Αφιερωμένη στο «Μεσολόγγι, το αλωνάκι της θυσίας», η φετινή θεατρική παράσταση της Χριστιανικής Εστίας Πατρών

Έντονα αισθήματα συγκίνησης προκάλεσε η θεατρική παράσταση "Μεσολόγγι, το αλωνάκι της θυσίας" που παρουσιάστηκε στη Χριστιανική Εστία Πατρών στον εορτασμό της φετινής εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου που ήταν αφιερωμένος στη θυσία των Εξοδιτών Μεσολογγιτών.

Το θεατρικό έργο παρουσιάστηκε σε τρεις (3) παραστάσεις και παρακολούθησαν εκατοντάδες συμπολίτες μας που γέμισαν ασφυκτικά την αίθουσα, χειροκρότησαν με ενθουσιασμό την ερμηνεία των ρόλων αλλά και θαύμασαν τη συνειδητή θυσία των κατοίκων μιας άγνωστης, μικρής πόλης «εν τω μέσω των λιμνών» που προτίμησε τον ηρωικό θάνατο αντί της υποταγής αποδεικνύοντας ότι ο ηρωισμός δεν ήταν αυτοσκοπός αλλά χρέος. Γιατί πράγματι το Μεσολόγγι τη νύχτα των Βαγιών του 1826 κουβάλησε στην πλάτη του ολόκληρη την υπόδουλη Ελλάδα.

Το έργο επιμελήθηκε η θεατρική ομάδα της Χριστιανικής Εστίας Πατρών ενώ η χορωδία και η ορχήστρα των φοιτητριών της Χ.Φ.Δ. απέδωσε θαυμάσια τραγούδια από τους Ελεύθερους Πολιορκημένους, το αριστουργηματικό έργο του Διονυσίου Σολωμού.

Το καλωσόρισμα στην εκδήλωση έκανε ο φιλόλογος κ. Νίκας Κων/νος σκιαγραφώντας το ιστορικό πλαίσιο της εποχής και περιγράφοντας τα πολεμικά γεγονότα που προηγήθηκαν της Εξόδου.

Την επισφράγιση των παραστάσεων έκανε ο παν. Αρχιμανδρίτης της Ι. Μητροπόλεως Πατρών π. Γαβριήλ Κωνσταντινίδης, ο οποίος τόνισε το φρόνημα των ηρωικών κατοίκων του Μεσολογγίου που αποφάσισαν την Έξοδο όχι ως μια πράξη απελπισίας αλλά ως μια πράξη ευθύνης απέναντι στην ιστορία και την ελευθερία. Δεν παρέλειψε να επαινέσει και όσους κοπίασαν για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης.

Η θεατρική ομάδα της Χριστιανικής Εστίας Πατρών, που σε πείσμα των καιρών παρουσιάζει σταθερά θεατρικές παραστάσεις αξιώσεων στις εθνικές επετείους, βρέθηκε πολύ κοντά στη σωστή ανάγνωση του κειμένου και έδωσε μια παράσταση ζωντανή, που απέσπασε πολύ κολακευτικά σχόλια.