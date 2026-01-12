Εγχώριο box office: Ελληνική πρωτοκαθεδρία το 4ήμερο 8-11/1/2026

Αμείωτο παραμένει το ενδιαφέρον του κοινού για την ταινία «Καποδίστριας» σε σκηνοθεσία του βετεράνου κινηματογραφικού δημιουργού Γιάννη Σμαραγδή με την ταινία που παίζεται & στην Πάτρα στο σινέ Πάνθεον και στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε (σε 6 προβολές ημερησίως), να παίρνει για 3η εβδομάδα την 1η θέση στο εγχώριο τοπ-10 των εισιτηρίων.

Πιο συγκεκριμένα το τετραήμερο 8/1-11/1/2026 η ταινία «Καποδίστριας» με τον Αντώνη Μυριαγκό στον κεντρικό ρόλο, έκοψε σε 145 αίθουσες πανελλαδικά, 89.480 εισιτήρια & συνολικά μέχρι και σήμερα έχει φτάσει τα 564.309.

Η επίσης Ελληνική παραγωγή «Τι Ψυχή Θα Παραδώσεις Μωρή; Μέρος Πρώτο» του Αλέξανδρου Ρήγα με την Παναγιώτα Βλαντή, στην πρεμιέρα της στις αίθουσες (παίζεται και στην Πάτρα στη Βέσο Μάρε) έκοψε σε 69 αίθουσες πανελλαδικά, 23.263 εισιτήρια & πήρε τη 2η θέση στο εγχώριο box office όπως είδαμε στο flix.gr.

To δυνατό χαρτί του Χόλιγουντ, το «Avatar: Φωτιά και Στάχτη» του Τζέιμς Κάμερον στη χώρα μας έχει πάει καλά, όχι όμως θεαματικά και συνέχισε το περασμένο 4ήμερο, με 12.993 εισιτήρια φτάνοντας συνολικά σε περίπου 4 εβδομάδες προβολής τα 182.303 εισιτήρια πανελλαδικά. Στο εξωτερικό το «Avatar: Fire and Ash» ήδη έχει φτάσει σε παγκόσμιες εισπράξεις το 1 δις, 230 εκατ. δολάρια.

Από τις πρεμιέρες της εβδομάδας, το «Greenland 2: Migration» σε σκηνοθεσία Ric Roman Waugh, έκοψε σε 51 αίθουσες πανελλαδικά (προβάλλεται και στην Πάτρα στη Βέσο Μάρε), 10.404 εισιτήρια ενώ «Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων» του Χρήστου Κανάκη, έχουν ξεπεράσει τα 462.000 εισιτήρια σε 6 εβδομάδες προβολής και θα φτάσουν όπως φαίνεται το μισό εκατομμύριο εισιτήρια.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ