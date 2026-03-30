Η μουσικοθεατρική παράσταση «Η Πρώτη Συχνότητα μας Ενώνει», με θέμα το ραδιόφωνο, στις «Γραμμές Τέχνης»

Τη μουσικοθεατρική παράσταση «Η Πρώτη Συχνότητα μας Ενώνει», με θέμα το ραδιόφωνο, που θα παρουσιαστεί στις «Γραμμές Τέχνης» (Μαιζώνος 271- έναντι ΣΣ Αγίου Ανδρέου), διοργανώνει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας από κοινού με την ΚΟΙΝΣΕΠ «Βήματα Ελευθερίας», αναφέρει η ανακοίνωση της Πολυφωνικής και συνεχίζει:

Η ραδιοφωνική παραγωγός, Ελευθερία Στεργιοπούλου, σε συνεργασία με το ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ»,

θα παρουσιάσουν Ραδιοφωνική εκπομπή σε θεατρική σκηνή, με σκηνοθεσία και κείμενα της Αθηνάς Καλλιμάνη Γεωργιτσοπούλου.

Τα κείμενα συνομιλούν με τους στίχους των τραγουδιών και των ποιημάτων: «η βία» -ΤΙΤΟΣ ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ, «Ανοιξιάτικο βραδάκι» -ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ, «Οι εχθροί της Άνοιξης» -ΜΙΛΤΟΣ ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ, «Πρόλογος»-ΣΟΦΙΑ ΜΑΓΔΑΛΑΚΗ, «Εμείς είμαστε ο κόσμος»-

ΜΙΧΑΛΗΣ ΟΘΩΝΟΣ.

Κείμενα-Σκηνοθεσία: Αθηνά Καλλιμάνη Γεωργιτσοπούλου

Στο Μικρόφωνο: Ελευθερία Στεργιοπούλου

Στους Ήχους: ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ»

Επί σκηνής: Κρίστη Δούβρη, Γεωργία Καλογεροπούλου, Ευαγγελία Κόρδα, ΑγγελικήΛινάρδου, Χρύσα Μανουσίου, Μαρία Ματσαμάκη, Ιάσονας Πανέτας Φελούρης, Βασιλική Σιατερλή.

Τα τραγούδια θα ερμηνευτούν από τον εξαίρετο μουσικό και κιθαρίστα, Κωστή Παναγόπουλο, από κοινού με τις μελωδικές φωνές του Σπύρου Πλακογιαννάκη και της Βασιλικής Σιατερλή.

Βοηθός Θεατρικού Εργαστηρίου Πολυφωνικής: Ιωάννα Ξάνθη

Κατά τη διάρκεια των παραστάσεων θα λειτουργεί Έκθεση Ραδιοφώνου του συλλέκτη, κ. Γιάννη Λύρα, στο φουαγιέ του θεάτρου.

1η παράσταση: 1Απριλίου 2026, στις 9 το βράδυ, με ΕΙΣΟΔΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗ.

Οι επόμενες δύο παραστάσεις: Παρασκευή 3 και Κυριακή 5 Απριλίου 2026, στις 9 το βράδυ, με εισιτήρια:

Προπώληση more.com

Προπώληση 8 ευρώ, ομαδικά από 10 άτομα- ΑΜΕΑ-άνεργοι-φοιτητές 7 ευρώ,

ταμείο 10 ευρώ.

Κρατήσεις: 69467685 85 και 6972661333

Ευγενική Χορηγία:

- Α.ΤΖΟΥΡΑΜΑΝΗΣ ΕΠΕ BMW-MINI, Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 105- Πάτρα

- Ασφάλειες DG by Άθως ΙΚΕ, Δαραμούσκα Γιώτα, Λεωφ. Δημοκρατίας 32- Οβρυά

- Ράδιο ταξί Πάτρας 18300

Χορηγοί Επικοινωνίας:

Ράδιο Γάμμα 94 FM - Πατρινόραμα, www.patrinorama.com.gr

Melody 88.8 – Mad radio - Cdriva ProdActions- Θέατρο Γραμμές Τέχνης