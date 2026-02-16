«Unfamiliar», το νέο κατασκοπικό hit του Netflix έρχεται από τη Γερμανία

Ανέβηκε ταχύτατα στην κορυφή των προτιμήσεων των τηλεθεατών στη χώρα μας και διεθνώς
Μπορείς να ξεφύγεις από το παρελθόν σου;
Πρωτιά στο Netflix για τη γερμανική σειρά 6 επεισοδίων «Unfamiliar». Προβάλλεται μόλις ένα δεκαήμερο και σε ελάχιστο χρόνο από την πρεμιέρα, σκαρφάλωσε στη λίστα των κορυφαίων προτιμήσεων των τηλεθεατών. Η συνταγή «μυστήριο, αγωνία και κατασκοπεία» δεν χάνει την απήχησή της στη δημοφιλή πλατφόρμα.
Με αρετές τη στιβαρή αφήγηση και τη διαρκή ατμόσφαιρα έντασης, η συγκεκριμένη παραγωγή κατάκτησε ταχύτατα τον κόσμο. Η ιστορία περιστρέφεται γύρω από δύο πρώην πράκτορες, οι οποίοι έχουν αφήσει πίσω τους τον επικίνδυνο κόσμο των μυστικών επιχειρήσεων, αναζητώντας μια ήρεμη, συνηθισμένη καθημερινότητα. Παντρεμένοι πλέον, θέλουν να ξεχάσουν τις μέρες της βίας και των κινδύνων.
Η εύθραυστη ισορροπία τους, όμως, ανατρέπεται όταν ένα μυστικό από το παρελθόν επανέρχεται απειλητικά. Ξεκινάει με ένα απρόοπτο τηλεφώνημα στα γενέθλια της 16χρονης κόρης τους, επαναφέροντάς τους σε ένα πεδίο όπου η καχυποψία, οι διπλοί ρόλοι και ο διαρκής κίνδυνος καθορίζουν κάθε τους απόφαση.
Το Unfamiliar απευθύνεται ξεκάθαρα στους φίλους των σύγχρονων κατασκοπικών δραμάτων, όπου δράση, ψυχολογική πίεση και σταδιακή αποκάλυψη των κινήτρων των ηρώων αποτελούν ακλόνητα ατού.
Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους συναντάμε τους Felix Kramer και Susanne Wolff, οι οποίοι δίνουν στους ήρωες μια σύνθετη, ανθρώπινη διάσταση, μακριά από τα κλασικά στερεότυπα των «ατρόμητων πρακτόρων». Το
καστ πλαισιώνεται από τους Samuel Finzi και Natalia Belitski.
Αν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση για δεύτερη σεζόν, το φινάλε υπαινίσσεται συνέχεια.
Akylas: Ποιος είναι ο εκκεντρικός τραγουδιστής που θα πάει στη Eurovision φέτος
Ούμα Θέρμαν- Ντακότα Τζόνσον: Πρότυπα καθημερινής, αστικής κομψότητας στη Νέα Υόρκη
Μίνως Ευσταθιάδης: Ζει στο Αίγιο και μόλις κατέκτησε το Κρατικό Βραβείο Μυθιστορήματος 2025
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr