, να κρατήσει την αδελφή της ζωντανή και να διεκδικήσει την Ανώτατη Θέση του Συμβουλίου που ελέγχει τον κόσμο. Τέσσερις αντίπαλες οικογένειες την κυνηγούν για τον θρόνο, και όποιος κερδίσει θα κυβερνά τα πάντα. Παίζουν και οι Sarah Michelle Gellar, Shawn Hatosy, Néstor Carbonell, David Cronenberg, Elijah Wood, Kevin Durand, Olivia Cheng, Varun Saranga, Daniel Beirne. Διάρκεια: 108 λεπτά. Διανομή από Feelgood. Η ταινία ξεκίνησε στη χώρα μας κόβοντας σε 37 αίθουσες πανελλαδικά, (μαζί με τα previews) 5.130 εισιτήρια σύμφωνα με το flix.gr. Oι έως τώρα εισπράξεις στο εξωτερικό είναι 24,1 εκατ. δολάρια.

Αίθουσα 7 στις 17.20 το σαββατοκύριακο & από Μ. Δευτέρα έως Μ. Τετάρτη (μεταγλωττισμένο) "Δαβίδ: Το Αγόρι που Έγινε Θρύλος" Βιβλικό animation φιλμ για την ιστορία του φτωχού βοσκού ο οποίος, οπλισμένος μόνο με μια σφεντόνα, τα έβαλε με τον ανίκητο γίγαντα Γολιάθ, ενέπνευσε ολόκληρο το λαό του και έγινε βασιλιάς των Ιουδαίων. Σενάριο και σκηνοθεσία των Brent Dawes, Phil Cunningham. Η παιδική αυτή ταινία κυκλοφόρησε τον περασμένο Δεκέμβριο στη Βόρειο Αμερική, γνωρίζοντας μεγάλη επιτυχία με πάνω από 84 εκατομμύρια δολάρια εισπράξεις. Διανομή από The Film Group. Διάρκεια: 109 λεπτά. Η ταινία στη χώρα μας έκοψε στο ξεκίνημα προβολής της κοντά στα 5.000 εισιτήρια.

Αίθουσα 1 στις 16.10 το σαββατοκύριακο (μεταγλωττισμένο), Αίθουσα 6 στις 17.40 το σαββατοκύριακο & Μ. Δευτέρα με Μ. Τετάρτη (μεταγλωττισμένο) "Στον Κόσμο των Ζώων-Hoppers" Μια 19χρονη λάτρης των ζώων χρησιμοποιεί τεχνολογία που τοποθετεί τη συνείδησή της σε έναν ρομποτικό κάστορα για να αποκαλύψει μυστήρια μέσα στον κόσμο των ζώων πέρα από τη φαντασία της. Μια ταινία κινουμένων σχεδίων για μικρούς και μεγάλους που συνδυάζει την επιστημονική φαντασία με την περιπέτεια. Eίναι παραγωγή των Pixar Animation Studios & της Walt Disney Pictures. Σκηνοθεσία: Daniel Chong. Σενάριο: Jesse Andrews. Στην πρωτότυπη αγγλόφωνη κόπια ακούγονται οι Piper Curda, Bobby Moynihan, Jon Hamm, Kathy Najimy και Dave Franco. Διάρκεια: 105 λεπτά. Διανομή από την Feelgood. Η παιδική ταινία «Στον Κόσμο των Ζώων-Hoppers», έχει κόψει στη χώρα μας μέχρι 29/3/2026, 45.063 εισιτήρια. Το "Hoppers" στο εξωτερικό έχει ήδη φτάσει τα 298,6 εκατ. δολάρια σε εισπράξεις.

Αίθουσα 3 στις 19.20 και στις 21.50 καθημερινά, Αίθουσα 4 στις 20.20 καθημερινά "Τελευταία Κλήση" Παραμονή Πρωτοχρονιάς του 2000. Μια κλοπή όπλων από ένα στρατόπεδο. Ένας γνωστός εγκληματίας κρατάει όμηρο μια οικογένεια στο Παγκράτι και απειλεί να την ανατινάξει αν δεν εμφανιστεί ζωντανά στην τηλεόραση. Ένα τηλεοπτικό κανάλι σε αναβρασμό και την αστυνομία να κοιτάζει έναν δραπέτη να την εκθέτει για πολλοστή φορά. Όλοι τους νήματα σε έναν ιστό που κάποιοι υφαίνουν στο παρασκήνιο. Μια ταινία μυθοπλασίας εμπνευσμένη από διαφορετικά πραγματικά περιστατικά & συγκεκριμένα την αληθινή ιστορία του Σορίν Ματέι που τάραξε την κοινωνία της Ελλάδας το 1998. Καταλληλότητα: Κ15. Σκηνοθεσία: Sherif Francis. Παίζουν οι ηθοποιοί:Ορφέας Αυγουστίδης, Μαρία Ναυπλιώτου, Γιώργος Μπένος, Δημήτρης Λάλος, Ρένια Λουιζίδου, Νίκος Ψαρράς, Ερρίκος Λίτσης, Καλλιόπη Χάσκα, Γιάννης Καράμπαμπας, Βασίλης Ρίσβας, Πολύδωρος Βογιατζής, Θοδωρής Σκυφτούλης, Ράσμη Τσόπελα. Σενάριο: Sherif Francis & Κατερίνα Μπέη Διανομή από την Tanweer. Διάρκεια: 96 λεπτά. Η ταινία έχει τραβήξει το ενδιαφέρον του κοινού & σε σχεδόν 2 εβδομάδες προβολής, έχει κόψει πανελλαδικά, 103.000 εισιτήρια.

Αίθουσα 3 στις 17.00 το σαββατοκύριακο και Μ. Δευτέρα με Μ. Τετάρτη (μεταγλωττισμένο) "Goat: Ο Δρόμος προς την Κορυφή" Αθλητική κωμωδία κινουμένων σχεδίων από τη Sony Pictures Animation σε σκηνοθεσία: Ταϊρί Ντιλιχέι Άνταμ Ροζέτ. Μια μικρή κατσίκα με μεγάλα όνειρα έχει την ευκαιρία να ενταχθεί στους επαγγελματίες και να παίξει roarball, ένα άθλημα υψηλής έντασης, μικτής εκπαίδευσης, πλήρους επαφής, στο οποίο κυριαρχούν τα πιο γρήγορα και άγρια ζώα στον κόσμο. Διάρκεια: 100 λεπτά. Αθλητικό animation για μικρούς και μεγάλους. Στην αυθεντική διανομή, ο Κάλεμπ ΜακΛάφλιν του "Stranger Things" χαρίζει τη φωνή του στην κατσίκα-πρωταγωνιστή. Επίσης σανείζουν τις φωνές τους οι David Harbour, Patton Oswalt. Διανομή: Feelgood. Το «Goat»: Ο Δρόμος προς την Κορυφή έχει φτάσει σε εισπράξεις στο εξωτερικό τα 181 εκατ. δολάρια.