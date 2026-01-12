Τζένιφερ Λόρενς: Με nude dress Givenchy έφερε την άνοιξη στις Χρυσές Σφαίρες

Με μια εντυπωσιακή εμφάνιση που μαγνήτισε τα βλέμματα των φωτογράφων περπάτησε στο κόκκινο χαλί των Χρυσών Σφαιρών η Τζένιφερ Λόρενς.

Η 35χρονη ηθοποιός, υποψήφια για το βραβείο Α΄ Γυναικείου Ρόλου σε δραματική ταινία για τη συμμετοχή της στο «Die My Love», επέλεξε μια τολμηρή, διάφανη δημιουργία, διακοσμημένη με λουλούδια στα σημεία που απαιτούσαν κάλυψη.