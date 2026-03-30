Πολυφωνική Πάτρας: Με επιτυχία η παιδική παράσταση «Σε τρελό πανικό! Δένδρα-Ψάρια χτυπούν συναγερμό».

Με εξαιρετική επιτυχία, παρουσιάστηκε την παρελθούσα Πέμπτη, από το ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ» η παιδική παράσταση: «Σε τρελό πανικό! Δένδρα-Ψάρια χτυπούν συναγερμό».



Επρόκειτο για δύο παραστάσεις, σε 230 μαθητές και μαθήτριες, του 15ου, 19ου, 76ου Νηπιαγωγείου και 2ου

και 23ου Δημοτικού σχολείου, που παρουσιάστηκαν αφιλοκερδώς, σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου και υπό την αιγίδα της Αντιδημαρχίας Παιδείας, αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Πολυφωνική και συνεχίζει:



Οι μικροί θεατές διασκέδασαν με ζωντανή μουσική και πλήθος δένδρων και ψαριών επί σκηνής. Έμαθαν για την αξία της φύσης, του νερού, του ήλιου και συγκέντρωσαν τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπωλείο του Δήμου.

Υπεύθυνη συντονισμού της δράσης, ήταν η Διευθύντρια του ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ του Οργανισμού και Δημοτική Σύμβουλος Αθηνά Καλλιμάνη-Γεωργιτσοπούλου.

Συντελεστές της παράστασης:

Κείμενα: Άννα Δενδρινού, Πάνος Ζάχαρης, Αργύρης Χιόνης, Βασίλης Γιαννακόπουλος, Αθηνά Καλλιμάνη-Γεωργιτσοπούλου

Διασκευή-Δραματοποίηση-Σκηνοθεσία: Αθηνά Καλλιμάνη Γεωργιτσοπούλου

Επιμέλεια & Κατασκευή κουστουμιών: Δημήτρης Ράπτης

Στίχοι: Σωτήρης Πενιάς, Μάρθα Βασκαντήρα

Μουσική επένδυση-Μελοποίηση στίχων: Σωτήρης Πενιάς, Βασιλική Σιατερλή, Αθηνά Καλλιμάνη-Γεωργιτσοπούλου

Στο ρόλο των αφηγητών και στο τραγούδι: ο Σωτήρης Πενιάς με την κιθάρα του και η Βασιλική Σιατερλή.

Δένδρα: Βασιλική Αραβαντινού, Μαριάννα Γεωργοπούλου, Κρίστη Δούβρη, Ιωάννα Θεριστοπούλου, Μαρία Πετροπούλου,

Μπάμπης: Βασίλης Γιαννακόπουλος,

Λυκούργος: Παναγιώτης Ζήσης Αποστόλου,

Λάκης: Ανδρέας Κατσαρός,

Ψάρια: Κατερίνα Αντύπα, Γιώργος Αρβανίτης, Αγγελική Λινάρδου, Εβελίνα Λίτσα, Γιώργος Μάντζαρης, Άλσιρις Τάσση, Άννα Χαρμπίλα, Χριστιάνα Χυτοπούλου,

Θαλασσιά: Ζωή Τσερεμέγκλη,

Μόλυνση: Κρίστη Δούβρη,

Ρύπανση: Βασιλική Σιατερλή

Βοηθός του Θεατρικού Εργαστηρίου: Ιωάννα Ξάνθη,

Ένα μεγάλο μέρος των κειμένων εμπνευσμένο από το παραμύθι, της Άννας Δενδρινού, «Ψάρια στον γιαλό με πλακάτ και με πανό» (εκδόσεις Κόκκινη Κλωστή), από τα κόμικ του Πάνου Ζάχαρη και από τους «Υπηκόους δίχως βασιλιά» του Αργύρη Χιόνη.