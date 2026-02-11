Από Πέμπτη στα σινεμά «Ανεμοδαρμένα Υψη», φλας στην αθηναϊκή avant premiere

Aπό αυτή την Πέμπτη 12/2 ξεκινούν οι προβολές της πολυαναμενόμενης ταινίας «Ανεμοδαρμένα Υψη» στα ελληνικά σινεμά.

Βασισμένη στο κλασικό, σκοτεινό ρομάντζο της Εμιλι Μπροντέ εστιάζει στο εμμονικό και αυτοκαταστροφικό πάθος των δυο μοιραίων εραστών, Κάθι και Χήθκλιφ.

Οι σαγηνευτικοί πρωταγωνιστές Μάργκο Ρόμπι και Τζέικομπ Ελόρντι αναμένεται να απογειώσουν τις εισπράξεις στα ταμεία. Οι αισθησιακές τους σκηνές και η εκκεντρική αισθητική με την καθοδήγηση της βραβευμένης με Όσκαρ και BAFTA σκηνοθέτριας Έμεραλντ Φένελ, έχουν προκαλέσει απανωτά δημοσιεύματα στα διεθνή media.

To φιλμ συνδέεται χρονικά με τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου αφού αναφέρεται σε ένα θυελλώδη έρωτα εποχής με φόντο το τοπίο του Γιορκσάιρ.