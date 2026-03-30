Η Βίκυ Λέανδρος στο Sani Festival στις 15 Αυγούστου 2026

Η διεθνής Ελληνίδα καλλιτέχνιδα Βίκυ Λέανδρος με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως εμφανίζεται για πρώτη φορά στο Sani Festival, το Σάββατο 15 Αυγούστου 2026.

Μια μεγάλη παραγωγή με τις διαχρονικότερες επιτυχίες της, στην τελευταία συναυλία του φεστιβάλ για το 2026.

Η Βίκυ Λέανδρος θα ανέβει για πρώτη φορά στη σκηνή του Λόφου της Σάνης, το Σάββατο 15 Αυγούστου, κλείνοντας τη φετινή διοργάνωση με μια συναυλία υψηλής αισθητικής και έντονης συναισθηματικής φόρτισης. Εδώ και περισσότερα από πενήντα χρόνια, η Βίκυ Λέανδρος τραγουδά για την αγάπη σε όλες τις εκφάνσεις της, χαρίζοντας στο κοινό της τραγούδια που έγιναν διαχρονικά. Με την ξεχωριστή φωνή της και μια σπάνια διεθνή καριέρα που ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων, αποτελεί μία από τις πιο επιτυχημένες Ελληνίδες καλλιτέχνιδες διεθνώς.

Η καριέρα της ξεκίνησε σε νεαρή ηλικία και μόλις στα 15 της χρόνια συμμετείχε στη Eurovision του 1967 με το «L'amour est bleu», κατακτώντας την τέταρτη θέση και σηματοδοτώντας την έναρξη της διεθνούς της πορείας, λαμβάνοντας την ίδια χρονιά τον πρώτο της χρυσό δίσκο για πωλήσεις 1 εκατομμυρίου αντιτύπων. Μέχρι σήμερα, το «L'amour est bleu» παραμένει ένα από τα εμπορικά πιο επιτυχημένα τραγούδια στην ιστορία της Eurovision, με περισσότερες από 1.000 διασκευές, μεταξύ των οποίων και εκείνες των Frank Sinatra και Al Martino, αποτελώντας μια διαχρονική παγκόσμια επιτυχία. Στη συνέχεια, η Βίκυ Λέανδρος συνεργάστηκε με σπουδαίους συνθέτες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, όπως ο Michel Legrand και ο Jacques Brel, ενώ ο πατέρας της, Leo Leandros, μαζί με τον Klaus Munro, υπέγραψαν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της.

Το 1972 επέστρεψε στον διαγωνισμό της Eurovision και κατέκτησε την πρώτη θέση με το «Après toi», σημειώνοντας μια ιστορική διάκριση που σφράγισε τη διεθνή της πορεία. Ακολούθησε μια σπάνιας διάρκειας και συνέπειας καριέρα, με σημαντικούς σταθμούς όπως η δική της σαββατιάτικη τηλεοπτική εκπομπή στο BBC, αλλά και μεγάλες, sold-out περιοδείες στον Καναδά, την Ιαπωνία και σε όλη την Ευρώπη, καθώς και πολυάριθμους χρυσούς δίσκους.

Με τραγούδια σε επτά γλώσσες - ελληνικά, γαλλικά, γερμανικά, ιαπωνικά, ισπανικά, ιταλικά και αγγλικά - και εμφανίσεις σε κάθε γωνιά του κόσμου. Με καλλιτεχνική ακεραιότητα και σταθερότητα στο προσωπικό της ύφος, δημιούργησε ένα ρεπερτόριο που παραμένει ζωντανό και αναγνωρίσιμο από την πρώτη νότα.

Η Βίκυ Λέανδρος έχει τιμηθεί με πολυάριθμες διακρίσεις για τη μουσική και φιλανθρωπική της προσφορά, όπως ο Ταξιάρχης του Τάγματος Αξίας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, το Τάγμα του Αγίου Μάρκου του Ορθόδοξου Πατριαρχείου, ο Ομοσπονδιακός Σταυρός Αξίας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και, πιο πρόσφατα, το Τάγμα Αξίας του Ελεύθερου Κράτους της Βαυαρίας.

Στη σκηνή του Sani Festival, η Βίκυ Λέανδρος, θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, σε μια εντυπωσιακή παραγωγή που θα ενώσει διαφορετικές γενιές και πολιτισμούς κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Χαλκιδικής. Μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα, μνήμη και κοσμοπολίτικη αύρα, που θα κλείσει το φετινό πρόγραμμα του φεστιβάλ, με τρόπο αντάξιο της ιστορίας του.

Η εμφάνιση της έρχεται να προστεθεί σε ένα ήδη εντυπωσιακό lineup, μετά την ανακοίνωση του Robert Plant, frontman των Led Zeppelin, ο οποίος θα ανοίξει το Φεστιβάλ στις 11 Ιουλίου μαζί με τους Saving Grace και τη Suzi Dian, καθώς και των Soul II Soul, της κορυφαίας μπάντας της βρετανικής και παγκόσμιας soul σκηνής, που θα εμφανιστούν στις 8 Αυγούστου, επιβεβαιώνοντας τον πολυσυλλεκτικό χαρακτήρα του Sani Festival, ενώ οι ανακοινώσεις για το φετινό lineup συνεχίζονται.