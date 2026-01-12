Τζένιφερ Λόρενς: Με nude dress Givenchy έφερε την άνοιξη στις Χρυσές Σφαίρες

Παστέλ λουλούδια έκρυβαν τα επίμαχα σημεία του κορμιού της
Με μια εντυπωσιακή εμφάνιση που μαγνήτισε τα βλέμματα των φωτογράφων περπάτησε στο κόκκινο χαλί των Χρυσών Σφαιρών η Τζένιφερ Λόρενς.
Η 35χρονη ηθοποιός, υποψήφια για το βραβείο Α΄ Γυναικείου Ρόλου σε δραματική ταινία για τη συμμετοχή της στο «Die My Love», επέλεξε μια τολμηρή, διάφανη δημιουργία, διακοσμημένη με λουλούδια στα σημεία που απαιτούσαν κάλυψη.
Το εντυπωσιακό φόρεμα Givenchy είχε κεντήματα με λουλούδια που κάλυπταν το στήθος της, ένα μέρος του κορμού της, τους γοφούς της και την πλάτη της.
Η Λόρενς συμπλήρωσε το look της με ένα σάλι με τα ίδια λουλουδάτα κεντήματα και ένα εντυπωσιακό διαμαντένιο κολιέ.
