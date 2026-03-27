Πάτρα: Το Πολύεδρο εορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου

Στις 2 Απριλίου, ημέρα γενεθλίων του Δανού παραμυθά Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου με σκοπό να τονώσει την αγάπη για το διάβασμα και να στρέψει την προσοχή στα παιδικά βιβλία.

Το Πολύεδρο (Κανακάρη 147, Πάτρα) συμμετέχει στη Γιορτή και κάθε χρόνο διοργανώνει το Φεστιβάλ Παιδικού και Εφηβικού Βιβλίου, από 2 Απριλίου έως 3 Μαΐου, με εκδηλώσεις στο χώρο του, σε σχολεία, πολιτιστικούς συλλόγους και στην Achaia Clauss.

Από το πρωινό της Πέμπτης 2 Απριλίου 2026, ξεκινούν προγραμματισμένες επισκέψεις σχολικών ομάδων και με αφορμή το βιβλίο «Ταξιδεύουμε, ονειρευόμαστε και δημιουργούμε» μαζί με τα παιδιά.

Το απόγευμα της ίδιας μέρας, 6 με 8, συγγραφείς που ζουν στην πόλη και την γύρω περιοχή δίνουν ραντεβού με τα παιδιά στο Πολύεδρο.

Καθ’ όλη την διάρκεια του Απριλίου θα πραγματοποιούνται θεματικά εργαστήρια για τα παιδιά, ξεναγήσεις, προγράμματα φιλαναγνωσίας, διαδραστικά δρώμενα και άλλες εκπαιδευτικές δράσεις, με συγγραφείς, εικονογράφους, εκδότες και εμψυχωτές.

Για επισκέψεις σχολικών ομάδων στο χώρο του Πολύεδρου ή δράσεις στα σχολεία χρειάζεται έγκαιρη ενημέρωση στο τηλέφωνο 2610277342. Για τη διάθεση της αφίσας θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Το Σάββατο 4-4 στις 10.30 το πρωί με 12.30 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η εκπαιδευτική δράση για παιδιά με θέμα: “O Άντερσεν, εμείς και το βιβλίο”.

Την Κυριακή 3 Μαΐου 2026 το Φεστιβάλ ολοκληρώνεται με την καθιερωμένη Μεγάλη Γιορτή στην Achaia Clauss.

Το κεντρικό μήνυμα της φετινής διοργάνωσης είναι: «Φύτεψε ιστορίες και ο κόσμος θα ανθίσει», συνδέοντας τη φιλαναγνωσία με την οικολογική συνείδηση. Ο κήπος του Πολύεδρου θα χαρεί να υποδεχτεί τους μικρούς «καλλιεργητές της φαντασίας». Σκαλίζοντας ιδέες, φυτεύουμε σε γλαστράκια ιστορίες που ανθίζουν και ομορφαίνουμε τον κήπο.

Το 2026, την ευθύνη της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδικού Βιβλίου (International Children’s Book Day – ICBD) έχει η IBBY Κύπρου.

Μέσα από αυτό το εμπνευσμένο μότο, αναδεικνύεται η εγγενής αξία των ιστοριών, των βιβλίων και της ανάγνωσης, καθώς και η δύναμή τους να διαμορφώνουν έναν καλύτερο κόσμο. Παράλληλα, το θέμα της χρονιάς υπογραμμίζει την ανάγκη για μια στροφή προς πιο φιλικές προς το περιβάλλον επιλογές ζωής, συνδέοντας τη φιλαναγνωσία με την οικολογική συνείδηση και τη φροντίδα για το κοινό μας μέλλον.

Το ποίημα που εκφράζει το μήνυμα της ICBD 2026 υπογράφει η Έλενα Περικλέους, ενώ την αφίσα δημιούργησε η Σάντρα Ελευθερίου.

*Αναφορικά με τη νέα εβδομάδα στο Πολύεδρο, συνεχίζεται η ατομική εικαστική έκθεση «Τα αντι-μνημεία του αύριο» της Κατερίνας Μπότσαρη, έως την Πέμπτη ενώ την Τετάρτη 1/4 θα γίνει στις 7 το απόγευμα η παρουσίαση του βιβλίου «Τα αντι-μνημεία του αύριο» της Κατερίνας Μπότσαρη, εκδόσεις Νήσος.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι:

Ηλίας Παπαηλιάκης, Εικαστικός, Αναπ. Καθηγητής στην Αρχιτεκτονική Πάτρας,

Γιώργος Πανέτσος, Αρχιτέκτονας και Καθηγητής στην Αρχιτεκτονική της Πάτρας.

*Το Σάββατο 4-4 στις 12 το μεσημέρι θα γίνουν τα Εγκαίνια της έκθεσης «Έαρ, για μια άνοιξη στην πόλη, III», και στις 6 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση της ποιητικής συλλογής «Πέρα από τη θάλασσα Across the sea» της Σουλαμίτ Σαπίρ Νεβό.

Το πρόγραμμα στο Πολύεδρο περιλαμβάνει & Ανοιξιάτικη Γιορτή Δημιουργών όπου θα βρείτε χειροποίητες λαμπάδες, κεριά,wax melts, αρωματικά χώρου, και κοσμήματα, τσάντες, πλεχτά, κεραμικά, scrunchies, second hand ρούχα & προσφορές βιβλίων.

Το Σάββατο 10 το πρωί με 8 το βράδυ & την Κυριακή 10 το πρωί με 5 το απόγευμα.

Να προσθέσουμε ακόμα πως την Κυριακή 5-4 στις 11 το πρωί υπάρχει Εκπαιδευτική δράση για τα παιδιά. Ο συγγραφέας Mel Rosenberg, με την ηρωίδα του Emily, μας ξεναγούν στο Πολύεδρο και μαζί τους ανακαλύπτουμε μαγικές φιγούρες και πρόσωπα στον κήπο.

Τέλος την Μ. Δευτέρα 6-4, «Φτιάξε τη δική σου άνοιξη», 11 π.μ. – 2:30 μ.μ. Εργαστήρι πολυμερικού πηλού.

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο τηλ. του Πολύεδρου: 2610 277342.