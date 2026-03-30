O Καραγκιόζης έρχεται στο Αίγιο την Κυριακή 5 Απριλίου

To Θέατρο Σκιών του Δήμου Ρεπούλη, έρχεται ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ, για να σας παρουσιάσει, μια ξεκαρδιστική κωμωδία, από τα (ουκ ολίγα) κατορθώματα του γνωστού σε όλους μας Καραγκιόζη!

Ο λαοφιλής κωμικός, θα σας διασκεδάσει με το αστείρευτο χιούμορ του και τις περιπέτειες του, σε μια παράσταση με άρωμα παράδοσης και τέχνης!

Σας περιμένουμε όλους, σε μια ξεχωριστή παράσταση Θεάτρου Σκιών, για μικρούς και μεγάλους, από 2 έως...102 ετών, να γελάσετε με την καρδιά σας!

- Κυριακή 5 Απριλίου, στο Κινηματοθέατρο "ΑΠΟΛΛΩΝ" (Κ. Φανέλλη 2, Αίγιο) για ΜΙΑ παράσταση στις 17:00

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ: 7€

Τρέξατε μικροί και μεγάλοι...Όλοι στον Καραγκιόζη!!!

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων,