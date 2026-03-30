Τα «ΤΑΜΑΤΑ» της Γιώτας Κοντογεωργοπούλου πάνε Αθήνα- Απόψε η παρουσίαση στο UPPER HOUSE

Το νέο αστυνομικό θρίλερ της διευθύντριας σύνταξης του thebest.gr Γιώτας Κοντογεωργοπούλου, «ΤΑΜΑΤΑ», παρουσιάζεται σήμερα Δευτέρα 30 Μαρτίου στην Αθήνα.

Το ραντεβού, από τις εκδόσεις BELL και το βιβλιοπωλείο «Monogram» έχει οριστεί για τις 7 το απόγευμα στο UPPER HOUSE CAFE (Βουκουρεστίου 3).

Η παρουσίαση θα είναι προφεστιβαλική εκδήλωση στο πλαίσιο του 7ου Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας Agatha.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν:

Ιάσων Φωτήλας, Υφυπουργός Πολιτισμού

Βίκυ Χασάνδρα, συγγραφέας, σεναριογράφος

Αποσπάσματα από το βιβλίο θα διαβάσει η Ηρώ Λεχουρίτη, συνθέτης, ερμηνεύτρια

Τη συζήτηση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Νίκος Ελευθερίου

Από το οπισθόφυλλο

Μεγάλο Σάββατο, Κέρκυρα. Σε ένα παλιό κτίριο στο Λιστόν, ένα παιδί βρίσκεται δολοφονημένο. Πάνω στο σώμα του, ένα παράξενο σημάδι· ένα μήνυμα που οδηγεί σε έναν σκοτεινό, ξεχασμένο τόπο. Όσοι βρίσκονταν εκείνη την ώρα στην παλιά πολυκατοικία γίνονται ύποπτοι. Ζωές φαινομενικά ήσυχες αρχίζουν να ραγίζουν. Ένα κέρινο τάμα. Ένα εγκαταλελειμμένο χωριό. Ένα αλλόκοτο κορίτσι. Ένα πολύνεκρο τροχαίο. Μια σχέση στην Εντατική. Και το βουητό των μελισσών. Κάθε τάμα, μια ιστορία. Κάθε υπόσχεση, ένα ψέμα. Κι ένα παιδί συνεχίζει να δείχνει τον δρόμο προς κάτι που κανείς δε θέλει να θυμηθεί. Η λύση βρίσκεται εκεί που κανείς δε θέλει να κοιτάξει. Ένα σκοτεινό αστυνομικό θρίλερ για τη μνήμη, την ενοχή και τα δεσμά που δεν λύνονται ούτε με τον θάνατο.