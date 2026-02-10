Το πλάνο των carnival parties στην τελική ευθεία του Πατρινού Καρναβαλιού 2026

Φτιάξαμε ατζέντα με τις δημοφιλέστερες προτάσεις μασκέ διασκέδασης του τελευταίου δεκαήμερου

Και οδεύουμε αισίως στην τελική ευθεία του Πατρινού Καρναβαλιού 2026. Μετά την Τσικνοπέμπτη και από το ερχόμενο Σάββατο ανήμερα Αγίου Βαλεντίνου, οι πιο φημισμένοι χοροί διαδέχονται παραδοσιακά ο ένας τον άλλον. Φτιάξαμε πλάνο: ΣΑΒΒΑΤΟ 14/2 -80s back 2 carnival. Kαθιερωμένο μασκέ ξεφάντωμα με νοσταλγικά hits, στα decks Αποστολόπουλος-Κουβεργιανός- Κολλιόπουλος (Royal) -Studio 54. Glam αμφιέσεις και διάκοσμος σε seventies- eighties style, μουσική από τους djs Κωνσταντίνο Γεωργίου και Gogos (W Rio)

ΔΕΥΤΕΡΑ 16/2 -«Ταλέντα», το δημοφιλέστατο, σατιρικό talent show τραγουδιού και μεταμφιέσεων on stage, που καταλήγει σε χορό (Aστέρια) -«Μπουρμπούλι» Το πατροπαράδοτο έθιμο με τα μυστηριακά μαύρα ντόμινα, φέτος περιλαμβάνει live των Γιάννη Γιοκαρίνη, Νίκου Ζιώγαλα, Γιώργου Παράμερου κ.α (Royal) ΤΕΤΑΡΤΗ 18/2 -«Aftofotisteite», το αγαπημένο νεανικό party με σήμα κατατεθέν τα φωτεινά αξεσουάρ και τη σφραγίδα του Χάρη Παναγόπουλου (Distinto Rio) -«Your Face Sounds Familiar» Ξεκαρδιστικά acts μιμήσεων και μεταμορφώσεων που υπογράφει η Θεατρική Ομάδα «Υποκριτές» με φινάλε πολύ χορό (Royal)