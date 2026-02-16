«Unfamiliar», το νέο κατασκοπικό hit του Netflix έρχεται από τη Γερμανία

Μπορείς να ξεφύγεις από το παρελθόν σου;

Πρωτιά στο Netflix για τη γερμανική σειρά 6 επεισοδίων «Unfamiliar». Προβάλλεται μόλις ένα δεκαήμερο και σε ελάχιστο χρόνο από την πρεμιέρα, σκαρφάλωσε στη λίστα των κορυφαίων προτιμήσεων των τηλεθεατών. Η συνταγή «μυστήριο, αγωνία και κατασκοπεία» δεν χάνει την απήχησή της στη δημοφιλή πλατφόρμα.

Με αρετές τη στιβαρή αφήγηση και τη διαρκή ατμόσφαιρα έντασης, η συγκεκριμένη παραγωγή κατάκτησε ταχύτατα τον κόσμο. Η ιστορία περιστρέφεται γύρω από δύο πρώην πράκτορες, οι οποίοι έχουν αφήσει πίσω τους τον επικίνδυνο κόσμο των μυστικών επιχειρήσεων, αναζητώντας μια ήρεμη, συνηθισμένη καθημερινότητα. Παντρεμένοι πλέον, θέλουν να ξεχάσουν τις μέρες της βίας και των κινδύνων.