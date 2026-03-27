Πάτρα: "Ο Καραγκιόζης και το δέντρο με τα κόκκινα αυγά" στο "Περί Σκιών"

Αυτό το σαββατοκύριακο 28-29/3/2026 στο καραγκιοζοθέατρο Περί Σκιών στην οδό Νόρμαν 20, απέναντι από το ναό Αγίου Διονυσίου

Την νέα ξεκαρδιστική πασχαλινή παράσταση θεάτρου σκιών με τίτλο «Ο Καραγκιόζης και το δέντρο με τα κόκκινα αυγά» θα παρουσιάσει ο καραγκιοζοπαίχτης Χρήστος Πατρινός στο Περί Σκιών (Νόρμαν 20-Αγ. Διονύσιος, Πάτρα). Μόνο για δυο παραστάσεις αυτό το σαββατοκύριακο στις 28 και 29 Μαρτίου 2026 στις 5:30 μ.μ.

Η νέα κωμωδία του Χρ. Πατρινού εξελίσσεται με τους ήρωες του μπερντέ να τσουγκρίζουν τα κόκκινα αυγά συνδυάζοντας το άφθονο γέλιο μέχρι δακρύων, παράδοση και πασχαλινό μήνυμα αγάπης και της χαράς. Μικροί και μεγάλοι θα γελάσουν με την ψυχή τους από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο λεπτό της παράστασης.

Η συνέχεια επί της σκηνής στο Περί Σκιών.

Θα δοθούν 2 Παραστάσεις:

Σάββατο 28 Μαρτίου στις 5:30 μ.μ.

Κυριακή 29 Μαρτίου στις 5:30 μ.μ.

Τηλ. Κρατήσεων θέσεων: 6977355402.

Περί Σκιών: Νόρμαν 20, Αγ. Διονύσιος, Πάτρα.

Τιμή εισιτηρίου: Γενική είσοδος 7 €  (κλήρωση φιγούρες).

