Πρόγραμμα Options Cinemas: Από 12 έως 18/2/2026

Πολλές οι νέες ταινίες της εβδομάδας, ανάμεσα τους και το υποψήφιο για 4 Όσκαρ φιλμ "Ο Μυστικός Πράκτορας" ενώ λόγω της γιορτής του Αγ. Βαλεντίνου πρωτοστατεί η ρομαντική, δραματική ταινία "Ανεμοδαρμένα Ύψη"

Το πρόγραμμα προβολών στα Options Cinemas, στη Βέσο Μάρε στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα τη νέα εβδομάδα από την Πέμπτη 12 έως και την Τετάρτη 18/2/2026 έχει ως εξής: Αίθουσα 6 στις 21.20 καθημερινά "Ο Μυστικός Πράκτορας - The Secret Agent" Η πολυβραβευμένη ταινία των Καννών, "Ο Μυστικός Πράκτορας", έχει αποσπάσει 2 Χρυσές Σφαίρες και κορυφαία βραβεία κριτικών διεθνώς, ενώ συνεχίζει τη θριαμβευτική της πορεία με τέσσερις υποψηφιότητες για Όσκαρ, ανάμεσα τους και για καλύτερη ταινία και δύο υποψηφιότητες για BAFTA. Το 1977, κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής δικτατορίας της Βραζιλίας, ο Μαρσέλο, ένας δάσκαλος, δραπετεύει από ταραχώδες παρελθόν του, και εγκαθίσταται ως φυγάς στην πόλη Ρεσίφε, όπου ελπίζει να χτίσει μια νέα ζωή και να επανενωθεί με τον γιο του. Σύντομα συνειδητοποιεί ότι η πόλη απέχει πολύ από το να γίνει το καταφύγιο που αναζητά, καθώς οι κυβερνητικές δυνάμεις τον κυνηγούν και η ζωή του απειλείται όλο και περισσότερο. Καταλληλότητα: Κ15. Διάρκεια: 160 λεπτά. Διανομή από Σπέντζος Φιλμ.



Σενάριο & σκηνοθεσία: Kleber Mendonça. Παίζουν οι ηθοποιοί: Wagner Moura, ο οποίος είναι και υποψήφιος για το Όσκαρ καλύτερου α' ανδρικού ρόλου, Gabriel Leone, Maria Fernanda Cândido, Hermila Guedes. Η ταινία είναι από την Βραζιλία.

Αίθουσα 4 στις 16.40 μόνο το Σάββατο, στις 19.30 καθημερινά και στις 22.20 καθημερινά πλην Πέμπτης Αίθουσα 7 στις 17.40 την Παρασκευή & το σαββατοκύριακο, και στις 20.30 καθημερινά, Aίθουσα 1 στις 21.10 μόνο το Σάββατο 14/2 "Ανεμοδαρμένα Ύψη - Wuthering Heights" Η απαγορευμένη αγάπη της Κάθι και του Χίθκλιφ από το ομώνυμο μυθιστόρημα της Έμιλι Μπροντέ (1847) μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη και μετατρέπεται από ρομαντική σε εθιστική, ενώ εκτυλίσσεται σε μια επική ιστορία λαγνείας και τρέλας. Σκηνοθετεί η βραβευμένη με Όσκαρ πρωτότυπου σεναρίου, Έμεραλντ Φένελ ("Υποσχόμενη Νέα Γυναίκα", "Saltburn") και πρωταγωνιστούν η Μάργκοτ Ρόμπι και ο γοητευτικός Τζέικομπ Ελόρντι. Η Ρόμπι είναι και εκ των παραγωγών. Διάρκεια: 136 λεπτά. Διναομή από Tanweer.

Αίθουσα 5 στις 20.10 καθημερινά, και στις 23.00 καθημερινά πλην Πέμπτης "Ο Δρόμος του Εγκλήματος-Crime 101" Ένας άπιαστος κλέφτης κοσμημάτων, καταστρώνει την τελευταία του επιχείρηση, όταν τα σχέδιά του διασταυρώνονται με αυτά μιας απογοητευμένης ασφαλιστικής μεσίτριας. Παράλληλα, ένας αδίστακτος ντετέκτιβ τους κυνηγάει ελπίζοντας να ματαιώσει την ληστεία πολλών εκατομμυρίων δολαρίων που σχεδιάζουν. Κρις Χέμσγουορθ, Μαρκ Ράφαλο και Χάλε Μπέρι ενώνουν τις δυνάμεις τους σε αυτό το νέο heist movie σε σκηνοθεσία του Bart Layton. Παίζουν και οι Barry Keoghan, Monica Barbaro. Διάρκεια: 135 λεπτά. Διανομή από την Feelgood.

Αίθουσα 1 στις 21.30 μόνο την Πέμπτη, Αίθουσα 8 στις 22.30 καθημερινά πλην Πέμπτης "Rabbit Trap" Ένα ζευγάρι μουσικών μετακομίζει σε μια απομονωμένη καλύβα, αναζητώντας έμπνευση στους ήχους της φύσης. Η εμφάνιση ενός μυστηριώδους παιδιού φέρνει στην επιφάνεια κρυφές εντάσεις και δοκιμάζει τη σχέση τους, καθώς η γαλήνη της φύσης διαστρέφεται σε μια σκοτεινή, απειλητική δύναμη. Ο Μπριν Τσέινι κάνει το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με αυτό το ψυχολογικό θρίλερ που είχε προβληθεί στο Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Κινηματογράφου Σάντανς στη Γιούτα. Παίζει ο Ντεβ Πατέλ (Slumdog Millionaire). Διάρκεια: 88 λεπτά. Διανομή: Neo Films.

Αίθουσα 8 στις 17.30 μόνο το Σάββατο 14/2 “The Rose: Come Back To Me” Το “The Rose: Come Back To Me” είναι ένα προσωπικό ντοκιμαντέρ που παρουσιάζει τη δραματική άνοδο των The Rose, του κορεάτικου indie rock συγκροτήματος με ρίζες στο σύστημα εκπαίδευσης της K-pop. Αφού καλλιέργησαν μια παγκόσμια βάση εκατομμυρίων θαυμαστών, μια διαμάχη με μια δισκογραφική τους αναγκάζει σε ένα μακροχρόνιο διάλειμμα. Τώρα, επιστρέφουν, με μια συναρπαστική περιοδεία - με τους δικούς τους όρους.

Προβάλλεται με Αγγλικούς υπότιτλους. Διάρκεια: 97 λεπτά. Κατηγορία: Μουσική, Ντοκιμαντέρ. Σκηνοθεσία: Eugene Yi Εμφανίζονται οι: Dojoon, Jaehyeong, Hajoon, Woosung. Η ταινία είχε προβληθεί στο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Tribeca στη Ν. Υόρκη.

Aίθουσα 5 στις 18.00 καθημερινά πλην Τσικνοπέμπτης (μεταγλωττισμένο), Αίθουσα 6 στις 17.00 το σαββατοκύριακο και στις 19.10 καθημερινά (μεταγλωττισμένο), Αίθουσα 2 στις 16.00 μόνο το Σάββατο (με υπότιτλους) "Goat: Ο Δρόμος προς την Κορυφή" Αθλητική κωμωδία κινουμένων σχεδίων από τη Sony Pictures Animation σε σκηνοθεσία: Ταϊρί Ντιλιχέι Άνταμ Ροζέτ. Μια μικρή κατσίκα με μεγάλα όνειρα έχει την ευκαιρία να ενταχθεί στους επαγγελματίες και να παίξει roarball, ένα άθλημα υψηλής έντασης, μικτής εκπαίδευσης, πλήρους επαφής, στο οποίο κυριαρχούν τα πιο γρήγορα και άγρια ζώα στον κόσμο. Διάρκεια: 100 λεπτά. Αθλητικό animation για μικρούς και μεγάλους. Στην αυθεντική διανομή, ο Κάλεμπ ΜακΛάφλιν του "Stranger Things" χαρίζει τη φωνή του στην κατσίκα-πρωταγωνιστή. Επίσης σανείζουν τις φωνές τους οι David Harbour, Patton Oswalt. Διανομή: Feelgood.

Αίθουσα 3 στις 17.50 μόνο το Σάββατο 14/2 "Ο Έρωτας Γράφεται..." Επιστρέφει λόγω της γιορτής των ερωτευμένων, η νέα ταινία του Βασίλη Μυριανθόπουλου που είχε κάνει πρεμιέρα τα περασμένα Χριστούγεννα στις αίθουσες. Τι γίνεται όταν δύο άνθρωποι που από μόνοι τους δυσκολεύονται να βάλουν τη ζωή τους σε τάξη, πρέπει ξαφνικά να γράψουν ένα βιβλίο μαζί; Η Άννα (Έλλη Τρίγγου), μια ανερχόμενη συγγραφέας που παλεύει να ολοκληρώσει το πρώτο της βιβλίο, συναντά τον Μιχάλη (Γιάννη Ποιμενίδη), έναν ιδεαλιστή δικηγόρο που ξέρει να χειρίζεται καλά τις λέξεις. Μία τυχαία συνάντηση στο βιβλιοπωλείο της οικογένειάς της θα ανατρέψει τελείως τις ζωές τους. Όσο οι σελίδες του βιβλίου γεμίζουν, η φαντασία αρχίζει να μπλέκεται με την πραγματικότητα και να διαμορφώνει μία νέα, δική τους ιστορία. Ακολουθήστε τους σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεμάτο παρεμβατικούς φίλους, οικογενειακές ανατροπές και πολύ χιούμορ. Γιατί μερικές φορές τον έρωτα δεν μπορείς να τον προβλέψεις, αρκεί μόνο να τον αφήσεις να γραφτεί… Μια ρομαντική κομεντί για το τι μπορεί να γεννηθεί όταν δύο αφηγήσεις και δύο ζωές, ενώνονται κατά λάθος. Διανομή από Iconic Films. Πρωταγωνιστούν η Πατρινή ηθοποιός Έλλη Τρίγγου, ο Γιάννης Ποιμενίδης, και οι Παύλος Ορκόπουλος, Γιώργος Γεροντιδάκης, Γιούλη Τσαγκαράκη, Έλενα Ουζουνίδου, Κώστας Κάππας, Δανάη Λουκάκη, Ελίνα Μάλαμα, Μόσχα Χατζηευσταθίου. Ειδική εμφάνιση Μαρία Αλιφέρη. Σενάριο: Βασίλης Μυριανθόπουλος & Κωνσταντίνα Γιαχαλή. Διάρκεια: 95 λεπτά.

Αίθουσα 3 στις 19.50 καθημερινά "Το Καταφύγιο-Shelter" Περιπέτεια δράσης σε σκηνοθεσία Ric Roman Waugh. Παίζουν οι ηθοποιοί Jason Statham, Bill Nighy, Naomi Ackie. Ένας ερημίτης σε ένα απομακρυσμένο νησί της Σκωτίας σώζει ένα κορίτσι από τη θάλασσα, εξαπολύοντας άθελά του, μια επικίνδυνη σειρά γεγονότων που τον αναγκάζουν να αντιμετωπίσει το παρελθόν του. Σε ένα απομακρυσμένο παράκτιο νησί, ένας μοναχικός άντρας σώζει ένα νεαρό κορίτσι από μια θανατηφόρα καταιγίδα, βυθίζοντας άθελά του και τους δύο σε κίνδυνο. Αναγκασμένος να βγει από την απομόνωση, εφόσον πρέπει να αντιμετωπίσει το ταραχώδες παρελθόν του και να προστατεύσει το κορίτσι, ξεκινάει μαζί της ένα τεταμένο ταξίδι επιβίωσης και λύτρωσης. Διάρκεια: 107 λεπτά. Διανομή από Σπέντζος Φιλμ. Η ταινία "Το Καταφύγιο" έχει κόψει μέχρι και σήμερα: 37.848 εισιτήρια πανελλαδικά. Οι παγκόσμιες εισπράξεις είναι στα σχεδόν 30 εκατ. δολάρια.

Αίθουσα 2 στις 20.20 καθημερινά "Άμνετ-Hamnet" Δράμα εποχής, συμπαραγωγή Ηνωμένου Βασιλείου & Η.Π.Α., 2025 σε σκηνοθεσία της Κλόι Ζάο. Στην Αγγλία του 1580, ο φτωχός δάσκαλος λατινικών Ουίλιαμ Σαίξπηρ (Πολ Μέσκαλ) και η ανοιχτόμυαλη Άνιες (Τζέσι Μπάκλεϊ) βιώνουν έναν παθιασμένο δεσμό που οδηγεί σε γάμο. Θα αποκτήσουν τρία παιδιά και όσο εκείνος καταξιώνεται επαγγελματικά στη θεατρική σκηνή του μακρινού Λονδίνου, εκείνη αναλαμβάνει μόνη της την οικογένεια τους. Ένα τραγικό γεγονός κλονίζει τον άλλοτε ισχυρό δεσμό τους, όμως αυτή η κοινή εμπειρία θα γίνει ο σπόρος για τον Άμλετ, το διαχρονικό αριστούργημα του Σαίξπηρ. Το ιστορικό δράμα της Κλόι Ζάο βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Μάγκι Ο'Φάρελ, κέρδισε δύο Χρυσές Σφαίρες (Καλύτερης Ταινίας και Καλύτερου α' γυναικείου ρόλου σε δράμα για την Τζέσι Μπάκλεϊ). Επίσης έχει προταθεί για 8 βραβεία Όσκαρ μεταξύ των οποίων & για καλύτερη ταινία και σκηνοθεσία. Παραγωγοί: Νίκολας Γκόντα, Πίπα Χάρις, Λίζα Μάρσαλ, Σαμ Μέντες, Στίβεν Σπίλμπεργκ. Οι έως τώρα παγκόσμιες εισπράξεις της ταινίας είναι 70,7 εκατ. δολάρια. Διανομή από την Tanweer. Στη χώρα μας το φιλμ "Άμνετ" έχει κόψει έως τώρα 100.000 εισιτήρια. Διάρκεια: 125 λεπτά.

Αίθουσα 1 στις 19.00 την Τσικνοπέμπτη, και στις 18.20 από Παρασκευή έως και Τετάρτη "Καποδίστριας" Η ταινία «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδή ("Ελ Γκρέκο") είναι μία ιστορική ταινία που διαδραματίζεται στις αρχές του 19ου αιώνα και αναφέρεται στην αληθινή ιστορία του μεγαλύτερου Έλληνα πολιτικού και πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια, μετά την απελευθέρωσή της από τους Οθωμανούς. Υπερασπίζεται με σθένος, καλοσύνη και αξιοπρέπεια την ελευθερία του κάθε ανθρώπου, θυσιάζοντας ακόμη και τον μεγάλο έρωτα της ζωής του, και δεν διστάζει να συγκρουστεί με τις δυνάμεις του κακού, θυσιάζοντας πλούτη, δόξα και διεθνή αναγνώριση. Όταν η Ελλάδα αποκτά την ελευθερία της, ο Καποδίστριας καλείται να αναλάβει πρώτος Κυβερνήτης. Παρότι διαισθάνεται ότι θα δολοφονηθεί, αποδέχεται αγόγγυστα την μοίρα του και θυσιάζεται, υπηρετώντας με πίστη και αφοσίωση την πατρίδα του. Αυτή η θυσία τον οδηγεί στην αληθινή ελευθερία. Βιογραφικό δράμα Ελληνικής παραγωγής 2025. Διάρκεια: 128 λεπτά. Ημερομηνία κυκλοφορίας: 25/12/2025 Διανομή από την Tanweer. Σκηνοθεσία: Γιάννης Σμαραγδής. Παίζουν οι ηθοποιοί Αντώνης Μυριαγκός ως Ιωάννης Καποδίστριας, Finbar Lynch, Τάσος Χαλκιάς, Μάξιμος Μουμούρης, Νικορέστης Χανιωτάκης, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Παύλος Κοντογιαννίδης, Μιχάλης Ιατρόπουλος, Μαίρη Βιδάλη, Πάνος Σκουρολιάκος, κ.α. Το φιλμ έχει φτάσει έως & τις 8 Φεβρουαρίου 2026, τα 764.000 εισιτήρια πανελλαδικά.

Αίθουσα 8 στις 17.30 την Παρασκευή & την Κυριακή, και στις 20.00 καθημερινά, Αίθουσα 1 στις 21.00 την Παρασκευή & από Κυριακή έως και Τετάρτη "Άγιος Παΐσιος" Ταινία βασισμένη στη δημοφιλή σειρά του Mega, "Άγιος Παΐσιος: Από τα Φάρασα στον Ουρανό" (2022) σε σκηνοθεσία του Στάμου Τσάμη. Παίζουν ο Προκόπης Αγαθοκλέους στον κεντρικό ρόλο, και οι Νικήτας Τσακίρογλου, Χρήστος Λούλης, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Σμαράγδα Σμυρναίου, Γιάννης Στάνκογλου, Γιώργος Αρμένης, Χριστίνα Παυλίδου, Αντώνης Κατσαρής, Παΐσιος Έξαρχος, Δημήτρης Ήμελλος, Δρόσος Σκώτης, Δέσποινα Γκάτζιου, Ρηνιώ Κυριαζή, Κώστας Αποστολάκης. Σενάριο: Γιώργος Τσιάκκας. Η κινηματογραφική αυτή εκδοχή δεν αποτελεί απλή μεταφορά, αλλά μία εμπλουτισμένη εκδοχή με αδημοσίευτες σκηνές και άγνωστες πτυχές που δεν προβλήθηκαν ποτέ στην τηλεόραση. Υπόσχεται, δε, να δώσει στο κοινό άγνωστες λεπτομέρειες και πτυχές της ζωής του σύγχρονου Αγίου της Ορθοδοξίας. Διάρκεια: 123 λεπτά. Διανομή από την Feelgood. Η ταινία έχει κόψει μέχρι και σήμερα 82.586 εισιτήρια όπως είδαμε στον πίνακα του flix.gr

Αίθουσα 2 στις 22.50 καθημερινά πλην Πέμπτης "Βοήθεια! - Send Help" Από τον γνωστό σκηνοθέτη Σαμ Ράιμι της τριλογίας του "Spider-Man" στην αρχή των 2000 και του "Evil Dead", το φιλμ "Βοήθεια!" είναι ένα θρίλερ επιβίωσης με πρωταγωνίστρια την Ρέιτσελ ΜακΆνταμς του βραβευμένου με Όσκαρ φιλμ "Spotlight", να παίρνει την εκδίκησή της. Σύμφωνα με το στόρι, δύο συνάδελφοι, οι μοναδικοί επιζώντες ενός αεροπορικού δυστυχήματος, βρίσκονται αποκλεισμένοι σε ένα απομονωμένο νησί. Θα πρέπει να αφήσουν το παρελθόν πίσω τους και να συνεργαστούν για να καταφέρουν να επιβιώσουν. Διάρκεια: 113 λεπτά. Διανομή από Feelgood. Οι έως τώρα παγκόσμιες εισπράξεις της ταινίας είναι 53,5 εκατ. δολάρια. Στη χώρα μας το φιλμ «Βοήθεια» έχει κόψει μέχρι στιγμής 7.066 εισιτήρια.

Αίθουσα 3 στις 16.50 μόνο την Κυριακή "Stray Kids: The dominATE Experience" Με πρωταγωνιστές τους Stray Kids, το διεθνές φαινόμενο της K-Pop, σε μια ζωντανή εμφάνιση από την παγκόσμια περιοδεία τους που έσπασε ρεκόρ, μαζί με αποκλειστικό υλικό από τα παρασκήνια και συνεντεύξεις του συγκροτήματος, το "Stray Kids: The dominATE Experience" είναι μια επική συναυλιακή ταινία για τους θαυμαστές του είδους. Διανομή από Tanweer. Διάρκεια: 146 λεπτά. Πρωταγωνιστούν: Μπανγκ Τσαν, Λι Νο, Τσανγκμπιν, Χάντζιν, ΧΑΝ, Φίλιξ, Σούνγκμιν, I.N Σκηνοθεσία: Πολ Νταγκντέιλ σε συνεργασία με τη Φάρα Εξ (σκηνές ντοκιμαντέρ). Οι παγκόσμιες εισπράξεις της ταινίας είναι ως τώρα 20,4 εκατ. δολάρια.

Αίθουσα 3 στις 22.10 καθημερινά εκτός Πέμπτης "Επιστροφή στο Silent Hill - Return to Silent Hill" Ψυχολογικό θρίλερ μυστηρίου παραγωγής 2025 με διάρκεια 106 λεπτά. Παίζουν οι ηθοποιοί: Jeremy Irvine, Hannah Emily Anderson, Robert Strange. Διανομή από Tanweer. Σκηνοθεσία: Κριστόφ Γκανς. Σενάριο: Κριστόφ Γκανς, Σάντρα Βο-Ανχ, Ουίλ Σνάιντερ. Ψυχολογικό θρίλερ σε σκηνοθεσία του 65χρονου Γάλλου δημιουργού by Christophe Gans που βασίζεται στο δημοφιλές βιντεοπαιχνίδι του 2001, Silent Hill 2, το οποίο πούλησε πάνω από ένα εκατομμύριο αντίτυπα μέσα στις πρώτες 4 ημέρες της επανακυκλοφορίας του. Όπως διαβάσαμε, πρόκειται για το 3ο Silent Hill φιλμ και ουσιαστικά είναι reboot. Η 1η ταινία το 2006 σε σκηνοθεσία πάλι Κριστόφ Γκανς είχε ξεπεράσει σε εισπράξεις τα 100 εκατ. δολάρια. Όταν ένα μυστηριώδες γράμμα τον καλεί πίσω στο Silent Hill σε αναζήτηση της χαμένης του αγάπης, της Μέρι Κρέιν (Χάνα Έμιλι Άντερσον), ο Τζέιμς Σάντερλαντ (Τζέρεμι Ίρβιν) βρίσκει μια κάποτε αναγνωρίσιμη πόλη και συναντά τρομακτικές φιγούρες, τόσο γνώριμες όσο και καινούριες, και αρχίζει να αμφισβητεί τη λογική του. Οι έως τώρα εισπράξεις του "Return to Silent Hill" είναι 16,7 εκατ. δολάρια. Στη χώρα μας η ταινία ξεκίνησε με 8.732 εισιτήρια.

Αίθουσα 7 στις 23.15 καθημερινά εκτός Τσικνοπέμπτης "Κλείδωσες; Οι Άγνωστοι 3-The Strangers: Chapter 3" Στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο, η Μάγια (Μαντελέιν Πετς) είναι η μοναδική που επέζησε. Έχοντας χάσει τον σύντροφό της και κάθε αίσθηση ασφάλειας, δεν αναζητά πια απαντήσεις, ούτε δικαίωση. Καθώς επιστρέφει στο επίκεντρο του εφιάλτη, μοιάζει να κινείται μηχανικά και να κινδυνεύει να γίνει κι εκείνη, μέρος του. Η τριλογία του "The Strangers" σε σκηνοθεσία της Ρένι Χάρλιν- Renny Harlin (Die Hard 2, Cliffhanger), φτάνει στο τέλος της με ένταση και σκοτεινή ατμόσφαιρα. Διάρκεια: 91 λεπτά. Διανομή από Σπέντζος Φιλμ. Το "The Strangers: Chapter 2" προβλήθηκε πέρυσι με εισπράξεις 22 εκατ. δολαρίων. Στο νέο φιλμ που βγήκε στη χώρα μας μαζί με τις ΗΠΑ, παίζουν οι Madelaine Petsch, Gabriel Basso, Ema Horvath και Richard Brake. Στο Αμερικάνικο box office το "The Strangers: Chapter 3" ξεκίνησε με εισπράξεις 3,8 εκατ. δολαρίων.

Αίθουσα 5 στις 15.50 μόνο το Σάββατο (μεταγλωττισμένο) "Διπλόδοκος, το Δεινοσαυράκι-Diplodocus" Ο Διπλόδοκος είναι ένας μικρός, καλόκαρδος δεινόσαυρος που ζει σε έναν μαγικό κόσμο. Όταν ξαφνικά οι γονείς του εξαφανίζονται κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες, αποφασίζει να τους βρει. Έτσι ξεκινά μια μεγάλη και συναρπαστική περιπέτεια, γεμάτη φανταστικά πλάσματα, απίθανα μέρη και νέους φίλους. Με θάρρος και καλοσύνη, ο Διπλόδοκος θα προσπαθήσει να σώσει τους γονείς του και τον κόσμο του. Σκηνοθεσία: Βόιτεκ Βάφστσικ Είδος: Animation Προσέλευση: Πολωνία Διάρκεια: 93 λεπτά. Έτος παραγωγής: 2024 Διανομή από τη Neo Films. Στην μεταγλωττισμένη στα ελληνικά κόπια ακούγονται οι ηθοποιοί: Βασιλική Σούτη, Βασίλης Παπαστάθης, Ανδρέας Ευαγγελάτος, Ακίνδυνος Γκίκας, Χριστίνα Παπαδοπούλου, Βαγγέλης Ρόκκος, Αγγελίνα Τερσενίδου, Στέλιος Ψαρουδάκης, Νικολέτα Κουνενιδάκη, Μαρία Καλαμποκιά, Χριστίνα-Βασιλική Γιανούτσου. Μετάφραση: Γεωργία Ιωαννίδου Σκηνοθετική επιμέλεια προσαρμογή: Ακίνδυνος Γκίκας Ηχοληψία μίξη ήχου: Σωτήρης Λάσκαρης Η μεταγλώττιση έγινε στο OPEN STUDIO POST. *Η μεταγλώττιση έγινε με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Πολωνικής Δημοκρατίας στην Αθήνα.

Αίθουσα 2 στις 18.10 καθημερινά πλην Τσικνοπέμπτης (μεταγλωττισμένο) "Ζωούπολη 2" Οι τετράποδοι animated ήρωες μετά την 1η ιδιαίτερα επιτυχημένη ταινία του 2016 που είχε ξεπεράσει το 1 δις δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις, επέστρεψαν σε νέες περιπέτειες. Οι ντετέκτιβ Τζούντι Χοπς και Νικ Γουάιλντ βρίσκονται στα ίχνη ενός μυστηριώδους ερπετού που φτάνει στη Ζωούπολη και φέρνει τα πάνω κάτω στη μητρόπολη των ζώων. Για να λύσουν την υπόθεση, η Τζούντι και ο Νικ πρέπει να πάνε μυστικά σε απροσδόκητα νέα μέρη της πόλης, όπου η συνεργασία τους δοκιμάζεται όσο ποτέ άλλοτε. Σκηνοθεσία: Jared Bush (συν-σκηνοθέτης/συν-σεναριογράφος του animation «Ζωούπολη»), και Byron Howard (σκηνοθέτης των «Ζωούπολη» και «Ενκάντο: Ένας Κόσμος Μαγικός»). Σενάριο: Jared Bush Παραγωγή: Yvett Merino. Διάρκεια: 108 λεπτά. Διανομή από την Feelgood. Το "Zootopia 2" έχει σαρώσει στο εξωτερικό, έχοντας φτάσει το 1 δις, 803,775 εκατ. δολάρια σε εισπράξεις. Στη χώρα μας η «Zωούπουλη 2» σε 11 εβδομάδες προβολής έχει φτάσει τα 282.055 εισιτήρια πανελλαδικά. Το φιλμ προτάθηκε για το βραβείο Βafta καλύτερης Παιδικής & Οικογενειακής Ταινίας καθώς και για το Όσκαρ καλύτερης Ταινίας Animation.