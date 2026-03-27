Χορωδιακή Πανδαισία στον κόσμο του ελληνικού τραγουδιού στο Θέατρο «Πάνθεον»

Την Παρασκευή 24 και το Σάββατο 25 Απριλίου το θέατρο «Πάνθεον» μεταμορφώνεται σε μια μεγάλη μουσική σκηνή και σας προσκαλεί σε μια Χορωδιακή Γιορτή, με τη συμμετοχή 12 εξαιρετικών χορωδιών από διάφορα μέρη της Ελλάδας και της Κύπρου.

"Σε μια βραδιά όπoυ η φωνή συναντά την ψυχή, το κοινό θα απολαύσει ένα πλούσιο ελληνικό ρεπερτόριο, με αγαπημένα έντεχνα και παραδοσιακά τραγούδια, που θα ζωντανέψουν μέσα από τις αρμονικές αποχρώσεις και τις πολυφωνίες των χορωδιών. Κάθε ομάδα φέρνει μαζί της τη μουσική ταυτότητα του τόπου της , σε μια μαγική ανταλλαγή πολιτισμού και συναισθημάτων.

Μια βραδιά που ενώνει κουλτούρες και καρδιές.

Ελάτε να ζήσετε τη μαγεία της συλλογικής έκφρασης, της μελωδίας και της συγκίνησης.

Ελάτε να τραγουδήσουμε μαζί!

Διοργάνωση : Χορωδιακά Φεστιβάλ «Music Life»" αναφέρει η ανακοίνωση.