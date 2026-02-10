Φλας στο Χρυσό Χορό: «Μάθημα Σολφέζ» + χορογραφία από Πασχάλη και Μπέσσυ!

Ανάρπαστες και φέτος οι προσκλήσεις για τον καθιερωμένο «Χρυσό Χορό» που προκάλεσε ανεπανάληπτο ξεφάντωμα με μεταλιζέ βεστιάριο και new retro χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τους διοργανωτές και τους καλεσμένους, ήταν «ο καλύτερος ever» και όλα κύλησαν φανταστικά, με το τελευταίο τραγούδι να ηχεί στις 5.18 το πρωί!

Πασχάλης και Μπέσσυ Αργυράκη μετά από καιρό ερμήνευσαν μαζί το ιστορικό «Μάθημα Σολφέζ» με το αντίστοιχο χορευτικό νούμερο, προκαλώντας «πανικό».

Ετσι, το περασμένο σαββατόβραδο στα «Αστέρια» εγκαινιάστηκε με ενθουσιασμό η ατζέντα των πιο ονομαστών carnival parties του μασκέ ημερολογίου. Ο «Χρυσός Χορός» επιμένει στη vintage- cult αισθητική και ολοένα αυξάνει τους οπαδούς του. Υπενθυμίζει τη διασκέδαση «αλα παλαιά» με σερπατίνες, σοκολάτες, σοκοφρέτες, κέρινα αβγά. Διατηρεί το νοσταλγικό «σερβιριστό» φαγητό στα τραπέζια (Fakalos catering) ενώ τα live περιλαμβάνουν το κλασικό καρναβαλικό ρεπερτόριο αλλοτινών εποχών. Επιπλέον, προσφέρονται συλλεκτική κονκάρδα και διάφορα επίκαιρα δώρα ενώ στην πίστα όλοι γίνονται μια μεγάλη παρέα.