Πάτρα: Ένα all day event στο θέατρο act - Θα παρουσιαστεί το άλμπουμ “Elephant”

Το θέατρο act στις σκάλες Γεροκωστοπούλου στην Πάτρα φιλοξενεί ένα ξεχωριστό all day event το Σάββατο 28/3/2026. Θα γίνει παρουσίαση του δίσκου "ELEPHANT" με εικαστική έκθεση, installations & video art.

‘Το κοινό μυστικό, αυτό που κάθε παρέα, γειτονιά, πόλη, και κυβέρνηση, γνωρίζει πολύ καλά, μα κανείς δεν είναι αρκετά θαρραλέος να ξεστομίσει με ελαφρύ στήθος. Το κενό οξυγόνου στο χώρο, το χτυποκάρδι τη στιγμή που μυστικά ξεγλιστρούν από τα χείλη. Αυτό που λέμε, ο ελέφαντας στο δωμάτιο . Αυτός ο κόμπος που δεν θέλουμε πια να ξεροστέκεται στο λαιμό μας, αυτό ακριβώς πραγματεύεται το ‘ELEPHANT’. ‘

Ο MFS & ο Λαιμού Θηλιά παρουσιάζουν ζωντανά το άλμπουμ “ELEPHANT”, ένα project με σύμπραξη spoken word, rap και σύγχρονα beats, στο Θέατρο Act (Γεροκωστοπούλου 65) στην Πάτρα.

Στα decks o Minister Mog.

Opening act performace από Sawthem & Lotus και guest εμφάνιση από Maoue.

O χώρος θα είναι ανοιχτός από τη 13.00 το μεσημέρι με εικαστική έκθεση, installations & video art με συμμετοχή από τους:

-Skoura Moodzoura

-Phaedra

-Haki

-Maria Giannourakou

-MFS Edit Lab

Το απόγευμα (17.00-20.00) θα υπάρχει live jam session από τον Minister Mog με ανοιχτά μικρόφωνα για όποιον θελήσει να μοιραστεί τα κείμενα ή τα raps του.

Η παρουσίαση του δίσκου θα ξεκινήσει στις 21.00 το βράδυ.

Στο χώρο θα υπάρχει merch των καλλιτεχνών.

Εισιτήρια 8 ευρώ.

Στο θέατρο act το Σάββατο 28/3 από τις 13.00.

Open mic spoken word στις 17.00.

Live παρουσίαση δίσκου στις 21.00.

Προπώληση: https://elephantalbum. bigcartel.com/

Περισσότερες πληροφορίες: 2610272037 & 6936122263.

