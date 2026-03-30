Από την Πέμπτη 2/4 στις Ελληνικές αίθουσες το φιλμ τρόμου "Undertone" από τον Καναδά

Από τον σεναριογράφο και σκηνοθέτη Ian Tuason, που κάνει το ντεμπούτο του στον κινηματογράφο, έρχεται το φιλμ τρόμου "Undertone", μία τρομακτική ιστορία μιας podcaster υπερφυσικών ιστοριών που λαμβάνει μια σειρά από ανησυχητικά ηχητικά αρχεία ενώ φροντίζει την κωματώδη μητέρα της στο σπίτι των παιδικών της χρόνων.

Η ταινία που είναι Καναδικής παραγωγής 2025, και πραγματοποίησε την πρεμιέρα της στο Fantasia International Film Festival στις 27 Ιουλίου 2025, ενώ ξεκίνησε να προβάλλεται από την εταιρεία A24 στις ΗΠΑ στις 13 Μαρτίου 2026. Οι έως τώρα εισπράξεις της ταινίας είναι στα 18,5 εκατ. δολάρια.

Το "Undertone" βγαίνει στις Ελληνικές αίθουσες αυτή την Πέμπτη 2 Απριλίου 2026 σε διανομή της Feelgood, και απ' όσο είδαμε, θα προβληθεί και στην Πάτρα στη Βέσο Μάρε.

Από την οθόνη του υπολογιστή της, με τη μητέρα της να αργοπεθαίνει στον επάνω όροφο, η σκεπτικίστρια Evy Babic (Nina Kiri) αναλύει τις αινιγματικές ηχογραφήσεις μέσα από τα ακουστικά της, στη μέση της νύχτας, με τον θαυμαστή και από απόσταση συν-παρουσιαστή της Justin (Adam DiMarco), προσπαθώντας να κατανοήσουν τον αόρατο τρόμο που βίωσε ένα παντρεμένο ζευγάρι που περίμενε παιδάκι μέσα στο ίδιο του το σπίτι.

Καθώς η Evy αντιμετωπίζει τα δικά της περίπλοκα προσωπικά ζητήματα και οι podcasters πλησιάζουν σε συγκλονιστικές αποκαλύψεις, μυστηριώδεις δυνάμεις αρχίζουν να διαχέονται από τα αρχεία ήχου στο περιβάλλον της Evy, επιταχύνοντας την ψυχολογική της κατάρρευση.

Γυρισμένο στο σπίτι της παιδικής ηλικίας του Ian Tuason στο Τορόντο και εμπνευσμένο από τη δική του εμπειρία ως φροντιστής, η ταινία «Undertone» βασίζεται στη φόρμουλα του micro-horror found-footage, χρησιμοποιεί καινοτόμες τεχνικές παραγωγής και σχεδιασμού ήχου, και αποτελεί το ντεμπούτο του Tuason στο βασίλειο του ακουστικού τρόμου.

Σκηνοθεσία: Ian Tuason.

Πρωταγωνιστούν οι: Nina Kiri, Adam DiMarco, Michèle Duquet.

Διάρκεια: 94 λεπτά.

