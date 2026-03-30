Πάτρα: 33ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας με τους Λίζα Ζώη & Ευάγγελο Ασημακόπουλο

Η Φιλαρμονική Εταιρία Ωδείο Πατρών συνεπής στο καθιερωμένο ραντεβού της, διοργανώνει με τους Ευάγγελο Ασημακόπουλο και Λίζα Ζώη το 33ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας από 3-6 Απριλίου 2026, και προσφέρει στους φίλους της ένα πλούσιο και εξαιρετικά ενδιαφέρον πρόγραμμα.

Οι φετινοί προσκεκλημένοι του Φεστιβάλ είναι ο Γάλλος Gabriel Bianco και ο Βέλγος Johan Fostier που δικαίως θεωρούνται ως κορυφαίοι σολίστες της γενιάς τους, θα δώσουν ρεσιτάλ, θα διδάξουν σε Master classes και θα βρίσκονται στην επιτροπή των διαγωνισμών της Δευτέρας. Οι δυο εκλεκτοί καλλιτέχνες έχουν στο ενεργητικό τους αναρίθμητες διακρίσεις και βραβεία (μεταξύ των οποίων του GFA), πολλαπλές εμφανίσεις σε Φεστιβάλ καθώς και συμμετοχές ως σολίστ με συμφωνικές ορχήστρες.

Το πρόγραμμα των φετινών συναυλιών περιλαμβάνει επίσης τα ρεσιτάλ της Βασιλικής Κυδωνιάτη, της Κωνσταντίνας Νικολακοπούλου και της Ιωάννας Λάζαρη, τριών Αριστούχων νέων σολίστ της Πάτρας αποφοίτων της "Φιλαρμονικής Εταιρίας Ωδείο Πατρών" αλλά και του δεξιοτέχνη Απόστολου Καρποντίνη που θα ερμηνεύσει έργα Isaac Albéniz.

Τέλος, δυο ενδιαφέρουσες διαλέξεις θα πραγματοποιηθούν το Σαββατοκύριακο από τη γνωστή σε όλους μας Τσαμπίκα Καράκιζα, Μηχανικό Πληροφορικής, Διδάκτωρ Επικοινωνίας Καθηγήτρια-Σύμβουλο ΕΑΠ αποσπασμένη στο ΕΚΠΑ, με θέμα "Τεχνητή νοημοσύνη και Δημιουργικότητα: μια σχέση υπό διερεύνηση" και τον καταξιωμένο κιθαριστή, συνθέτη και μουσικοπαιδαγωγό Κώστα Γρηγορέα με θέμα "Τεχνητή Νοημοσύνη και Μουσική: Τελικά, θα παίξουν κιθάρα τα ρομπότ;"

Θεσμός δεκαετιών, το Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας στην Πάτρα, δίνει την ευκαιρία σε σπουδαστές κάθε ηλικίας να πάρουν μέρος σε αυτή τη γιορτή της κλασικής κιθάρας που περιλαμβάνει μαθήματα, συναυλίες, master classes, διαλέξεις, διαγωνισμούς και είναι για όλους τους συμμετέχοντες μια πηγή ενημέρωσης, ενθάρρυνσης, επιμόρφωσης και προβληματισμού.

Το 33ο Διεθνές Φεστιβάλ Κιθάρας της Πάτρας ευχαριστεί δημοσίως θερμά τον Νικόλα Ιωάννου και τον Μουσικό Οίκο "Panasmusic" για τη γενναιόδωρη προσφορά τους στους διαγωνισμούς κιθάρας και τέλος όλους όσοι στηρίζουν τον θεσμό αυτόν.

Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές στη Γραμματεία της Φιλαρμονικής Εταιρίας Ωδείο Πατρών, Ρήγα Φεραίου 7, τηλ. 2610-277740 και στο www.fe-odeiopatron.gr.