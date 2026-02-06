Ζεντάγια: Το παγκόσμιο λογότυπο Le Monogram γιορτάζει τα 130 χρόνια του

Μεγάλη επέτειος για τη Louis Vuitton φέτος, οπότε οι πρέσβειρες προωθούν τις πιο iconic τσάντες
Mε επικεφαλής super star τη Ζεντάγια, η γαλλική αυτοκρατορία Louis Vuitton γιορτάζει το iconic, ιστορικό μοτίβο Le Monogram.
Το πασίγνωστο logo με την οικουμενική αναγνωρισιμότητα συμπλήρωσε με τη νέα χρονιά 130 χρόνια διαδρομής.
Το πανίσχυρο label δεν το προβάλλει ως απλό λογότυπο, αλλά ως σύμβολο εξέλιξης, καινοτομίας, αριστείας και ταυτότητας. Συνδέεται άλλωστε πρωτίστως με το «Art of Traveling» που υπηρετεί ο διάσημος οίκος από την ίδρυσή του.
Δεν μπορεί να μην έχετε δει στο διαδίκτυο εικόνες με τις πιο κλασικές τσάντες Le Monogram, οι οποίες δεν χάνουν ποτέ την καταναλωτική τους απήχηση.
Στην καμπάνια που συνυπογράφουν ο φωτογράφος Glen Luchford και σ ο σκηνοθέτης Roman Coppola, ξεδιπλώνονται οι προσωπικές ιστορίες των πασίγνωστων ambassadors και φίλων της Louis Vuitton. H δημοφιλέστατη Ζεντάγια, ως σταθερή πρέσβειρα ποζάρει με το «βαρελάκι» Speedy σε διάφορα μεγέθη. Μια τσάντα που γεννήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1930 ως έκφραση του μοντερνισμού και της ελευθερίας. Σχεδιασμένη αρχικά ως ευέλικτη μαλακή αποσκευή, αντιπροσωπεύει τη γενιά που βρίσκεται σε διαρκή κίνηση. Όταν το 1959 διακοσμήθηκε με τον καμβά Monogram, ξεκίνησε να μεταμορφώνεται αλλάζοντας διάκοσμο π.χ. γέμισε με γκράφιτι, εικαστικά λουλούδια ή πουά.
Η ντίβα του γαλλικού σινεμά Κατρίν Ντενέβ προωθεί ταυτόχρονα την κομψή τσάντα Alma με τις στρογγυλεμένες λαβές Toron, και την κυρτή βάση. Η Liu Yifei τιμά τη Noé, η οποία δημιουργήθηκε το 1932 σαν σάκος με κορδόνι για τη μεταφορά μπουκαλιών σαμπάνιας. Η Hoyeon εκπροσωπεί τη ελαφριά και πρακτική Neverfull, η οποία πρωτοπαρουσιάστηκε το 2007 με επένδυση εμπνευσμένη από vintage μπαούλα.
Aυτή η πορεία των 130 ετών αφορά τελικά τα αδιάκοπα βήματα προς την επιτυχία σε πρωτοπορίας που περνάει από γενιά σε γενιά.
