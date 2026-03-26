Πάτρα: Παρουσίαση του βιβλίου του Θοδωρή Δεύτου ''Τα τρένα που δεν έφτασαν ποτέ''

Ο Πανηπειρωτικός σύλλογος Πατρών, το βιβλιοπωλείο ''Γωνιά του βιβλίου - Παπαχρίστου'' και οι εκδόσεις Χάρτινη Πόλη καλούν το κοινό στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Ηπειρώτη στην καταγωγή, συγγραφέα Θοδωρή Δεύτου με τίτλο: ''Τα τρένα που δεν έφτασαν ποτέ'' που είναι βασισμένο σε αληθινή ιστορία. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1η Απριλίου 2026 & ώρα 19:30 στην Αίθουσα της ΕΣΗΕΠΗΝ (Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου-Ηπείρου- Νήσων) στην οδό Μαιζώνος 200 στην Πάτρα.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν στην εκδήλωση οι:

Δρ. Αλέξανδρος Χάϊδας, πρόεδρος του Πανηπειρωτικού συλλόγου Πατρών.

Αφροδίτη Σκαλτσά-Δημητρακοπούλου,αναγνώστρια.

Αποσπάσματα του βιβλίου θα διαβάσει η ηθοποιός Ειρήνη Τρυφωνοπούλου, μέλος των Ταξιδευτών της Πρόζας.

Την εκδήλωση θα πλαισιώσει μουσικά το χορωδιακό σύνολο ''ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΕΑΣ'.'

Στο τέλος ο συγγραφέας Θοδωρής Δεύτος θα συνομιλήσει με το κοινό και θα υπογράψει αντίτυπα του βιβλίου του.

Λίγα λόγια για το βιβλίο :

Στο τρένο της Μοίρας κανένας δεν μπορεί να αλλάξει πορεία…

Σεπτέμβριος 1968.

Όταν οι ράγες σμίγουν στο Δερβένι, γεννιέται μια ιστορία που ταξιδεύει μέσα στον χρόνο, την ενοχή και την επιθυμία. Σε μια Ελλάδα που σωπαίνει, δύο τρένα συγκρούονται, προκαλώντας ρωγμές που δεν γεμίζουν. Μια γυναίκα με σώμα σημαδεμένο θα αφήσει ένα κομμάτι της ζωής της στα συντρίμμια. Δύο αδέλφια θα αναγκαστούν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους, με ένα κενό να τους ακολουθεί. Ο Μενέλαος βαδίζει σε σκοτεινά μονοπάτια, τα οποία τον οδηγούν σε παραβατικές συμπεριφορές.

Η Κοραλία μεγαλώνει μέσα στην ασφάλεια μιας υπέροχης θετής οικογένειας, που όμως της στερεί το παρελθόν, μέχρι που στα δεκατέσσερά της μαθαίνει ότι έχει έναν μεγαλύτερο αδελφό. Η ανάγκη της να τον βρει και να τον πλησιάσει θα τη φέρει αντιμέτωπη με τα πιο σκοτεινά βάθη της ψυχής της. Ένα μυθιστόρημα για όσα δεν ειπώθηκαν, για τα τραύματα που κληρονομούνται και για την αγάπη που δεν οδηγεί πάντα στη λύτρωση.

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα:

Ο Θοδωρής Δεύτος γεννήθηκε στα Γιάννενα. Έχει δύο κόρες, τη Μαριλίζα και την Ασπασία. Σπούδασε Μαθηματικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και υπηρέτησε τη δημόσια εκπαίδευση για τριάντα δύο έτη. Διετέλεσε πρόεδρος της Ένωσης Ηπειρωτών Ιλίου για δέκα χρόνια (2001-2011).

Εκλέχτηκε δημοτικός σύμβουλος στον Δήμο Ιλίου (2006-2018) και υπηρέτησε ως πρόεδρος του Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού για έξι χρόνια. Επίσης, το 2006 εκλέχτηκε στο Δ.Σ.της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος.

Εμφανίστηκε στα γράμματα το 2004 με το λαογραφικό έργο: «Ο Ηπειρώτικος γάμος». Ακολούθησαν δέκα (10) μυθιστορήματα: «Μη ρωτάς γιατί» (2006) «Σμύρνη, συγγνώμη» (2008) «Μήπως αγάπησα λάθος πατρίδα;» (2011) «Τραπεζούντα, το διαμάντι της Ανατολής» (2015) «Είμαι Πολίτισσα, τζάνουμ» (2016) «Το Πέρασμα Αντίκρυ» (2018) «Ο Αλεξιπτωτιστής ήταν δικός μας» (2020) «Ασπασία, το μυστικό της καπετάνισσας» (2022) «Η κραυγή του φεγγαριού» (2023) «Τα δάκρυα στέρεψαν» (2024) «Γυναίκες από ατσάλι» (2025).

Ο Θοδωρής Δεύτος έχει ξαναεπισκεφθεί στο παρελθόν την Πάτρα για παρουσίαση βιβλίου του.

*Η τελευταία φορά ήταν πέρυσι το Μάιο, καλεσμένος πάλι του βιβλιοπωλείου της οικογένειας Παπαχρίστου "Γωνιά του βιβλίου" και του Πανηπειρωτικού συλλόγου όπου παρουσιάστηκε το μυθιστόρημα του «Γυναίκες από Ατσάλι» σε εκδήλωση στην Στέγη Γραμμάτων Κωστής Παλαμάς στην Κορίνθου 241.