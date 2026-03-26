Πρόγραμμα Options Cinemas: Από 26/3 έως και 1/4/2026

Στις νέες ταινίες της εβδομάδας είναι η κωμική περιπέτεια τρόμου "Θα σε Σκοτώσουν" και το φιλμ τρόμου, σίκουελ της ταινίας του 2019, "Είσαι Έτοιμος; 2"

Το πρόγραμμα προβολών στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα, τη νέα κινηματογραφική εβδομάδα από την Πέμπτη 26/3 έως & την Τετάρτη 1/4/2026 έχει ως εξής: Αίθουσα 2 στις 20.30 και στις 22.50 καθημερινά "Θα Σε Σκοτώσουν-They Will Kill You" Κωμική περιπέτεια τρόμου Αμερικανικής παραγωγής 2026 σε σκηνοθεσία Kirill Sokolov-Κίριλ Σοκόλοφ. Σας ελκύουν οι αιρέσεις; Μια γυναίκα πιάνει δουλειά ως οικονόμος σε έναν ουρανοξύστη στη Νέα Υόρκη, αγνοώντας το ιστορικό εξαφανίσεων του κτιρίου. Σύντομα συνειδητοποιεί ότι η κοινότητα περιβάλλεται από μυστήριο και πως θα πρέπει να παλέψει να επιβιώσει τη νύχτα στο χώρο αυτό που είναι το κρησφύγετο μιας δαιμονικής σέκτας πριν γίνει η επόμενη θυσία τους. Καταλληλότητα: Κ18 Διάρκεια: 94 λεπτά. Διανομή από Tanweer. Σενάριο: Kirill Sokolov, Alex Litvak Παραγωγοί: Andy Muschietti, Barbara Muschietti, Dan Kagan. Παίζουν οι ηθοποιοί:Zazie Beetz της τηλεοπτικής σειράς "Atlanta", η βραβευμένη με Όσκαρ β' γυναικείου ρόλου για την ταινία "Μεγαλώνοντας", Patricia Arquette, και οι Μαϊχάλα-Myha'la, Τομ Φέλτον, Χίδερ Γκράχαμ-Heather Graham του φιλμ "Boogie Nights", Paterson Joseph, κ.α. Η συγκεκριμένη ταινία της Warner Bros. Pictures βγαίνει στη χώρα μας ταυτόχρονα με την έξοδο της στις αίθουσες των ΗΠΑ.

Aίθουσα 6 στις 19.50 και στις 22.10 Είσαι Έτοιμος; 2-Ready or Not 2: Here I Come" Φιλμ τρόμου με κωμικά στοιχεία Αμερικανικής παραγωγής 2026 σε σκηνοθεσία Matt Bettinelli-Olpin και Tyler Gillett, και σενάριο των Guy Busick, R. Christopher Murphy. Πρόκειται για σίκουελ της ταινίας του 2019, "Ready or Not" που είχε φτάσει σε εισπράξεις τα 58 εκατ. δολάρια. Η 34χρονη Αυστραλή ηθοποιός Samara Weaving επιστρέφει παίζοντας και πάλι την Grace MacCaullay. Λίγα λεπτά αφότου επιβίωσε της σφοδρής δολοφονικής επίθεσης από την οικογένεια Le Domas, η Grace (Samara Weaving) ανακαλύπτει ότι έχει φτάσει στο επόμενο επίπεδο του εφιαλτικού παιχνιδιού — και αυτή τη φορά με την αποξενωμένη αδελφή της Faith (Kathryn Newton) στο πλευρό της. Η Grace έχει μόνο μία ευκαιρία να επιβιώσει, να κρατήσει την αδελφή της ζωντανή και να διεκδικήσει την Ανώτατη Θέση του Συμβουλίου που ελέγχει τον κόσμο. Τέσσερις αντίπαλες οικογένειες την κυνηγούν για τον θρόνο, και όποιος κερδίσει θα κυβερνά τα πάντα. Παίζουν και οι Sarah Michelle Gellar, Shawn Hatosy, Néstor Carbonell, David Cronenberg, Elijah Wood, Kevin Durand, Olivia Cheng, Varun Saranga, Daniel Beirne. Διάρκεια: 108 λεπτά. Διανομή από Feelgood. Η ταινία ξεκίνησε με εισπράξεις περίπου 14 εκατ. δολαρίων.

Αίθουσα 3 στις 11.30 το πρωί το σαββατοκύριακο, Αίθουσα 4 στις 12.40 και στις 18.40 το σαββατοκύριακο, Αίθουσα 5 στις 15.40 το σαββατοκύριακο, Αίθουσα 6 στις 14.10 το σαββατοκύριακο, Αίθουσα 8 στις 17.10 το σαββατοκύριακο (VIP προβολή) "Aντίπαλοι για Καλό - Η Ένωση" Μετά την τεράστια επιτυχία της πρώτης ταινίας, που γέμισε ασφυκτικά τις αίθουσες και καθιέρωσε ένα εντελώς νέο είδος κινηματογραφικής εμπειρίας, το «Αντίπαλοι για Καλό» επιστρέφει — μεγαλύτερο, πιο φιλόδοξο και πιο κινηματογραφικό από ποτέ. Αυτή τη φορά, όλα είναι αλλιώς. Πρόκειται για κανονική κινηματογραφική παραγωγή, με πολλαπλά γυρίσματα, πολλούς πρωταγωνιστές και ένα τεράστιο χρηματικό έπαθλο αφιερωμένο σε έναν ανώτερο σκοπό: την ενίσχυση της ΕΛΕΠΑΠ, που φροντίζει καθημερινά εκατοντάδες παιδιά με αναπηρίες σε όλη την Ελλάδα. Στο «Αντίπαλοι για Καλό – Η Ένωση», μια ολόκληρη πλειάδα από κορυφαίους creators και YouTubers μπαίνει στο παιχνίδι, σε ρόλους-έκπληξη, δημιουργώντας ομάδες, συμμαχίες και απρόβλεπτες δυναμικές. Τα challenges είναι πιο απαιτητικά από ποτέ — σωματικά, πνευματικά και ομαδικά. Δεν δοκιμάζονται μόνο οι αντοχές των παικτών, αλλά και η ικανότητά τους να συνεργαστούν, να εμπιστευτούν και να λειτουργήσουν ως ομάδα. Γιατί αυτή τη φορά δεν μετράει ο καλύτερος παίκτης. Μετράει η καλύτερη ομάδα. Όλοι δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για τον κοινό σκοπό, για την ΕΛΕΠΑΠ, αλλά και για ένα μεγάλο δώρο-έκπληξη που περιμένει τη νικήτρια ομάδα. Το «Αντίπαλοι για Καλό – Η Ένωση» δεν είναι απλώς συνέχεια. Είναι η απόδειξη ότι το YouTube, οι creators και το gaming μπορούν να ενωθούν σε μια καθαρά κινηματογραφική εμπειρία, με ουσία, συναίσθημα και πραγματικό κοινωνικό αποτύπωμα. Διάρκεια: 115 λεπτά. Σκηνοθεσία: PANTELIS VATOUM & PANOS DENT. Ηθοποιοί: PanosDent, Mr. Antouon, Konstantina, Javou, Alekkun, W1ndz, Frankie Pask. Συμμετέχουν, μεταξύ άλλων: DK, Marianna grfld, Giannuba, Alyx, Neverlander, Petsas, Alexandra Efe, Skiourakic, Marinos, Dat Lilly, Greek Goalkeeper, Legit Gaming και Mosquito, ενώ σε έναν μοναδικό και απρόσμενο ρόλο-έκπληξη εμφανίζεται ο Έλληνας Kratos του God of War, Δημήτρης Χαβρές.

Αίθουσα 3 στις 18.00 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) "Δαβίδ: Το Αγόρι που Έγινε Θρύλος" Βιβλικό animation φιλμ για την ιστορία του φτωχού βοσκού ο οποίος, οπλισμένος μόνο με μια σφεντόνα, τα έβαλε με τον ανίκητο γίγαντα Γολιάθ, ενέπνευσε ολόκληρο το λαό του και έγινε βασιλιάς των Ιουδαίων. Σενάριο και σκηνοθεσία των Brent Dawes, Phil Cunningham. Η παιδική αυτή ταινία κυκλοφόρησε τον περασμένο Δεκέμβριο στη Βόρειο Αμερική, γνωρίζοντας μεγάλη επιτυχία με πάνω από 84 εκατομμύρια δολάρια εισπράξεις. Διανομή από The Film Group. Διάρκεια: 109 λεπτά.

Αίθουσα 8 στις 21.00 μόνο το σαββατοκύριακο, Αίθουσα 1 στις 19.30 καθημερινά εκτός σαββατοκύριακου "Μια μάχη μετά την άλλη-One Battle after Another" Πρώην μέλος ένοπλης επαναστατικής οργάνωσης, ο Μπομπ ζει πλέον με ψεύτικη ταυτότητα, μεγαλώνοντας μόνος του την έφηβη κόρη του. Αλλά το παρελθόν του, με τη μορφή του μιλιταριστή συνταγματάρχη Λόκτζο, θα επιστρέψει με απειλητικές διαθέσεις. Σκηνοθεσία και σενάριο: Πολ Τόμας Άντερσον. Με τους: Τσέις Ινφίνιτι, Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Σον Πεν, Μπενίσιο Ντελ Τόρο, Τεγιάνα Τέιλορ. Η ταινία Αμερικανικής παραγωγής 2025 που θριάμβευσε στα φετινά Όσκαρ κερδίζοντας 6 ανάμεσα τους της καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας και β' ανδρικού ρόλου για τον εξαιρετικό Σον Πεν. Διάρκεια: 161 λεπτά. Διανομή από την Tanweer.

Αίθουσα 1 στις 19.10 και στις 21.20 το σαββατοκύριακο, Αίθουσα 4 στις 19.10 και στις 21.20 καθημερινά εκτός σαββατοκύριακου, Αίθουσα 3 στις 20.20 και στις 22.30 καθημερινά "Τελευταία Κλήση" Παραμονή Πρωτοχρονιάς του 2000. Μια κλοπή όπλων από ένα στρατόπεδο. Ένας γνωστός εγκληματίας κρατάει όμηρο μια οικογένεια στο Παγκράτι και απειλεί να την ανατινάξει αν δεν εμφανιστεί ζωντανά στην τηλεόραση. Ένα τηλεοπτικό κανάλι σε αναβρασμό και την αστυνομία να κοιτάζει έναν δραπέτη να την εκθέτει για πολλοστή φορά. Όλοι τους νήματα σε έναν ιστό που κάποιοι υφαίνουν στο παρασκήνιο. Μια ταινία μυθοπλασίας εμπνευσμένη από διαφορετικά πραγματικά περιστατικά & συγκεκριμένα την αληθινή ιστορία του Σορίν Ματέι που τάραξε την κοινωνία της Ελλάδας το 1998. Καταλληλότητα: Κ15. Σκηνοθεσία: Sherif Francis. Παίζουν οι ηθοποιοί:Ορφέας Αυγουστίδης, Μαρία Ναυπλιώτου, Γιώργος Μπένος, Δημήτρης Λάλος, Ρένια Λουιζίδου, Νίκος Ψαρράς, Ερρίκος Λίτσης, Καλλιόπη Χάσκα, Γιάννης Καράμπαμπας, Βασίλης Ρίσβας, Πολύδωρος Βογιατζής, Θοδωρής Σκυφτούλης, Ράσμη Τσόπελα. Σενάριο: Sherif Francis & Κατερίνα Μπέη Διανομή από την Tanweer. Διάρκεια: 96 λεπτά. Η ταινία ήρθε 1η σε εισιτήρια κόβοντας σε 112 αίθουσες πανελλαδικά, 43.827 εισιτήρια.

Αίθουσα 4 στις 23.00 το σαββατοκύριακο "Scream 7" Ένας νέος Ghostface εμφανίζεται στην πόλη όπου η Σίντνεϊ Πρέσκοτ έχει χτίσει τη νέα της ζωή. Θα πρέπει να αντιμετωπίσει τους πιο σκοτεινούς της φόβους, όταν συνειδητοποιεί πως η κόρη της είναι ο επόμενος στόχος. To επιτυχημένο horror franchise επιστρέφει μαζί με την Νέβι Κάμπελ στον εμβληματικό ρόλο της Σίντεϊ από τις πέντε πρώτες ταινίες. Εδώ την σκηνοθεσία ανέλαβε ο Κέβιν Γουίλιαμσον, σεναριογράφος των δύο πρώτων ταινιών, καθώς και του τέταρτου sequel του 2011. Ο Κέβιν Γουίλιαμσον υπογράφει & το σενάριο μαζί με τον Γκάι Μπιούσικ βασισμένοι σε μία ιστορία του James Vanderbilt & του Μπιούσικ. Είναι το 7ο Scream του διάσημου κινηματογραφικού franchise και σίκουελ στο "Scream VI" του 2023 που είχαν σκηνοθετήσει οι Matt Bettinelli-Olpin και Tyler Gillett και είχε κάνει 169,1 εκατ. δολάρια παγκόσμιες εισπράξεις. Παίζουν οι: Neve Campbell, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding, David Arquette, Matthew Lillard, Courteney Cox και οι Isabel May, Anna Camp, Michelle Randolph, Jimmy Tatro, Mckenna Grace, Asa Germann, Celeste O'Connor, Sam Rechner, Mark Consuelos, Tim Simons και Joel McHale. Διάρκεια: 114 λεπτά. Διανομή από την Feelgood. Η ταινία στο εγχώριο box office έχει κόψει πανελλαδικά έως & τις 22/3/2026, 82.349 εισιτήρια, σύμφωνα με το flix.gr. Οι έως τώρα παγκόσμιες εισπράξεις είναι 194,7 εκατ. δολάρια.

Αίθουσα 5 στις 23.10 το σαββατοκύριακο και την Τετάρτη "The Mortuary Assistant" Κατά τη διάρκεια μιας νυχτερινής βάρδιας σε ένα απομονωμένο νεκροτομείο, μια νεαρή βοηθός αρχίζει να βιώνει ανεξήγητα φαινόμενα: σώματα κινούνται, ψίθυροι αντηχούν στο σκοτάδι και η ίδια η πραγματικότητα μοιάζει να παραμορφώνεται. Καθώς η νύχτα κλιμακώνεται σε εφιάλτη, έρχεται αντιμέτωπη με μια δαιμονική δύναμη αποφασισμένη να καταλάβει το σώμα της πριν ξημερώσει. To φιλμ Αμερικανικής παραγωγής 2026, είναι βασισμένο στο επιτυχημένο horror video game. Σκηνοθεσία: Jeremiah Kipp. Παίζουν οι ηθοποιοί: Willa Holland, Paul Sparks, John Adams. Διάρκεια: 91 λεπτά. Διανομή: Neo Films. Το video game "The Mortuary Assistant" έχει ήδη ισχυρό αποτύπωμα στο ελληνικό νεανικό κοινό, κυρίως μέσα από δημοφιλή gaming playthroughs. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το βίντεο του καναλιού Unboxholics, το οποίο έχει συγκεντρώσει σχεδόν 1 εκατομμύριο προβολές, καταδεικνύοντας την ευρεία αναγνωρισιμότητα και δυναμική του τίτλου στην εγχώρια αγορά. Η ταινία έχει κόψει μέχρι και τις 22/3, 11.059 εισιτήρια πανελλαδικά.

Αίθουσα 5 στις 20.00 καθημερινά, Αίθουσα 7 στις 18.50 καθημερινά πλην σαββατοκύριακου & Τετάρτης και στις 22.00 καθημερινά "Αποστολή Χαίρε Μαρία-Project Hail Mary" Ο καθηγητής φυσικών επιστημών Ράιλαντ Γκρέις ξυπνάει σε ένα διαστημόπλοιο έτη φωτός μακριά από το σπίτι του χωρίς να θυμάται ποιος είναι ή πώς βρέθηκε εκεί. Καθώς η μνήμη του αρχίζει να επιστρέφει, αρχίζει να ανακαλύπτει την αποστολή του: να λύσει τον γρίφο της μυστηριώδους ουσίας που προκαλεί το σβήσιμο του ήλιου. Η ταινία είναι σε σκηνοθεσία των βραβευμένων με Όσκαρ δημιουργών του Spider-Verse franchise, Φιλ Λορντ και Κρίστοφερ Μίλερ. Πρόκειται για μία περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας με πρωταγωνιστή τον γοητευτικό Καναδό σταρ Ράιαν Γκόσλινγκ (τον Κεν της κινηματογραφικής Barbie) και βασίζεται στο μπεστ σέλερ μυθιστόρημα του συγγραφέα των New York Times, Άντι Γουέιρ. Διανομή από την Feelgood. Διάρκεια: 156 λεπτά. Η ταινία ξεκίνησε εντυπωσιακά στο εξωτερικό με εισπράξεις μέχρι στιγμής 155,7 εκατ. δολαρίων. Στη χώρα μας το «Αποστολή Χαίρε Μαρία» έκοψε στην πρεμιέρα του μαζί & με τα previews, 17.188 εισιτήρια.

Αίθουσα 7 στις 19.00 το σαββατοκύριακο, Αίθουσα 8 στις 19.00 μόνο Πέμπτη, Παρασκευή, Δευτέρα, Τρίτη "Ανεμοδαρμένα Ύψη - Wuthering Heights" Η απαγορευμένη αγάπη της Κάθι και του Χίθκλιφ από το ομώνυμο μυθιστόρημα της Έμιλι Μπροντέ (1847) μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη και μετατρέπεται από ρομαντική σε εθιστική, ενώ εκτυλίσσεται σε μια επική ιστορία λαγνείας και τρέλας. Σκηνοθετεί η βραβευμένη με Όσκαρ πρωτότυπου σεναρίου, Έμεραλντ Φένελ ("Υποσχόμενη Νέα Γυναίκα", "Saltburn") και πρωταγωνιστούν η Μάργκοτ Ρόμπι και ο γοητευτικός Τζέικομπ Ελόρντι. Η Ρόμπι είναι και εκ των παραγωγών. Διάρκεια: 136 λεπτά. Διναομή από Tanweer. Το φιλμ έχει κόψει στη χώρα μας 197.630 εισιτήρια πανελλαδικά έως & τις 22 Μαρτίου 2026 ενώ οι εισπράξεις στο εξωτερικό έχουν αγγίξει μέχρι στιγμής τα 234,5 εκατ. δολάρια.

Αίθουσα 2 στις 15.50 το σαββατοκύριακο, και στις 18.10 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) "Στον Κόσμο των Ζώων-Hoppers" Μια 19χρονη λάτρης των ζώων χρησιμοποιεί τεχνολογία που τοποθετεί τη συνείδησή της σε έναν ρομποτικό κάστορα για να αποκαλύψει μυστήρια μέσα στον κόσμο των ζώων πέρα από τη φαντασία της. Μια ταινία κινουμένων σχεδίων για μικρούς και μεγάλους που συνδυάζει την επιστημονική φαντασία με την περιπέτεια. Eίναι παραγωγή των Pixar Animation Studios & της Walt Disney Pictures. Σκηνοθεσία: Daniel Chong. Σενάριο: Jesse Andrews. Στην πρωτότυπη αγγλόφωνη κόπια ακούγονται οι Piper Curda, Bobby Moynihan, Jon Hamm, Kathy Najimy και Dave Franco. Διάρκεια: 105 λεπτά. Διανομή από την Feelgood. Η παιδική ταινία «Στον Κόσμο των Ζώων-Hoppers», έχει κόψει στη χώρα μας μέχρι 22/3/2026, 38.119 εισιτήρια. Το "Hoppers" στο εξωτερικό έχει ήδη φτάσει τα 245,9 εκατ. δολάρια σε εισπράξεις.

Αίθουσα 1 στις 17.00 το σαββατοκύριακο (μεταγλωττισμένο) "Goat: Ο Δρόμος προς την Κορυφή" Αθλητική κωμωδία κινουμένων σχεδίων από τη Sony Pictures Animation σε σκηνοθεσία: Ταϊρί Ντιλιχέι Άνταμ Ροζέτ. Μια μικρή κατσίκα με μεγάλα όνειρα έχει την ευκαιρία να ενταχθεί στους επαγγελματίες και να παίξει roarball, ένα άθλημα υψηλής έντασης, μικτής εκπαίδευσης, πλήρους επαφής, στο οποίο κυριαρχούν τα πιο γρήγορα και άγρια ζώα στον κόσμο. Διάρκεια: 100 λεπτά. Αθλητικό animation για μικρούς και μεγάλους. Στην αυθεντική διανομή, ο Κάλεμπ ΜακΛάφλιν του "Stranger Things" χαρίζει τη φωνή του στην κατσίκα-πρωταγωνιστή. Επίσης σανείζουν τις φωνές τους οι David Harbour, Patton Oswalt. Διανομή: Feelgood. Το «Goat»: Ο Δρόμος προς την Κορυφή έχει φτάσει σε εισπράξεις στο εξωτερικό τα 175,1 εκατ. δολάρια.

Αίθουσα 3 στις 16.00 το σαββατοκύριακο (μεταγλωττισμένο) "Xόλι, Το Γενναίο Σκαντζοχοιράκι" Αγγλογαλλική ταινία ανιμέισον παραγωγής 2025 σε σκηνοθεσία Καρολίν Οριζέ. Διάρκεια: 85 λεπτά. Η Χόλι είναι ένα μικρό ορφανό σκαντζοχοιράκι που ζει με τον φοβισμένο αδελφό της Πιτ σε έναν παλιό φάρο, αλλά ονειρεύεται να ανακαλύψει τον έξω κόσμο. Όταν αποφασίζει να φύγει για την πρώτη της μεγάλη περιπέτεια, γίνεται στόχος μιας τρελής γάτας που τη μπερδεύει με έναν "γιγάντιο αρουραίο με αγκάθια". Στην προσπάθειά της να ξεφύγει, η Χόλι διασχίζει έναν επικίνδυνο δρόμο γεμάτο αυτοκίνητα. Τότε εμφανίζεται ο Γουόλτερ, ένας εξαντλημένος λαγός και πατέρας 53 παιδιών, που τρέχει για να την σώσει. Μια τρυφερή οικογενειακή ιστορία για τη φιλία, το θάρρος και τον ήρωα που κρύβεται μέσα σε όλους μας. Διανομή από την Tanweer. Η ταινία ξεκίνησε κόβοντας σε 53 αίθουσες πανελλαδικά, 3.281 εισιτήρια.

Αίθουσα 7 στις 16.30 το σαββατοκύριακο (μεταγλωττισμένο) "Ζωούπολη 2" Οι τετράποδοι animated ήρωες μετά την 1η ιδιαίτερα επιτυχημένη ταινία του 2016 που ξεπέρασε το 1 δις δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις, επέστρεψαν σε νέες περιπέτειες. Οι ντετέκτιβ Τζούντι Χοπς και Νικ Γουάιλντ βρίσκονται στα ίχνη ενός μυστηριώδους ερπετού που φτάνει στη Ζωούπολη και φέρνει τα πάνω κάτω στη μητρόπολη των ζώων. Για να λύσουν την υπόθεση, η Τζούντι και ο Νικ πρέπει να πάνε μυστικά σε απροσδόκητα νέα μέρη της πόλης, όπου η συνεργασία τους δοκιμάζεται όσο ποτέ άλλοτε. Σκηνοθεσία: Jared Bush (συν-σκηνοθέτης/συν-σεναριογράφος του animation «Ζωούπολη»), και Byron Howard (σκηνοθέτης των «Ζωούπολη» και «Ενκάντο: Ένας Κόσμος Μαγικός»). Σενάριο: Jared Bush Παραγωγή: Yvett Merino. Διάρκεια: 108 λεπτά. Διανομή από την Feelgood. Το "Zootopia 2" σάρωσε στο εξωτερικό, έχοντας φτάσει το 1 δις, 867 εκατ. δολάρια σε εισπράξεις ενώ αγαπήθηκε και από το Ελληνικό κοινό. Το φιλμ κέρδισε το βραβείο Βafta καλύτερης ταινίας ανιμέισον ενώ είχε προταθεί & για το βραβείο Όσκαρ.

Αίθουσα 7 στις 18.50 μόνο την Τετάρτη 1/4 (μεταγλωττισμένο) “Super Mario Galaxy Η Ταινία-The Super Mario Galaxy Movie” Σκηνοθεσία: Άρον Χόρβαθ, Μάικλ Τζέλενικ. Το φωνητικό καστ της ταινίας παριλαμβάνει τους: Κρις Πρατ, Άνια Τέιλορ Τζόι, Τσάρλι Ντέι, Τζακ Μπλακ, Κίγκαν Μάικλ Κι, Μπένι Σαφντί, Κέβιν Μάικλ Ρίτσαρντσον, την βραβευμένη με Όσκαρ Μπρι Λάρσον, κ.α. Ο Γαλαξίας περιμένει. To Super Mario Galaxy: Η ταινία είναι το νέο animation φιλμ από τον κόσμο του παιχνιδιού Super Mario Bros που ακολουθεί το πρώτο κεφάλαιο. Η πρώτη ταινία κυκλοφόρησε το 2023 (είχε παιχθεί και στην Πάτρα) με εισπράξεις που ξεπέρασαν τα 1 δις, 300 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Στην παραγωγή συναντάμε ξανά τον Κρις Μελεντάντρι της Illumination και τον Σιγκέρου Μιγιαμότο της Nintendo. Οι Άρον Χόρβαθ και Μάικλ Τζέλενικ επιστρέφουν στη σκηνοθεσία, όπως και ο Μάθιου Φόγκελ που υπογράφει ξανά το σενάριο. Τη μουσική συνθέτει και πάλι ο Μπράιαν Τάιλερ. Διανομή από την εταιρεία Tanweer. Διάρκεια: 98 λεπτά.