Πρόγραμμα Options Cinemas: Από 12 έως και 18/3/2026

Τέσσερις (4) οι νέες ταινίες που ξεκινούν να προβάλλονται ενώ επιστρέφει και η υποψήφια για 9 Όσκαρ, ταινία από τη Νορβηγία "Συναισθηματική Αξία" του Γιοακίμ Τρίερ

Το πρόγραμμα προβολών στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε, στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα τη νέα κινηματογραφική εβδομάδα από 12 έως και 18/3/2026 έχει ως εξής: Αίθουσα 4 στις 20.00 και στις 22.40 καθημερινά "Good Luck, Have Fun, Don’t Die" Ένας "Άνθρωπος από το Μέλλον" καταφθάνει σε ένα diner στο Λος Άντζελες. Εκεί, πρέπει ναστρατολογήσει τον απόλυτα σωστό συνδυασμό δυσαρεστημένων θαμώνων που θα τονακολουθήσεισεμια επικίνδυνη αποστολή-την ύστατη προσπάθεια να σωθεί ο κόσμος απότη θανάσιμη απειλή της ανεξέλεγκτης τεχνητής νοημοσύνη. Μια κωμική περιπέτεια για το τέλος του κόσμου από τον βραβευμένο με Όσκαρ σκηνοθέτη για το ανιμέισον φιλμ "Rango", Γκορ Βερμπίνσκι ("Πειρατές της Καραϊβικής", "The Ring"), με πρωταγωνιστές τον βραβευμένο με Όσκαρ, Σαμ Ρόκγουελ κι ένα all-star cast. Οι έως τώρα εισπράξεις της κωμωδίας αυτής επιστημονικής φαντασίας είναι 9 εκατ. δολάρια. Διανομή από την Tanweer. Διάρκεια: 134 λεπτά.

Αίθουσα 5 στις 19.10 και στις 22.00 καθημερινά "Η Διαθήκη της Αν Λι-The Testament of Ann Lee" Η αληθινή ιστορία της Αν Λι, ιδρύτριας της θρησκευτικής αίρεσης των Shakers, η οποία κήρυττε την ισότητα των φύλων και την κοινωνική ισότητα και ήταν σεβαστή από τους οπαδούς της. Η βραβευμένη σεναριογράφος και σκηνοθέτης Μόνα Φάστβολντ ("Ο Κόσμος Μετά", "The Brutalist") φέρνει στο φως αυτή την αληθινή ιστορία με φόντο το Manchester του 1736, με πρωταγωνίστρια την Αμάντα Σέιφριντ, με τους παραδοσιακούς ύμνους των Shakers να αναδιαμορφώνονται σε εκστατικά χορευτικά κομμάτια σε χορογραφία της Σίλια Ρόλσον-Χολ ("Vox Lux") και πρωτότυπα τραγούδια και μουσική του βραβευμένου με Όσκαρ Ντάνιελ Μπλούμπεργκ. Η ταινία "The Testament of Ann Lee" είχε την παγκόσμια πρεμιέρα της στο 82ο Venice International Film Festival τον περασμένο Σεπτέμβριο. Η Σέιφριντ προτάθηκε για την Χρυσή Σφαίρα Golden Globe και το Critics' Choice Award καλύτερου α' γυναικείου ρόλου. Διάρκεια: 137 λεπτά. Διανομή: Feelgood.

Αίθουσα 2 στις 23.00 καθημερινά, Αίθουσα 3 στις 19.30 καθημερινά "The Mortuary Assistant" Κατά τη διάρκεια μιας νυχτερινής βάρδιας σε ένα απομονωμένο νεκροτομείο, μια νεαρή βοηθός αρχίζει να βιώνει ανεξήγητα φαινόμενα: σώματα κινούνται, ψίθυροι αντηχούν στο σκοτάδι και η ίδια η πραγματικότητα μοιάζει να παραμορφώνεται. Καθώς η νύχτα κλιμακώνεται σε εφιάλτη, έρχεται αντιμέτωπη με μια δαιμονική δύναμη αποφασισμένη να καταλάβει το σώμα της πριν ξημερώσει. To φιλμ Αμερικανικής παραγωγής 2026, είναι βασισμένο στο επιτυχημένο horror video game. Σκηνοθεσία: Jeremiah Kipp. Παίζουν οι ηθοποιοί: Willa Holland, Paul Sparks, John Adams. Διάρκεια: 91 λεπτά. Διανομή: Neo Films. Το video game "The Mortuary Assistant" έχει ήδη ισχυρό αποτύπωμα στο ελληνικό νεανικό κοινό, κυρίως μέσα από δημοφιλή gaming playthroughs. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το βίντεο του καναλιού Unboxholics, το οποίο έχει συγκεντρώσει σχεδόν 1 εκατομμύριο προβολές, καταδεικνύοντας την ευρεία αναγνωρισιμότητα και δυναμική του τίτλου στην εγχώρια αγορά.

Αίθουσα 5 στις 17.00 το σαββατοκύριακο (μεταγλωττισμένο) "Μυστικός Πράκτορας Μπέρνι: Αποστολή στον Άρη-Bernard: Mission Mars" Ο άτυχος αρκούδος Μπέρνι τρυπώνει κρυφά ως… λαθροαρκούδος σε μια αποστολή στον Άρη, με έναν και μοναδικό στόχο: να κερδίσει επιτέλους την αποδοχή και αναγνώριση της Μυστικής Υπηρεσίας. Μαζί με τον Γαλιλαίο 13, το ρομπότ του δόκτορα Άρθουρ, ξεκινούν για να πιάσουν το διαβόητο Αρειανό Τέρας - αν και τα πράγματα δεν εξελίσσονται ακριβώς όπως τα είχαν σχεδιάσει… αφού το τέρας τους επιφυλάσσει μεγάλες εκπλήξεις. Η ταινία αυτή κινουμένων σχεδίων από την Κίνα, βασίζεται στην τηλεοπτική σειρά "Bernard", με πρωταγωνιστή τον γκαφατζή πολικό αρκούδο που μπλέκει διαρκώς σε κάθε λογής απίθανες ατυχίες. Σκηνοθεσία: Τσάο Γουάνγκ. Στην μεταγλωττισμένη στα ελληνικά κόπια ακούγονται οι φωνές των: Δημήτρη Μπαμπανιώτη, Θανάση Χαλκιά, Στρατή Χατζησταματίου, Βαγγέλη Μάγειρου, Ιωάννας Αβδελοπούλου. Διάρκεια: 96 λεπτά. Διανομή από την Rosebud.21.

Aίθουσα 7 στις 21.10 καθημερινά "Συναισθηματική Αξία-Sentimental Value" Επιστρέφει για προβολή η εξαιρετική, νέα ταινία του Joachim Trier από τη Νορβηγία, με την Renate Reinsve στον πρωταγωνιστικό ρόλο και τον Στέλαν Σκάρσγκαρντ στον ρόλο του διάσημου σκηνοθέτη πατέρα της. Το φιλμ που διεκδικεί 9 βραβεία Όσκαρ, ανάμεσα τους για καλύτερη ταινία, σκηνοθεσία, α' γυναικείου ρόλου για την Renate Reinsve, και καλύτερη Διεθνή ταινία, είναι μια οικεία και συγκινητική εξερεύνηση της οικογένειας, των αναμνήσεων και της συμφιλιωτικής δύναμης της τέχνης. Δύο αδερφές, η Νόρα και η Άγκνες, ενώ θρηνούν την απώλεια της μητέρας τους, θα πρέπει παράλληλα να αποδεχτούν την επιστροφή του πατέρα τους, Γκούσταβ. Εκείνος έχει γράψει ένα σενάριο και προσφέρει τον βασικό ρόλο στη Νόρα, αλλά εκείνη αρνείται. Όπως χαρακτηριστικά γράφτηκε, πρόκειται για ένα φιλμ στο ύφος του Μπέργκμαν αλλά με συναίσθημα. Η ταινία ξεχωρίζει για το υπέροχο, καλογραμμένο σενάριο της (διεκδικεί Όσκαρ πρωτότυπου σεναρίου), το συγκινητικό φινάλε και τις ερμηνείες όλων των ηθοποιών (υποψήφιος και ο Σκάρσγκαρντ για β' ανδρικό και οι Inga Ibsdotter Lilleaas, Elle Fanning στην κατηγορία του β' γυναικείου ρόλου). Η ταινία "Συναισθηματική Αξία" (διανομή από την Σπέντζος Φιλμ) είναι υποψήφια & για το Βραβείο Κοινού LUX 2026. Διάρκεια: 133 λεπτά. Η προηγούμενη ταινία του Νορβηγού βραβευμένου σκηνοθέτη, "The Worst Person in The World", είχε κάνει πρεμιέρα στο Διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ των Καννών του 2021, ενώ προτάθηκε για 2 Βραβεία Όσκαρ, καθώς και για BAFTA Α’ Γυναικείου Ρόλου και Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας. Σενάριο στην ταινία "Συναισθηματική Αξία": Joachim Trier, Eskil Vogt.

Αίθουσα 8 στις 18.50 καθημερινά "Η Νύφη!-Τhe Bride" Στο Σικάγο της δεκαετίας του 1930, o Φρανκενστάιν ζητά από την Δρ. Ευφρόνιους να τον βοηθήσει να δημιουργήσει μια σύντροφο. Η 48χρονη Αμερικανίδα ηθοποιός και σκηνοθέτις Μάγκι Τζίλενχαλ (υποψήφια για Όσκαρ καλύτερου διασκευασμένου σεναρίου για την ταινία "Η Χαμένη Κόρη") φέρνει στην μεγάλη οθόνη τη δική της εκδοχή της ιστορίας της Νύφης του Φρανκενστάιν, την οποία ενσαρκώνει η υποψήφια φέτος για Όσκαρ για το "Άμνετ", Τζέσι Μπάκλι. Στο πλευρό της ως τέρας του Φρανεκνστάιν βρίσκεται ο βραβευμένος με Όσκαρ, Κρίστιαν Μπέιλ. Παίζουν και οι Peter Sarsgaard, Annette Bening, Jake Gyllenhaal και η Penélope Cruz. Διάρκεια: 126 λεπτά. Διανομή από την Tanweer. Το φιλμ "The Bride!" όπου η Maggie Gyllenhaal υπογράφει & το σενάριο, έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Λονδίνο, στο Empire Leicester Square στις 26/2/2026. «Η Νύφη» στο ξεκίνημα προβολής της στη χώρα μας, έκοψε σε 85 αίθουσες πανελλαδικά, 5.790 εισιτήρια. Οι έως τώρα παγκόσμιες εισπράξεις της ταινίας είναι στα 14 εκατ. δολάρια.

Αίθουσα 6 στις 20.20 και στις 22.50 καθημερινά, Αίθουσα 8 στις 21.40 καθημερινά "Scream 7" Ένας νέος Ghostface εμφανίζεται στην πόλη όπου η Σίντνεϊ Πρέσκοτ έχει χτίσει τη νέα της ζωή. Θα πρέπει να αντιμετωπίσει τους πιο σκοτεινούς της φόβους, όταν συνειδητοποιεί πως η κόρη της είναι ο επόμενος στόχος. To επιτυχημένο horror franchise επιστρέφει μαζί με την Νέβι Κάμπελ στον εμβληματικό ρόλο της Σίντεϊ από τις πέντε πρώτες ταινίες. Εδώ την σκηνοθεσία ανέλαβε ο Κέβιν Γουίλιαμσον, σεναριογράφος των δύο πρώτων ταινιών, καθώς και του τέταρτου sequel του 2011. Ο Κέβιν Γουίλιαμσον υπογράφει & το σενάριο μαζί με τον Γκάι Μπιούσικ βασισμένοι σε μία ιστορία του James Vanderbilt & του Μπιούσικ. Είναι το 7ο Scream του διάσημου κινηματογραφικού franchise και σίκουελ στο "Scream VI" του 2023 που είχαν σκηνοθετήσει οι Matt Bettinelli-Olpin και Tyler Gillett και είχε κάνει 169,1 εκατ. δολάρια παγκόσμιες εισπράξεις. Παίζουν οι: Neve Campbell, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding, David Arquette, Matthew Lillard, Courteney Cox και οι Isabel May, Anna Camp, Michelle Randolph, Jimmy Tatro, Mckenna Grace, Asa Germann, Celeste O'Connor, Sam Rechner, Mark Consuelos, Tim Simons και Joel McHale. Διάρκεια: 114 λεπτά. Διανομή από την Feelgood. Η ταινία στο εγχώριο box office έχει κόψει πανελλαδικά έως & τις 8/3/2026, 62.167 εισιτήρια, σύμφωνα με το flix.gr. Οι έως τώρα παγκόσμιες εισπράξεις είναι 150,5 εκατ. δολάρια.

Αίθουσα 1 στις 19.40 και στις 22.30 καθημερινά, Αίθουσα 3 στις 21.30 καθημερινά "Ανεμοδαρμένα Ύψη - Wuthering Heights" Η απαγορευμένη αγάπη της Κάθι και του Χίθκλιφ από το ομώνυμο μυθιστόρημα της Έμιλι Μπροντέ (1847) μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη και μετατρέπεται από ρομαντική σε εθιστική, ενώ εκτυλίσσεται σε μια επική ιστορία λαγνείας και τρέλας. Σκηνοθετεί η βραβευμένη με Όσκαρ πρωτότυπου σεναρίου, Έμεραλντ Φένελ ("Υποσχόμενη Νέα Γυναίκα", "Saltburn") και πρωταγωνιστούν η Μάργκοτ Ρόμπι και ο γοητευτικός Τζέικομπ Ελόρντι. Η Ρόμπι είναι και εκ των παραγωγών. Διάρκεια: 136 λεπτά. Διναομή από Tanweer. Το φιλμ έχει κόψει στη χώρα μας 175.000 εισιτήρια πανελλαδικά έως & τις 8 Μαρτίου 2026 ενώ οι εισπράξεις στο εξωτερικό έχουν αγγίξει μέχρι στιγμής τα 214 εκατ. δολάρια.

Αίθουσα 2 στις 16.50 το σαββατοκύριακο, και στις 19.00 και 21.00 καθημερινά "Φίλοι για Πάντα" Ένας γάμος βγαίνει εκτός ελέγχου πριν καν ξεκινήσει, μια καλοπροαίρετη χάρη οδηγεί σε ένα ταξίδι στην Κρήτη γεμάτο παρεξηγήσεις και οικογενειακές εντάσεις, και μερικές "αθώες" εξυπηρετήσεις μπλέκουν ανθρώπους και σχέσεις, δημιουργώντας μια αλυσίδα απρόβλεπτων, ξεκαρδιστικών και συγκινητικών καταστάσεων. Μια σύγχρονη κωμωδία του Κωνσταντίνου Μουσούλη, ο οποίος είναι γιος της Αγγελικής Νικολούλη, με ένα ξεχωριστό καστ που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τους Θανάση Τσαλταμπάση, Αγοραστή Αρβανίτη, Ντορέττα Παπαδημητρίου, Θανάση Αλευρά και Ζήση Ρούμπο. Διάρκεια: 86 λεπτά. Διανομή: Iconic. Η ταινία ξεκίνησε συμπαθητικά κόβοντας σε 71 αίθουσες πανελλαδικά, 9.924 εισιτήρια.

Αίθουσα 3 στις 16.40 το σαββατοκύριακο "Άγιος Παΐσιος" Ταινία βασισμένη στη δημοφιλή σειρά του Mega, "Άγιος Παΐσιος: Από τα Φάρασα στον Ουρανό" (2022) σε σκηνοθεσία του Στάμου Τσάμη. Παίζουν ο Προκόπης Αγαθοκλέους στον κεντρικό ρόλο, και οι Νικήτας Τσακίρογλου, Χρήστος Λούλης, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Σμαράγδα Σμυρναίου, Γιάννης Στάνκογλου, Γιώργος Αρμένης, Χριστίνα Παυλίδου, Αντώνης Κατσαρής, Παΐσιος Έξαρχος, Δημήτρης Ήμελλος, Δρόσος Σκώτης, Δέσποινα Γκάτζιου, Ρηνιώ Κυριαζή, Κώστας Αποστολάκης. Σενάριο: Γιώργος Τσιάκκας. Η κινηματογραφική αυτή εκδοχή δεν αποτελεί απλή μεταφορά, αλλά μία εμπλουτισμένη εκδοχή με αδημοσίευτες σκηνές και άγνωστες πτυχές που δεν προβλήθηκαν ποτέ στην τηλεόραση. Υπόσχεται, δε, να δώσει στο κοινό άγνωστες λεπτομέρειες και πτυχές της ζωής του σύγχρονου Αγίου της Ορθοδοξίας. Διάρκεια: 123 λεπτά. Διανομή από την Feelgood. Η ταινία έχει κόψει πανελλαδικά κοντά στα 120.000 εισιτήρια.

Αίθουσα 4 στις 17.40 το σαββατοκύριακο (μεταγλωττισμένο), Αίθουσα 7 στις 16.10 το σαββατοκύριακο, και στις 18.40 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) "Στον Κόσμο των Ζώων-Hoppers" Μια 19χρονη λάτρης των ζώων χρησιμοποιεί τεχνολογία που τοποθετεί τη συνείδησή της σε έναν ρομποτικό κάστορα για να αποκαλύψει μυστήρια μέσα στον κόσμο των ζώων πέρα από τη φαντασία της. Μια ταινία κινουμένων σχεδίων για μικρούς και μεγάλους που συνδυάζει την επιστημονική φαντασία με την περιπέτεια. Eίναι παραγωγή των Pixar Animation Studios & της Walt Disney Pictures. Σκηνοθεσία: Daniel Chong. Σενάριο: Jesse Andrews. Στην πρωτότυπη αγγλόφωνη κόπια ακούγονται οι Piper Curda, Bobby Moynihan, Jon Hamm, Kathy Najimy και Dave Franco. Διάρκεια: 105 λεπτά. Διανομή από την Feelgood. Η παιδική ταινία «Στον Κόσμο των Ζώων-Hoppers», στο ξεκίνημα προβολής της, έκοψε σε 89 αίθουσες πανελλαδικά, 14.044 εισιτήρια. Το "Hoppers" είχε εξαιρετικό ξεκίνημα & στο εξωτερικό με πάνω από 90 εκατ. δολάρια παγκόσμιες εισπράξεις.

Αίθουσα 6 στις 16.00 το σαββατοκύριακο, και στις 18.10 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) "Goat: Ο Δρόμος προς την Κορυφή" Αθλητική κωμωδία κινουμένων σχεδίων από τη Sony Pictures Animation σε σκηνοθεσία: Ταϊρί Ντιλιχέι Άνταμ Ροζέτ. Μια μικρή κατσίκα με μεγάλα όνειρα έχει την ευκαιρία να ενταχθεί στους επαγγελματίες και να παίξει roarball, ένα άθλημα υψηλής έντασης, μικτής εκπαίδευσης, πλήρους επαφής, στο οποίο κυριαρχούν τα πιο γρήγορα και άγρια ζώα στον κόσμο. Διάρκεια: 100 λεπτά. Αθλητικό animation για μικρούς και μεγάλους. Στην αυθεντική διανομή, ο Κάλεμπ ΜακΛάφλιν του "Stranger Things" χαρίζει τη φωνή του στην κατσίκα-πρωταγωνιστή. Επίσης σανείζουν τις φωνές τους οι David Harbour, Patton Oswalt. Διανομή: Feelgood. Το «Goat»: Ο Δρόμος προς την Κορυφή έχει κόψει στη χώρα μας 37.000 εισιτήρια έως & τις 8/3/2026. Στο εξωτερικό οι έως τώρα εισπράξεις της ταινίας είναι 146,7 εκατ. δολάρια.

Αίθουσα 8 στις 16.30 το σαββατοκύριακο (μεταγλωττισμένο) "Τσάρλι ο Σούπερ-Σκύλος- Charlie the Wonderdog" O Ντάνι, ένα νεαρό και ντροπαλό αγόρι, φαντάζεται έναν ονειρικό κόσμο στον οποίο αυτός και ο αγαπημένος του σκύλος, ο Τσάρλι, πρωταγωνιστούν στις δικές τους περιπέτειες υπερηρώων. Όταν εξωγήινοι απαγάγουν μυστηριωδώς τον Τσάρλι, αυτός επιστρέφει με πραγματικές υπερδυνάμεις! Έχει γίνει ο Τσάρλι ο Σούπερ-Σκύλος, ο πιο σπουδαίος και αγαπητός υπερήρωας που γνώρισε ποτέ ο κόσμος! Μια αστεία όσο και συγκινητική ιστορία για τη φιλία και την αφοσίωση, ιδανική για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία: Σέι Γουέιτζμαν. Είδος: Κινούμενα Σχέδια, Οικογενειακή Διάρκεια: 91 λεπτά. Πρόκειται για Καναδέζικη ανιμέισον παραγωγή 2025. Διανομή από την The Film Group. Στην μεταγλωττισμένη κόπια της ταινίας στα ελληνικά ακούγονται οι ηθοποιοί: Ραφαήλ Αριστοτέλους, Χρήστος Λαγκούσης, Δημήτρης Κανέλλος, Μυρτώ Ναούμ, Θανάσης Χαλκιάς, Μαριλένα Λιακοπούλου.