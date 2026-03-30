Θεατρική παράσταση «Η Πρώτη Συχνότητα μάς Ενώνει» στις Γραμμές Τέχνης σε διοργάνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας διοργανώνει θεατρική παράσταση με θέμα το ραδιόφωνο, την Τετάρτη 1 η Απριλίου στις 9:00μμ στο θέατρο «Γραμμές Τέχνης» (Μαιζώνος 271), αναφέρει σε ανακοίνωσή της και συνεχίζει:

Η ραδιοφωνική παραγωγός, Ελευθερία Στεργιοπούλου, σε συνεργασία με το Θεατρικό Εργαστήρι της Πολυφωνικής Πατρών παρουσιάζουν το θεατρικό έργο: «Η Πρώτη Συχνότητα μάς Ενώνει» σε σκηνοθεσία και κείμενα της Αθηνάς Καλλιμάνη Γεωργιτσοπούλου.

Τα κείμενα συνομιλούν με τους στίχους των τραγουδιών και των ποιημάτων η βία -ΤΙΤΟΣ ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ, Ανοιξιάτικο βραδάκι -ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ, Οι εχθροί της Άνοιξης-ΜΙΛΤΟΣ ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ και Αγάπη-ΣΟΦΙΑ ΜΑΝΔΑΛΑΚΗ.

Κατά τη διάρκεια των παραστάσεων θα λειτουργεί Έκθεση Ραδιοφώνου του συλλέκτη, Γιάννη Λύρα, στο φουαγιέ του θεάτρου.

Τους ήχους επιμελείται το Θεατρικό Εργαστήρι Πολυφωνικής Πατρών ενώ επί σκηνής θα βρίσκονται οι : Κρίστη Δούβρη, Ευαγγελία Κόρδα, Αγγελική Λινάρδου, Χρύσα Μανουσίου, Μαρία Ματσαμάκη, Ιάσονας Πανέτας Φελούρης, Βασιλική Σιατερλή. Κωστής Παναγόπουλος (τραγούδι & κιθάρα), Σπύρος Πλακογιαννάκης και Βασιλική Σιατερλή (τραγούδι) Βοηθός Θεατρικού Εργαστηρίου Πολυφωνικής: Ιωάννα Ξάνθη

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.