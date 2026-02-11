Από Πέμπτη στα σινεμά «Ανεμοδαρμένα Υψη», φλας στην αθηναϊκή avant premiere

Η πιο πολυαναμενόμενη ταινία των ημερών με τους σαγηνευτικούς Μάργκο Ρόμπι- Τζέικομπ Ελόρντι
Aπό αυτή την Πέμπτη 12/2 ξεκινούν οι προβολές της πολυαναμενόμενης ταινίας «Ανεμοδαρμένα Υψη» στα ελληνικά σινεμά.
Βασισμένη στο κλασικό, σκοτεινό ρομάντζο της Εμιλι Μπροντέ εστιάζει στο εμμονικό και αυτοκαταστροφικό πάθος των δυο μοιραίων εραστών, Κάθι και Χήθκλιφ.
Οι σαγηνευτικοί πρωταγωνιστές Μάργκο Ρόμπι και Τζέικομπ Ελόρντι αναμένεται να απογειώσουν τις εισπράξεις στα ταμεία. Οι αισθησιακές τους σκηνές και η εκκεντρική αισθητική με την καθοδήγηση της βραβευμένης με Όσκαρ και BAFTA σκηνοθέτριας Έμεραλντ Φένελ, έχουν προκαλέσει απανωτά δημοσιεύματα στα διεθνή media.
To φιλμ συνδέεται χρονικά με τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου αφού αναφέρεται σε ένα θυελλώδη έρωτα εποχής με φόντο το τοπίο του Γιορκσάιρ.
Στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε avant premiere από την εταιρεία διανομής Tanweer, στα πρότυπα του εξωτερικού, με red carpet και πολλά τριαντάφυλλα. Μεταξύ άλλων ήταν εκεί οι ηθοποιοί Παναγιώτης Μπουγιούρης, Αργύρης Πανταζάρας, Μαρία Κορινθίου, Τόνια Σωτηροπούλου, Γιώργος Καραμίχος, Τζένη Μπότση, η τραγουδίστρια Καλομοίρα, γνωστά μοντέλα καθώς και οι υποψήφιες του Sing for Greece, Spheyiaa και Stefi.
Ο χορηγός επικοινωνίας Easy 972 «έντυσε» την πρεμιέρα με το νέο άλμπουμ της Charli XCX με τίτλο «Wuthering Heights» που κυκλοφορεί στην Ελλάδα από την Warner Music. To Skroutz σε συνεργασία με τις Εκδόσεις Ψυχογιός εξέπληξαν τους καλεσμένους προσφέροντας αντίτυπα του κλασικού μυθιστορήματος.
ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΜΙΧΟΣ
ΤΖΕΝΗ ΜΠΟΤΣΗ, ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥ
ΤΟΝΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΤΙΑ ΔΕΔΕ, ΧΑΡΗΣ ΝΤΑΒΛΑΣ
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr