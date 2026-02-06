Ζεντάγια: Το παγκόσμιο λογότυπο Le Monogram γιορτάζει τα 130 χρόνια του

Mε επικεφαλής super star τη Ζεντάγια, η γαλλική αυτοκρατορία Louis Vuitton γιορτάζει το iconic, ιστορικό μοτίβο Le Monogram.

Το πασίγνωστο logo με την οικουμενική αναγνωρισιμότητα συμπλήρωσε με τη νέα χρονιά 130 χρόνια διαδρομής.

Το πανίσχυρο label δεν το προβάλλει ως απλό λογότυπο, αλλά ως σύμβολο εξέλιξης, καινοτομίας, αριστείας και ταυτότητας. Συνδέεται άλλωστε πρωτίστως με το «Art of Traveling» που υπηρετεί ο διάσημος οίκος από την ίδρυσή του.

Δεν μπορεί να μην έχετε δει στο διαδίκτυο εικόνες με τις πιο κλασικές τσάντες Le Monogram, οι οποίες δεν χάνουν ποτέ την καταναλωτική τους απήχηση.