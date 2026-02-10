Back to Top
Φλας στο Χρυσό Χορό: «Μάθημα Σολφέζ» + χορογραφία από Πασχάλη και Μπέσσυ!

Μπακοπούλου Άντυ
[email protected]

Στα καλύτερά του ήταν κατά κοινή ομολογία το λαμπερό party με τη vintage διάθεση

 Ανάρπαστες και φέτος οι προσκλήσεις για τον καθιερωμένο «Χρυσό Χορό» που προκάλεσε ανεπανάληπτο ξεφάντωμα με μεταλιζέ βεστιάριο και new retro χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με τους διοργανωτές και τους καλεσμένους, ήταν «ο καλύτερος ever» και όλα κύλησαν φανταστικά, με το τελευταίο τραγούδι να ηχεί στις 5.18 το πρωί!

Πασχάλης και Μπέσσυ Αργυράκη μετά από καιρό ερμήνευσαν μαζί το ιστορικό «Μάθημα Σολφέζ» με το αντίστοιχο χορευτικό νούμερο, προκαλώντας «πανικό».

 Ετσι, το περασμένο σαββατόβραδο στα «Αστέρια» εγκαινιάστηκε με ενθουσιασμό η ατζέντα των πιο ονομαστών carnival parties του μασκέ ημερολογίου. Ο «Χρυσός Χορός» επιμένει στη vintage- cult αισθητική και ολοένα αυξάνει τους οπαδούς του. Υπενθυμίζει τη διασκέδαση «αλα παλαιά» με σερπατίνες, σοκολάτες, σοκοφρέτες, κέρινα αβγά. Διατηρεί το νοσταλγικό «σερβιριστό» φαγητό στα τραπέζια (Fakalos catering) ενώ τα live περιλαμβάνουν το κλασικό καρναβαλικό ρεπερτόριο αλλοτινών εποχών. Επιπλέον, προσφέρονται συλλεκτική κονκάρδα και διάφορα επίκαιρα δώρα ενώ στην πίστα όλοι γίνονται μια μεγάλη παρέα.

Το event συγκέντρωσε και φέτος παρουσίες από διαχρονικά πληρώματα και κόσμο που αντιμετωπίζει με αγάπη και μεράκι το καρναβάλι μας. Οι πρωτεργάτες Θανάσης Λαμπρόπουλος- Πάνος Χινόπωρος δηλώνουν πολύ χαρούμενοι για την εξαιρετική απήχηση και την άρτια διεξαγωγή.  Στο dress code βέβαια το χρυσό χρώμα κυριαρχεί, οπότε ολόγυρα οι εικόνες λαμποκοπούν…. «Κορμί κι αλάτι», «Παραδώσου λοιπόν», «Όταν πηγαίναμε μαζί σχολείο», «Τρικυμία στην καρδιά μου», «Αν μια μέρα σε χάσω», «Μια θάλασσα γαλάζια» τα hits που απογείωσαν το γενικό κέφι.   

