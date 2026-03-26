Πάτρα: Η «Άνοιξη στην πόλη» στο Πολύεδρο με την Ιόνια Ορχήστρα

Ένα ανοιξιάτικο τριήμερο με μουσικές, βιβλία, τέχνες και πολλά δρώμενα θα γίνει στο Πολύεδρο Πέμπτη 26, Παρασκευή 27 και Σάββατο 28 Μαρτίου σε συνεργασία με την Ιόνια Ορχήστρα.

Υποδεχόμαστε την «Άνοιξη στην πόλη» με Μουσική του δρόμου, Συναυλίες, Μικρές εκθέσεις, (Ζωγραφική, Φωτογραφία, Χειροτεχνίες), Bazaar Βιβλίων, Happenings, (Βιμπράφωνο), Χορό, Αφήγηση, Αναγνώσεις Λογοτεχνικών Κειμένων, Εργαστήρια και εκδηλώσεις για παιδιά κ.ά. Αναλυτικότερα:

Την Πέμπτη 26 Μαρτίου, στις 7:30 το απόγευμα, η βραδιά αρχίζει με «Μουσική του δρόμου» και θα ακολουθήσει η συναυλία «Μουσικές του κόσμου» στις 8:30 το βράδυ, με τον Χρήστο Παναγιωτόπουλο και την Έλενα Βούλγαρη.

Την Παρασκευή 27 Μαρτίου, στις 8:30 to βράδυ θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Τραγούδια της παρέας».

Το πρωινό του Σαββάτου 28 Μαρτίου, 10:30 με 12:30, στις καθιερωμένες εκπαιδευτικές δράσεις για παιδιά, δημιουργούμε έναν «ανοιξιάτικο μυστικό κήπο» 12:30 το μεσημέρι, διαβάζουμε κείμενα για την άνοιξη και στη συνέχεια θα χαρούμε «Μουσικές της Άνοιξης» με την Ιόνια Ορχήστρα.

Σύντομα εργαστήρια και αφηγήσεις θα γίνονται τα μεσημέρια της Πέμπτης και της Παρασκευής. Παράλληλα στο χώρο θα υπάρχει Bazaar βιβλίων και Μικρές εκθέσεις στον κήπο. Το έργο της αφίσας είναι ακουαρέλα της Όλγας Νικολοπούλου.