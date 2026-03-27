Πάτρα: Προβολή της ταινίας «Ο Άνθρωπος με το Γαρύφαλλο»

Με αφορμή τη συμπλήρωση 74 χρόνων από την εκτέλεση του Νίκου Μπελογιάννη και των συντρόφων του, Ηλία Αργυριάδη, Νίκο Καλούμενο και Δημήτρη Μπάτση, το Στέκι Νεολαίας του Εργατικού Κέντρου Πάτρας διοργανώνει την προβολή της ιστορικής ταινίας του Νίκου Τζήμα «Ο Άνθρωπος με το Γαρύφαλλο», αφιερωμένη στη ζωή και τη δράση του κομμουνιστή αγωνιστή Νίκου Μπελογιάννη.

Η προβολή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 29 Μαρτίου στις 19:00, στον ημιώροφο του Εργατικού Κέντρου Πάτρας στην οδό Κολοκοτρώνη 20.

Η ταινία επιχειρεί να αποτυπώσει, μέσα από μια συγκινητική κινηματογραφική αφήγηση, την προσωπικότητα, τη δράση, τη σύλληψη, τη δίκη και την εκτέλεση του Νίκου Μπελογιάννη.

Το πολιτικό δράμα του Νίκου Τζήμα εστιάζει στα γεγονότα, που οδήγησαν στην εκτέλεση του Νίκου Μπελογιάννη και των συντρόφων του, στις αρχές της δεκαετίας του ’50. Η αφήγηση ακολουθεί με συνέπεια την ιστορική πορεία προς τη σύλληψη, την καταδίκη και τελικά την εκτέλεσή του, παρά τη διεθνή κατακραυγή και τη μαζική κινητοποίηση, που αναπτύχθηκε παγκοσμίως για τη σωτηρία του.

Ανάμεσα σε όσους στάθηκαν στο πλευρό του ήταν και ο Πικάσο, ο οποίος φιλοτέχνησε το γνωστό σκίτσο του «ανθρώπου με το γαρύφαλλο», αποτυπώνοντας το σύμβολο που συνδέθηκε ανεξίτηλα με τον Μπελογιάννη και το κόκκινο γαρύφαλλο, που κρατούσε στη δίκη του.

Η προβολή αποτελεί μια ουσιαστική ευκαιρία για τις νεότερες γενιές να γνωρίσουν τη στάση ζωής, το μέγεθος της θυσίας και την ακλόνητη πίστη ενός ανθρώπου, που υπερασπίστηκε μέχρι το τέλος τις ιδέες του, τους αγώνες για τα λαϊκά συμφέροντα.

Πρωταγωνιστεί ο Φοίβος Γκικόπουλος, ενώ συμμετέχουν ηθοποιοί, μεταξύ των οποίων οι Αλέκος Αλεξανδράκης, Άγγελος Αντωνόπουλος, Μάνος Κατράκης, Πέτρος Φυσσούν, Κώστας Καζάκος, Μίρκα Παπακωνσταντίνου και άλλοι.

*Το Εργατικό Κέντρο Πάτρας με ανακοίνωση του, καλεί την εργατική τάξη, τη νεολαία και όλο το λαό να συμμετάσχουν, ενισχύοντας την αγωνιστική εγρήγορση και τη συλλογική δράση απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις. Σε έναν κόσμο, που φλέγεται από ιμπεριαλιστικούς πολέμους και επεμβάσεις, όπου η ανθρώπινη ζωή απαξιώνεται και ολόκληροι λαοί οδηγούνται στη σφαγή, η ανάγκη για αγωνιστική στάση και δράση ενάντια στις αιτίες που γεννούν τον πόλεμο, γίνεται ολοένα και πιο επιτακτική.



Μέσα σε αυτή τη συνθήκη, όπου οι συγκρούσεις αποκτούν παγκόσμια διάσταση και η χώρα μας εμπλέκεται επικίνδυνα, αναδεικνύεται ως μόνη διέξοδος η δύναμη του οργανωμένου λαού. Στα χνάρια των μεγάλων αγωνιστών, όπως ο Νίκος Μπελογιάννης, η συλλογική πάλη μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για την ανατροπή αυτής της βαρβαρότητας και τη διεκδίκηση ενός κόσμου στο μπόι των αναγκών κα των ονείρων της εργατικής τάξης.

*Η ταινία ήταν παραγωγής 1980.

Τη σκηνοθεσία υπέγραψε ο Νίκος Τζήμας, ενώ ο ίδιος έγραψε και το σενάριο, μαζί με τον δημοσιογράφο της Ελευθεροτυπίας Πότη Παρασκευόπουλο. Το σενάριο ήταν βασισμένο στις τελευταίες μέρες του Νίκου Μπελογιάννη.

Το φιλμ είχε έρθει πρώτο σε εισπράξεις τη σεζόν που προβλήθηκε. Επίσης, βραβεύθηκε από το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, την Ένωση Κριτικών Κινηματογράφων Αθήνας, ενώ στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Μόσχας, τιμήθηκε με ειδικό βραβείο.